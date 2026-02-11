Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Este 11 de febrero de 2026 la vida te va a poner frente al espejo, pero no para que te critiques, sino para que te des cuenta de lo mucho que has crecido. Andas en una etapa donde ya no te conformas con migajas, ni en el amor ni en el trabajo ni en la vida. Ya entendiste que después de tanta tormenta viene la calma, pero también que la calma no llega sola, hay que acomodarle el terreno, como señora barriendo la casa pa’ que entre lo bueno.
Si has pasado por desamor, mentiras o inestabilidad, no te me agüites, porque todo eso te hizo más fuerte y más colmilludo. Aquí no se trata de esperar a que el destino te caiga del cielo como billete en la calle, no mi cielo, aquí toca moverse, buscar, tocar puertas y dejar la flojera guardada. El trabajo y las oportunidades no llegan por arte de magia, llegan cuando tú decides que ya no vas a seguir en el mismo hoyo.
En el amor, aguas porque se te puede aparecer alguien bien importante cuando menos lo esperes, alguien que te mueva el tapete y te haga decir “¿qué me está pasando?”. Y no hablo solo de romance, también de alguien que te inspire, que te ayude a crecer y que te haga sentir valorado. Eso sí, cuidado con un amor del pasado que podría regresar con su carita de “yo ya cambié”, pero tú ya sabes que el león no vuelve a la jaula donde lo dejaron sin comida.
Es momento de limpiar tu casa, tu mente y tu corazón. Tira lo roto, lo viejo y lo que ya no sirve, porque aferrarte a lo que está pegado con cinta solo estanca tu energía. Y aplica igual con personas: quien solo llega a estorbar o a drenarte, que se vaya derechito por donde vino.
Este próximo fin de semana se vienen cambios importantes, como si de pronto despertaras más maduro y con ganas de mandar al diablo lo que no te suma. Vas a empezar a seleccionar mejor a tu gente, tus planes y hasta tus sueños. Estás entrando en una etapa donde ya no te da miedo decir que no, donde ya no te tragas cualquier cuento y donde tu brillo va a incomodar a más de uno.
Así que ponte guapo, ponte listo, porque lo que viene es crecimiento, pero del bueno… y tú, Leo, naciste para rugir, no para andar maullando por quien no te merece.
VIRGO
Virgo, este 11 de febrero de 2026 te trae movimientos que ni tú esperabas. Andas en un punto donde el universo te quiere sacudir tantito para que dejes de vivir en automático. Ya estuvo bueno de hacer siempre lo mismo, porque aunque te guste la rutina, también te hartas y luego andas con cara de “ya no puedo más” sin decir nada.
Se viene un reencuentro con una amistad del pasado, de esas personas que aparecen como quien no quiere la cosa, pero llegan a mover recuerdos, emociones y hasta chismecito guardado. Puede ser alguien que te haga sentir nostalgia, pero también te va a servir para cerrar ciclos y entender por qué ciertas cosas pasaron como pasaron. No todo lo que regresa es para quedarse, a veces solo vuelve para enseñarte lo que ya superaste.
En cuestiones del amor, abre bien esos ojitos porque un nuevo interés puede llegar más rápido de lo que imaginas, y lo curioso es que podría aparecer por medio de redes sociales o gracias a una amistad en común. Esta persona va a ser completamente distinta a ti, tal vez más relajada, más aventada o más “me vale”, y justo por eso te va a sacar de tu zona de control. Y ahí es donde vas a decir: “¿por qué me atrae alguien tan diferente?”. Pues porque la vida sabe lo que hace, mi cielo.
Ahora, si ya tienes tu “pior es nada” o tu relación formal, bájale dos rayitas al coqueteo digital, no andes dando likes con hambre ni mandando mensajitos que luego se prestan a confusión. Mira que las redes son como el mercado: todo se sabe, todo se ve, y luego se arma la de Dios es Padre. No juegues con fuego si no quieres terminar chamuscado.
En la salud, pon atención a tus pies, a tu descanso y sobre todo a tus pensamientos. Virgo, tú atraes mucho lo que imaginas, y cuando te da por pensar lo peor, solito te saboteas. Cambia el chip, no te estés metiendo miedo antes de tiempo, porque muchas veces sufres por cosas que ni han pasado.
