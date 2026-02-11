Esa banda de levantamiento facial no cambia realmente la forma de tu rostro, según los expertos





Las bandas para levantar o esculpir el rostro de marcas como PMD y Skims no son los productos milagrosos que los influencers en redes sociales afirman que son.

¿Quieres esculpir tu rostro con una banda facial? No tan rápido, advierten los expertos.

By Kelly Glass

Abre TikTok o Instagram a primera hora de la mañana y es muy probable que veas uno o dos videos de “GRWM” o “Morning Shed”. Mascarillas para los ojos, gorras para el pelo, cintas y mascarillas para los labios son productos que se usan por la noche y se quitan después para revelar los resultados. Algunos de los productos que forman parte de esta tendencia prometen una piel limpia u otros beneficios estéticos como rizos con más volumen, líneas de labios semipermanentes, piel de porcelana y más.

En cambio, los beneficios de otro producto de belleza–– las bandas de levantamiento facial (lifting bands), como la PMD Beauty SMAS Lifting Massage Band de $159 y la Seamless Sculpt Face Wrap de Skims, de $48— no están tan claros.

¿Qué es una banda para levantar o esculpir el rostro?

En pocas palabras, las bandas de levantamiento facial, o bandas de lifting, supuestamente están diseñadas para “esculpir” el rostro, especialmente para definir la línea de la mandíbula. Los distintos productos funcionan de diferentes maneras. Por ejemplo, la banda PMD SMAS Lifting Massage Band utiliza corrientes eléctricas de baja intensidad y vibraciones, junto con la compresión de la banda, para “levantar, tonificar, reafirmar y esculpir el rostro”, según el sitio web de PMD.

La banda Skims es una cinta elástica hecha de poliamida básica (nailon) y elastano (spandex o lycra) que se coloca en la parte superior de la cabeza y se ajusta debajo la barbilla con velcro. La compañía asegura que funciona como una faja moldeadora para el rostro; en la descripción del producto señala que ofrece “compresión fuerte y dirigida para dar forma y esculpir” y que se puede usar todos los días.

SMAS, Explicado

¿Qué es el SMAS y por qué es tan importante? “El SMAS, o sistema músculo-aponeurótico superficial, es una capa profunda de tejido conectivo que los cirujanos reposicionan durante un lifting facial”, explica la doctora Sonia Badreshia-Bansal, MD, FAAD, dermatóloga en San Francisco. Se trata de un procedimiento invasivo que ofrece resultados a largo plazo.

Colby James Gerth, DMD, dentista y dueño de Pearl Aesthetics and Dentistry en Chicago, añade: “El SMAS es una capa de tejido que se encuentra por encima de nuestra musculatura y ayuda a mantener los músculos unidos al rostro. Por eso, todas nuestras expresiones faciales se deben al SMAS.”

Lo que dicen los médicos sobre estas afirmaciones

Badreshia-Bansal indica que las afirmaciones sobre las bandas de levantamiento facial no tienen fundamento. “Estas llamadas bandas de lifting para el SMAS se han vuelto virales, pero desde el punto de vista dermatológico y anatómico, no pueden hacer lo que prometen”, explica. Es decir, no pueden reposicionar los músculos de forma permanente.

Baseme Osuamkpe, DDS, dentista en Houston, coincide. Ella dice que las bandas de lifting intentan manipular los músculos, pero que, “al igual que en el rostro y en el resto del cuerpo, tenemos músculos en distintos niveles: desde los más superficiales hasta los más profundos. No solo estás usando los que están en la superficie”. También indica que, por sí solas, no pueden lograr resultados profundos ni duraderos. Osuamkpe compara esta tendencia con las fajas sauna de hace algunos años, que supuestamente ayudaban a las personas a bajar de peso rápido.

“En cuanto tomas un poco de agua, recuperas ese peso, ¿no?”, dice Osuamkpe.

