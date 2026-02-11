Francia acusa a un hombre de abusar sexualmente de 89 niños en 10 países

La fiscalía francesa solicitó la comparecencia de testigos en el caso del exprofesor Jacques Leveugle, de 79 años, acusado de abusar de 89 menores desde la década de 1960 en varios países.

El fiscal Etienne Manteaux habló con la prensa en la ciudad de Grenoble, al sureste del país, para dar a conocer el caso del hombre, quien también confesó haber asesinado a su madre, enferma terminal, y a su tía anciana.

Leveugle ha estado detenido desde que fue acusado en 2024, declaró la fiscalía.

“Este nombre debe conocerse porque el objetivo es permitir que las posibles víctimas se presenten”, declaró la fiscalía. Manteaux afirmó que Leveugle, acusado de abusar de menores en países como Alemania, India y Colombia entre 1967 y 2022, se autodenominaba un “amante de chicos” y se dirigía a adolescentes varones de entre 13 y 17 años.

Se consideraba “un antiguo griego que entrenaba a jóvenes efebos”, añadió Manteaux, utilizando un término para referirse a un adolescente varón en la antigua Grecia.

Los investigadores fueron alertados por primera vez en 2022 cuando el sobrino del acusado, quien tenía “sospechas” sobre las acciones de su tío, les entregó memorias USB pertenecientes a Leveugle.

El violador de menores Jacques Leveugle estuvo en Colombia. ¿Quiénes facilitaron sus delitos en el país y a qué redes de explotación sexual han estado vinculados? pic.twitter.com/8CzEClpXBT — Mafe Rojas (@maferojas) February 11, 2026

Estas “contienen 15 tomos de material muy denso”, dijo Manteaux, añadiendo que los investigadores habían revisado los escritos.

Carrera contrareloj

“Nunca hubo violencia”, añadió Serge Procedes, comandante de la unidad de investigación de Grenoble. “En realidad, estamos hablando de coerción moral”.

La investigación es una carrera contrarreloj, añadió Procedes, dada la edad del sospechoso y el plazo de prescripción. “Esta investigación judicial deberá cerrarse en 2026”, declaró.

La apelación de testigos tiene como objetivo “buscar” víctimas no identificadas o que aparecen en los documentos “solo por su apodo o nombre de pila”, explicó Procedes.

Hasta la fecha, se ha entrevistado a unas 150 personas, pero solo dos han decidido presentar una demanda civil, según la fiscalía. Los investigadores han identificado a 89 víctimas.

Al ser preguntado por qué la fiscalía no reveló la información cuando Leveugle fue puesto bajo investigación, Manteaux respondió que se trataba de un “caso un tanto inusual, y que primero queríamos asegurar la veracidad de los hechos”.

Diferentes países

Leveugle presuntamente cometió los delitos contra menores en Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y el territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia, donde trabajó como profesor e instructor independiente, afirmó Manteaux.

Sus funciones incluían ser instructor de espeleología (estudio de cuevas) y profesor de francés.

“Viajó a diferentes países y, en cada uno de los lugares donde se estableció para impartir clases particulares y enseñar, conocía a jóvenes y mantenía relaciones sexuales con ellos”, declaró Manteaux.

El hombre también confesó haber asfixiado a su madre, una paciente terminal de cáncer, con una almohada en la década de 1970 para “poner fin a su sufrimiento”, añadió.

También asfixió a su tía de 92 años, también con una almohada, en la década de 1990, según el fiscal. El sospechoso “justifica sus acciones diciendo que le gustaría que alguien hiciera lo mismo por él si se encontrara en esta situación terminal”, añadió el fiscal.