El fin de semana pinta con sorpresas bonitas, una llamada o mensaje especial te va a alegrar el día y te hará sentir importante. También es momento de atreverte a probar algo nuevo: un plan distinto, un cambio de look, una salida inesperada, lo que sea, pero muévete. No naciste para vivir encerrado en la misma idea.
Este febrero viene para enseñarte que la vida no se trata de tener todo perfecto, sino de vivirlo. Y tú, Virgo, mereces amor del bueno, tranquilidad y aventuras… pero primero tienes que dejar de querer controlarlo todo.
LIBRA
Libra, este 11 de febrero de 2026 vas a andar con la lengua más suelta que trenza en quinceañera, y mira… tu sinceridad es un don, pero también puede ser tu perdición si no la sabes controlar. No todo lo que piensas se dice, mi cielo, porque luego sueltas la sopa antes de tiempo y las palabras regresan como boomerang, pero multiplicadas por tres, y ahí andas tú explicando lo que ni debiste mencionar.
Estás en una etapa donde traes mucha claridad mental, pero también tantita impulsividad. Te urge aprender a respirar antes de contestar, porque un comentario mal puesto puede meterte en chismes, pleitos o malentendidos que ni eran tuyos. Acuérdate que no eres basurero emocional de nadie, así que deja de cargar problemas ajenos nomás por quedar bien.
En el trabajo y en el dinero se ve movimiento bueno, incluso podrías tener la oportunidad de un negocio de compra y venta que te caería como anillo al dedo para mejorar tus ingresos. No te me hagas chiquito o chiquita pensando que no puedes, porque talento te sobra, lo que te falta es creértela. Si alguien más no pudo, pues muy su bronca, tú no eres copia de nadie.
Un viaje que has estado planeando está más cerca de materializarse, así que ponte listo, porque necesitas disfrutar la vida y salirte tantito de la rutina. A veces te preocupas demasiado por quedar bien con todo mundo y se te olvida vivir para ti. Aprovecha tu tiempo, tu dinero y tu energía con quienes de verdad te suman.
En el amor, aguas porque se ve una situación medio intensa con una amistad que podría terminar en encamamiento, y mira… qué rico, pero no confundas la calentura con el cariño, mi cielo. No te enamores a lo menso ni te hagas películas antes de tiempo, porque podrías salir lastimado si no hay la misma intención del otro lado. Disfruta, pero con los pies en la tierra y el corazón bien protegido.
También es importante que no te contradigas tanto. A veces dices una cosa hoy y mañana otra, y la gente puede empezar a dudar de ti. Sé congruente, Libra, porque tu palabra vale y tu reputación también.
Tu buen corazón es un arma poderosa, pero no lo uses para manipular ni para retener a nadie. Quien quiera estar contigo, que esté por amor, no por lástima ni por conveniencia.
Cuídate de caídas o accidentes laborales, anda con más precaución, porque traes la cabeza en mil cosas. Este febrero viene para enseñarte a hablar con sabiduría, actuar con calma y elegir mejor tus batallas.
ESCORPIÓN
Escorpión, este 11 de febrero de 2026 la vida te va a poner en modo reflexión, porque ya estuvo bueno de andar poniendo en pedestales a simples mortales. Mira, mi cielo, nadie es santo, nadie es perfecto, y cuando tú idealizas a alguien, luego te llevas decepciones que te arden más que chile en herida. Aprende a ver a la gente como es, no como tú quisieras que fuera.
Tu orgullo anda queriendo salir como gallo de pelea, pero bájale dos rayitas, porque dejarlo suelto puede hacerte perder personas importantes. No todo se trata de ganar, a veces se trata de conservar. Recuerda que no siempre el que grita más fuerte tiene la razón, y tú a veces te enciendes rapidito.
En el área económica se ven mejoras, y eso te va a dar un respiro. Te puede llegar un dinerito extra que te ayudará a salir de deudas o a darte un gustito que ya traías postergando. También se marcan posibilidades de cambio de residencia o de mover energías en tu hogar, como que ya no te hallas donde estás y quieres algo distinto. Hazlo con calma, pero no descartes esa idea.
Se aproximan viajes y oportunidades de conocer gente nueva, incluso alguien del signo Libra o de tu mismo signo podría aparecer para mover tus emociones. Y tú, que eres bien desconfiado, vas a andar como: “¿me lanzo o no me lanzo?”. Pues lánzate, pero con inteligencia, no con desesperación.