“Es exactamente lo mismo y, sin una intervención real en los músculos, no va a durar mucho.”

¿Por qué las bandas de levantamiento facial son tan populares?

Las redes sociales están inundadas de influencers jóvenes y celebridades hermosas que lucen mandíbulas bien definidas y sin papada, lo que puede hacer que muchas personas se sientan inseguras. “Los consumidores más jóvenes se sienten especialmente atraídos por estos dispositivos porque parecen una salida fácil y no invasiva para conseguir las mandíbulas definidas que ven en las redes sociales”, explica Badreshia-Bansal. “La mercadotecnia explota los ideales de belleza de las celebridades y la cultura de la gratificación inmediata.”

Como resultado, los dispositivos para el cuidado de la piel de uso casero, como las bandas de levantamiento facial, se han vuelto cada vez más populares. Según datos recientes de la firma de investigación de mercado Mintel, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos usan ahora algún dispositivo de cuidado de la piel, frente al 41% de hace apenas dos años.

Estas bandas de lifting también tienen un atractivo económico. El interés por comprar dispositivos para el cuidado de la piel está creciendo más rápido entre personas con presupuestos limitados. Esta confianza cada vez mayor en los dispositivos para uso casero ayuda a explicar por qué productos como las bandas de lifting facial se popularizan tan rápido, incluso cuando hay poca evidencia de que realmente cumplen lo que prometen.

Probando en casa la PMD Beauty SMAS Lifting Massage Band

Badreshia-Bansal dice que las afirmaciones en redes sociales de que las bandas de lifting para el SMAS son excelentes para desinflamar el rostro al mover la linfa, un líquido acuoso, son exageradas. “El drenaje linfático implica un masaje suave en un sentido específico para estimular el movimiento del líquido. Mantener la piel bajo tensión continua durante toda la noche no imita eso”, explica. “Para la mayoría de las personas, la inflamación matutina se controla mejor elevando ligeramente la cabeza al dormir, limitando la sal y el alcohol y aplicando compresas frías.”

Para probarlo en mi propio rostro, que a menudo amanece hinchado, utilicé la banda de lifting PMD SMAS todos los días durante casi una semana. La banda en sí es una faja básica de compresión que rodea la barbilla, se sujeta detrás del cuello y pasa por encima de la cabeza. Incluye dos pequeños dispositivos eléctricos que se adhieren magnéticamente a puertos metálicos a cada lado de la mandíbula.

La compañía recomienda usar la banda con su spray en aerosol, que según PMD “ayuda a mejorar la conductividad y garantiza que el dispositivo funcione correctamente, mientras mantiene la piel hidratada y protegida”. Pero seguí mi rutina habitual de cuidado de la piel por la noche, que incluye sueros de retinol. El dispositivo funciona con cinco ciclos de masaje de 10 minutos. Los ciclos van desde un zumbido suave hasta una pulsación ligera y rápida.

Durante los primeros días seguí las instrucciones: usaba la banda por 10 minutos y después me la quitaba. Pero en los últimos días de la prueba, decidí hacer algo diferente: quité los dispositivos eléctricos y dormí con la banda puesta, aunque PMD no lo recomienda.

Después del segundo día, noté menos inflamación al ver mi rostro de perfil, especialmente sobre la línea de la mandíbula y en la parte media de la cara. También noté que las líneas de la sonrisa del lado izquierdo (el lado en el que duermo) estaban más marcadas. Esas marcas desaparecieron en un par de horas, y con ellas también desapareció la definición de la mandíbula.

“En resumen, estas bandas de lifting solo producen un cambio cosmético pasajero al mover temporalmente los líquidos”, dice Badreshia-Bansal. “No reafirman ni levantan la estructura interna del rostro. Lo que la gente suele notar es una disminución temporal de la inflamación debido a una leve compresión que desplaza un poco el líquido en la superficie. El efecto desaparece rápidamente y es solo temporal.”