En el amor se ve que podrías empezar a desarrollar sentimientos por una amistad que ha estado muy al pendiente de ti. Esa persona te va a dar paz, pero también te va a despertar celos o miedos que ni sabías que tenías. No te autosabotees, Escorpión, no todo el mundo viene a traicionarte. Date chance de vivir algo bonito sin estar buscando la falla desde el principio.
Eso sí, cuidado con una persona de tez blanca que podría meterte en problemas o generar conflicto con tu pareja si ya tienes. No andes jugando con fuego ni provocando escenas innecesarias, porque luego terminas explicando lo inexplicable.
Este mes viene con cambios importantes, y tú necesitas entender que cambiar es la única manera de obtener resultados distintos. Ya no temas soltar lo que no sirve, ya no temas decir adiós a lo que estorba.
Deja que el mundo ruede y que cada quien se haga cargo de lo suyo. Tú no estás para andar dando explicaciones a nadie, mucho menos si no te las están pidiendo. Vive, disfruta, enfócate en lo tuyo y no cargues culpas ajenas.
Febrero te trae crecimiento, dinero y una sacudida emocional… pero recuerda: el veneno más fuerte a veces no está en el alacrán, sino en los pensamientos que te inventas.
ARIES
Aries, este 11 de febrero de 2026 la vida te está diciendo “bájale tantito a la prisa y súbele a la inteligencia emocional”, porque tú eres bien valiente, pero a veces expones el corazón como si fuera mercancía en tianguis, y luego terminas sufriendo por gente que ni merece tu lágrima. Cuida tus sentimientos, no los andes enseñando a cualquiera, porque no todo mundo sabe cuidar lo que tú entregas.
Se ve un embarazo por parte de una amistad o familiar, así que prepárate para noticias inesperadas, de esas que primero sacan susto y luego terminan siendo motivo de reunión y chisme familiar. También puede cancelarse una fiesta o salida que ya traías en mente, pero no te agüites, porque a veces lo que no pasa es porque te están evitando un problemón.
Te llega chisme de una expareja, y ahí vas a andar con la tentación de meterte a investigar, pero mira, mi cielo, lo que ya fue ya fue. No revuelvas el pasado nomás por curiosidad, porque luego se te mueve el tapete y vuelves a caer donde ya te lastimaron. Aprende a cerrar puertas con llave, no con hilito.
En cuestiones de metas y trabajo, este febrero viene con buena vibra. Necesitas confiar más en tu capacidad, porque tú tienes todo para lograr lo que te propongas, pero a veces dejas que los comentarios negativos de otras personas te metan duda. No permitas que nadie te apague, Aries, porque cuando tú te enfocas, no hay quien te pare.
Cuídate de chismes, dimes y diretes, porque podrías verte envuelto en situaciones que ni te corresponden. Tú no eres vocero del barrio ni defensor de causas ajenas. Mantente en lo tuyo, que bastante tienes con tus propios planes.
En los negocios se marca un dinerito extra y hasta un cambio laboral que podría beneficiarte muchísimo. Tal vez te llegue una oportunidad que te saque de la rutina o que te haga sentir más valorado. No tengas miedo de mover piezas, porque la vida te está empujando a crecer.
En el amor, vas a cambiar la percepción que tenías sobre ciertas personas que te interesaban. Te vas a dar cuenta que de muchos no se hace ni uno, y ahí sí, mándalos al chorizo con todo el cariño del mundo. Enfócate en tu bienestar, en tu paz y en quien sí te sume.
No dejes de creer en el amor, pero tampoco te desesperes. La persona correcta llega cuando tú ya estás completo, no cuando andas mendigando atención. Recibirás noticias del extranjero o un mensaje inesperado que te alegrará el día.
Una amistad del pasado retorna para pedir disculpas, y tú decidirás si perdonas o sigues adelante. Este mes es para sanar, crecer y rugir con más fuerza.
TAURO
Tauro, este 11 de febrero de 2026 el universo te está pidiendo que mentalices bien qué tipo de persona y qué tipo de vida quieres atraer, porque tú tienes una energía tan fuerte que lo que piensas, lo jalas. Así que deja de andar imaginando tragedias o esperando decepciones, mejor enfócate en lo que sí quieres, porque luego te sorprendes cuando la vida te cumple.
Es momento de soltar rencores del pasado. Mira, mi cielo, perdonar no significa volver a confiar, significa liberarte tú. Hay gente que te hizo daño y tú sigues cargando esa espina como si fuera trofeo, y no, Tauro, eso solo te amarga y no te deja avanzar. Perdona, pero pon límites firmes, porque no estás para repetir historias.
En cuestión de salud, ponte las pilas con la dieta, porque estos días podrías estar más expuesto a subir de peso y luego andas batallando para regresar al equilibrio. No es regaño, es consejo de señora: toma más agua, muévete tantito, bájale a la tragazón emocional, porque a veces comes no por hambre, sino por ansiedad o aburrimiento.
Los celos y la inseguridad podrían jugarte chueco. Si tienes pareja, no inventes historias donde no las hay, porque tu mente es muy creativa para lo negativo. Si no confías en quien tienes al lado, entonces ¿qué haces ahí? Una relación sin confianza es como comida sin sal: nomás no funciona.
Si ya estás en pareja, necesitas salir de la rutina, porque Tauro se aburre cuando todo es lo mismo. Una salida fuera de la ciudad, un plan diferente o una escapadita puede ayudar muchísimo a renovar la relación. Se ve un viaje en puerta que te va a caer de maravilla para despejarte.
Una expareja podría buscarte o tener algún tipo de contacto contigo, y te vas a dar cuenta de cómo la vida también les ha cobrado factura. No te burles, no te alegres, solo agradece que ya no estás ahí. El pasado sirve para aprender, no para regresar.
Bájale a los vicios y a las adicciones, porque a veces te excedes y luego te preguntas por qué te sientes cansado o sin motivación. Recuerda esto, Tauro: la persona más importante en tu vida eres tú, después tú y al final tú. Primero tu bienestar, luego lo demás.
Nuevos amores se aproximan, oportunidades bonitas y la posibilidad de emprender un viaje donde la vas a pasar increíble. No te limites en sueños y metas, porque estás en una etapa donde todo puede florecer si te lo propones.
Febrero viene para recordarte que mereces estabilidad, amor del bueno y una vida más ligera… pero depende de ti no aferrarte a lo que ya no suma.
GÉMINIS
Géminis, este 11 de febrero de 2026 la vida te está abriendo puertas a nuevos horizontes, pero también te está gritando “¡ya céntrate tantito!”, porque tú tienes todo para estar bien y ser feliz, pero a veces gastas tus energías en puras tonterías que ni te dejan nada. Te distraes con gente, chismes, problemas ajenos y luego andas preguntándote por qué no avanzas.
Es momento de tomar el toro por los cuernos, mi cielo, porque nadie va a venir a resolverte la vida con moñito. Tú tienes talento, carisma y un don para salir adelante, pero necesitas enfocarte en lo tuyo. Deja de meterte donde no te llaman, porque caes en situaciones bien absurdas por querer arreglarle la vida a todo mundo. No eres terapeuta del barrio ni salvavidas emocional, así que aprende a decir “no es mi bronca” y sigue tu camino.
En la salud, cuida mucho tu estómago, porque la gastritis y la colitis podrían andar dando lata estos días. Y no es casualidad, Géminis, porque cuando te estresas o te tragas corajes, el cuerpo lo resiente. Baja tantito el ritmo, come mejor, toma agua y deja de vivir a base de café y ansiedad.
Como enemigo eres de temer, no nos hagamos. Tú sabes esperar el momento exacto para soltar el golpe, y a veces hasta te haces el pobrecito o pobrecita para que te levanten, pero es estrategia, no inocencia. Solo ten cuidado, porque jugar con eso puede volverse en tu contra si te topas con alguien más colmilludo.
Se vienen tiempos nuevos, cambios importantes y oportunidades que pueden darte un giro positivo, pero necesitas estar alerta. No todas las personas son de fiar, y en estos días podrías encontrarte con alguien que solo quiere usarte o sacar provecho de tu buena vibra. Desconfía tantito, pero sin volverte paranoico, porque tampoco se trata de ver enemigos en todos lados.
En el amor, date la oportunidad de conocer gente nueva. Ya estuvo bueno de repetir patrones con personas que solo te dejan confundido o confundida. Sal de la rutina, acepta invitaciones, muévete, porque la vida te tiene preparada una sorpresa bonita, pero necesitas estar disponible emocionalmente.