Cómo la banda de PMD afectó mi trastorno de la ATM

Terminé la prueba antes de tiempo, el día 6, después de despertar otra vez con la mandíbula tensa y acalambrada, probablemente porque dormí con la banda puesta, algo que PMD no recomienda. En retrospectiva, posiblemente debí haber seguido las instrucciones y usarla solo durante el ciclo de 10 minutos. Para complicar aún más las cosas, tengo un trastorno de la ATM, que se caracteriza por apretar los dientes y por tener una mordida mal alineada. Gerth explica que, cuando se coloca cualquier material elástico o de compresión alrededor del rostro y la mandíbula, la articulación temporomandibular (ATM) es la que termina siendo afectada.

La ATM es la articulación que conecta la mandíbula. “Uno de los problemas (dentales) más comunes en cualquier población es el dolor en la ATM, así como sonidos de tronidos, crujidos o cuando la mandíbula rechina”, dice Gerth. “Lo que en realidad ocurre es que el disco de cartílago dentro de la articulación de la mandíbula se sale y vuelve a entrar a su lugar”, explica. Y añade que usar algo elástico alrededor del rostro va a comprimir ese cartílago, y que eso puede ser muy malo a largo plazo.

Según Osuamkpe, “cualquier cosa que mantenga tu boca o tus dientes en una cierta posición por más de seis horas se considera, científicamente, un aparato de ortodoncia”. Debido a que solo se necesitan unas seis horas para provocar incluso el movimiento más pequeño en los dientes, indica que cualquier producto que se use a diario puede cambiar tu mordida.

¿Qué sí funciona para esculpir y definir el rostro?

“Si alguien quiere ver un cambio real y duradero en el contorno del rostro, los únicos métodos realmente efectivos son los dispositivos basados en energía, como la radiofrecuencia con microagujas o los tratamientos con ultrasonido, los neuromoduladores que ayudan a equilibrar los músculos, y los procedimientos quirúrgicos en los que el SMAS se reposiciona de verdad”, dice Badreshia-Bansal.

Con un costo promedio de $11,395 por un lifting facial en Estados Unidos, alcanzar ese objetivo es más fácil decirlo que hacerlo.

“Si estás buscando algunos productos que puedas usar en casa, uno que ha mostrado una mejoría muy leve son los dispositivos de microcorriente”, dice Gerth. “Los dispositivos de microcorriente son muy similares al gua sha (una herramienta de masaje manual que se usa para reducir la inflamación), pero además utilizan corrientes eléctricas. Y con esas corrientes, en realidad se están estimulando los músculos para que se contraigan. Por eso se ha visto que, cuando se usa de forma constante a lo largo del tiempo, puede definir la línea de la mandíbula, reafirmar los pómulos o elevar las cejas, precisamente porque estimula los músculos.”

A pesar de la explosión de videos sobre dispositivos para el cuidado de la piel, Osuamkpe dice que no hay mucha evidencia científica que respalde que realmente funcionan. También señala que la mercadotecnia de las bandas de lifting para el SMAS es “bastante irresponsable”.

“Parecen muy atractivas, porque nadie, especialmente ahora, quiere sentir dolor, pero sí quiere ver grandes resultados.”

Aunque Gerth no dice directamente que no se usen, sí coincide con Osuamkpe. Añade que, si las personas van a usar bandas de levantamiento facial, también recomienda que utilicen un protector dental.

“Todo el mundo está tratando de combatir el paso del tiempo y de envejecer con gracia, y todos están tan enfocados en cada mínima imperfección de su rostro”, dice. “Creo que, en parte, es una forma de hacer dinero ya que la gente se siente insegura… y se aprovechan de esas inseguridades.”

Badreshia-Bansal tiene un consejo para quienes se sientan tentados a añadir uno de estos productos a su carrito de compras: “Si te gusta el efecto inmediato, úsalos con cuidado, pero ten expectativas realistas sobre lo que pueden y no pueden hacer.”

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.