Que te valgan los comentarios tontos de la gente. Si no te mantienen, no tienen por qué estar opinando. Tú sigue brillando, sigue creciendo y sigue haciendo lo tuyo. Este febrero viene para empujarte a madurar, a enfocarte y a dejar de cargar con lo que no te corresponde.
Recuerda, Géminis: tu mente es tu mayor poder, pero también tu peor enemigo si no la controlas. Usa tu energía para construir, no para dispersarte. Lo que viene puede ser muy bueno… si tú decides tomártelo en serio.
CÁNCER
Cáncer, este 11 de febrero de 2026 vas a andar con ganas de mandar todo bien lejos, pero te vas a contener porque ya aprendiste que muchas veces actúas por impulso. Te da el arranque, te sube la marea emocional, dices “ya estuvo bueno” y luego a las horas se te pasa y hasta andas pidiendo perdón. Necesitas trabajar en esa paciencia, mi cielo, porque explotas demasiado pronto y luego te arrepientes.
Se visualiza dinerito extra que te va a caer como bendición, ya sea por un pago atrasado, un favor o una oportunidad inesperada. También llega una noticia en el área laboral que puede beneficiarte muchísimo, así que ponte listo, porque este febrero trae movimiento y posibilidad de mejorar tu estabilidad. No te me duermas, que cuando la vida te da chance, hay que agarrarla.
Eso sí, cuidado porque habrá gente de hocico suelto buscando la manera de meterte el pie o hacerte sentir menos. Pero mira, mi amor, no te desgastes respondiendo. Esa gente ni vida tiene, solo se alimenta de andar fregando. Tú sigue en lo tuyo, porque el que brilla siempre incomoda a los que viven en la sombra.
En cuestiones del corazón, vienen cambios fuertes. Te vas a volver más frío o más “bitch”, como dices tú, y no porque seas malo, sino porque ya te cansaste de las traiciones y decepciones que has cargado en meses anteriores. Ya no estás para dar todo a quien no sabe valorar. Y está bien, Cáncer, aprender a poner límites también es amor propio.
Este fin de semana se ven visitas de amistades o familiares, así que prepárate para reuniones, chisme y uno que otro comentario que puede sacarte de quicio. Ten cuidado con los chismes familiares, porque estarán a la orden del día y tú eres bien sensible, te pega más de lo que aparentas. No te enganches, deja que la gente hable, tú no tienes que aclarar nada.
Nuevos amores se aproximan, y eso te va a mover emociones. Puede aparecer alguien que te haga volver a creer, pero no te aceleres. Ve despacio, porque tú te enamoras rápido y luego terminas sufriendo por adelantarte. También llega una amistad con la que habías tenido problemas, y ahí tendrás que decidir si vale la pena reconciliar o dejarlo en paz.
Cuídate de caídas y golpes, porque andas distraído y con la mente en mil cosas. Camina con más cuidado, no andes a las carreras.
Febrero viene para enseñarte que sentir no es debilidad, pero vivir en drama tampoco es vida. Aprende a equilibrar tu corazón con tu razón, porque cuando tú estás bien contigo mismo, nadie puede tumbarte.
PISCIS
Piscis, este 11 de febrero de 2026 viene con una ola de chismes y declaraciones que podrían sacudirte más de lo que aparentas. Y mira, mi cielo, tú eres de los que se clavan, se imaginan mil cosas y luego terminan cargando un drama que ni era suyo. Así que ponte listo: escucha, pero no te enganches, porque la gente habla por deporte.
Necesitas descansar más. Ya estuvo bueno de desvelarte como si fueras búho, porque tu cuerpo está resintiendo el cansancio. La salud no es juego, Piscis, y cuando no duermes, te baja la energía, te bajan las defensas y hasta te da por sentirte triste sin razón. Dale prioridad al descanso, porque no puedes sanar ni avanzar si andas agotado.
La vida te va a poner oportunidades en muchos ámbitos, pero sobre todo en el amor. El problema es que por andar atendiendo cosas sin importancia podrías dejar ir algo muy bueno. A veces estás tan ocupado pensando en lo que falta o en lo que duele, que no ves lo bonito que se asoma. Abre bien los ojos, porque alguien podría estar más cerca de lo que crees.
No pierdas tiempo respondiendo comentarios negativos. De verdad, mi amor, ¿para qué? La gente que quiere verte en el suelo siempre va a existir, pero tú no viniste a darles gusto. Usa ese tiempo para llegar a tus metas, para crecer, para brillar, porque mientras tú avanzas, ellos se quedan ladrando.
Si sientes la necesidad de buscar a alguien del pasado para cerrar un ciclo o decir lo que te quedó atorado, hazlo. No te quedes con ganas de nada, porque guardar rencor, tristeza o palabras no dichas se convierte en carga emocional… y luego el cuerpo lo paga con enfermedades. Suelta, habla, cierra, pero no te quedes atrapado.
Y mira, a la fregada los buenos modales cuando se trata de vivir tu vida. Disfruta como Dios manda y que te valgan las críticas. La gente critica lo que quisiera hacer, pero no se atreve. Tú no te limites por miedo al qué dirán.
En la salud, cuidado con infecciones de garganta y dolores musculares. Tómate tus vitaminas, hidrátate y no te me hagas el mártir. Descansa más, porque te estás exigiendo demasiado.
Tu carácter fuerte puede asustar a algunos, porque cuando dices las cosas como son, no todos lo soportan. Aprende a hablar con tacto, pero no te calles por complacer. La verdad siempre incomoda a quien vive en mentira.
Este mes también trae un momento nostálgico: podrías extrañar a alguien que ya no está en este mundo. Permítete sentir, llorar si hace falta, pero también recuerda con amor, no con dolor.
Febrero viene para limpiarte, fortalecerte y recordarte que mereces paz, amor y una vida más ligera.
ACUARIO
Acuario, este 11 de febrero de 2026 la vida te está dando una sacudida bien necesaria para que aprendas a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien solo aparece cuando le conviene. Ya estuvo bueno de andar mendigando atención o quedándote donde no te valoran. Tú no naciste para ser opción, naciste para ser elección.
Se vienen cambios de humor repentinos, como que un día andas bien arriba y al otro quieres mandar todo al demonio. Y mira, mi cielo, eso pasa porque traes mucho estrés acumulado y no has descansado como deberías. También podrían llegarte noticias de alguien del extranjero, un mensaje inesperado que te mueva emociones o te haga recordar cosas que pensabas superadas.
Hay momentos en los que sientes pesadez, cansancio en los hombros, como si cargaras el mundo entero. Y aquí viene el consejo de señora: una limpia con huevo no te haría daño, aunque sea pa’ que te relajes y te quites la mala vibra que te has venido echando encima. A veces no es brujería, es puro estrés, pero de que ayuda, ayuda.
No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos. Recuerda de dónde vienes y quién eres. Tú eres fuerte, inteligente y diferente, pero a veces te distraes queriendo encajar donde no es tu lugar. No te rebajes por nadie, Acuario.
En lo laboral se marca cansancio y presión. Te urge dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, porque te acuestas y tu mente empieza a hacer películas, escenarios, tragedias, y luego amaneces más cansado que cuando te acostaste. Aprende a soltar el control, porque las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.
La vida te pondrá en una situación algo complicada, pero no es castigo, es aprendizaje. Es para que reacciones y dejes de tropezar con la misma piedra. Ya no estás para repetir errores por gente que no vale la pena.
Ten mucho cuidado con dejarte influenciar por personas tontas que te pueden llevar a cometer errores grandes. Tú toma tus propias decisiones, no dependas de nadie. A veces quieres ayudar tanto o quedar bien, que terminas haciendo cosas que ni van contigo. Sé fiel a ti.
En la salud se ve una mejora en tu estado de ánimo, pero necesitas consumir más vitamina C porque vienen infecciones y podrías traer bajas las defensas. Cuida tu cuerpo, porque es el único lugar donde vas a vivir toda tu vida.
Ojo con una persona de piel blanca que no trae buenas intenciones. No confíes tan rápido, observa, analiza, porque tu intuición rara vez se equivoca.
Febrero viene para recordarte que eres único, pero también que necesitas rodearte de gente real, descansar más y elegirte siempre a ti primero.
CAPRICORNIO
Capricornio, este 11 de febrero de 2026 la vida te está recordando algo bien simple: los sueños no se cumplen por desearlos, se cumplen por trabajarlos. Tú tienes la capacidad, la inteligencia y la fuerza, pero a veces te gana la desesperación o la flojera de insistir, y dejas las cosas a medias. Y mira, mi cielo, la clave de todo está en la persistencia, no en la suerte.
Aprende a quererte más. Ya estuvo bueno de permitir que comentarios de gente que ni te aporta te hagan sentir de la patada. Tú no eres basurero emocional de nadie. Que hablen, que ladren, que inventen, porque al final lo importante es que hablen de ti, bien o mal, pero que te tengan en la boca. Eso significa que estás haciendo algo que mueve.
Es probable que te enteres de un chisme que te pondrá de mal humor, pero no te enganches. Capricornio, tú eres de los que se clavan y se lo guardan, y luego andas con cara de pocos amigos. Suelta, respira, y sigue. No vale la pena perder energía en cosas pequeñas.
En el amor, un sentimiento a la distancia comienza a revivir. Podrías empezar a sentirle sabor otra vez a la vida, como si el corazón se despertara después de estar dormido. Pero ojo, no te aceleres. A veces confundes nostalgia con amor, y ahí es donde vuelves a caer en historias que ya estaban cerradas.
Que te valga maíz la opinión de los demás, porque tú eres el único responsable de tu destino. Nadie va a vivir por ti, nadie va a pagar tus cuentas, nadie va a cargar tus problemas. Así que decide por ti, no por complacer.
Hay momentos en que te deprimes porque sientes que no logras tus metas tan rápido como quisieras. Pero ten calma, mi cielo. No todo florece de un día para otro. Hasta el nopal tarda en dar tunas. Sigue trabajando, porque cuando menos lo esperes, vas a ver la luz y vas a decir “valió la pena”.
Se vienen movimientos en las casillas del amor. Comenzarás a perder interés por alguien que significó mucho, y no porque ya no sientas, sino porque el comportamiento de esa persona te ha demostrado que no era lo que tú creías. Y ahí es donde tú dices “yo merezco más”.
Febrero viene para enseñarte que soltar también es avanzar. Que insistir en tus sueños es tu responsabilidad, pero insistir en alguien que no te valora es pérdida de tiempo.
Así que ponte firme, ponte listo y ponte en modo Capricornio chingón: disciplinado, enfocado y con el corazón bien cuidado. Lo que viene es crecimiento, pero depende de ti no rendirte a la mitad del camino.
SAGITARIO
Sagitario, este 11 de febrero de 2026 es momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo vas a lograr tus metas. Porque tú sueñas en grande, sí, pero a veces te falta aterrizar el plan. No basta con querer, mi cielo, hay que organizarse, porque luego andas corriendo como gallina sin cabeza.
No pongas las manos al fuego por nadie, porque podrías terminar bien quemado. Tú eres bien confiado, bien “yo creo en la gente”, pero no todo mundo es como tú. Aprende a observar antes de entregar tu corazón o tu confianza, porque después te sorprendes cuando te fallan.
Se vienen momentos gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Alguien que te hará sentir emoción, ilusión y hasta mariposas en el estómago. Y tú, que eres bien intenso cuando te enamoras, vas a querer aventarte de cabeza. Pero calma, Sagitario, no corras antes de caminar.
También se marcan cambios fuertes en tu conducta y forma de ser. Vas a empezar a madurar, aunque te duela, porque ya no estás para seguir actuando igual. Aprende a controlar más tu estado de ánimo, porque a veces eres un sol y a veces eres tormenta. Problemas de insomnio con nombre y apellido podrían aparecer, así que deja de pensar tanto en la noche, porque tu mente no se calla y luego amaneces más cansado.
Un negocio que traes en puerta podría resultar de la mejor manera, pero necesitas enfocarte y no gastar en tonterías. Porque se aproxima una etapa económica con carencias, no para asustarte, sino para que aprendas a administrar. Tú eres de los que se gastan el dinero como si mañana no existiera y luego andas contando monedas. Ponte listo, mi cielo.
Recuerda que tu carácter ha sido formado por todo lo que has vivido. Algunas personas no entienden tu forma de ser, pero quien te quiera de verdad te va a aceptar con tus defectos y virtudes. No cambies para agradar, cambia para crecer.
Si sientes necesidad de alguien que ya no está a tu lado, piensa bien si vale la pena volver a vivir lo vivido. A veces extrañas más la costumbre que a la persona. No regreses donde te hicieron sentir pequeño.
En el amor, ten más cuidado de quién te enamoras, porque siempre terminas regándola por dar el sí demasiado rápido. Aprende a conocer primero, a observar, a no aflojar tan pronto, porque luego terminas sufriendo por adelantarte.
Febrero viene para enseñarte que la vida es aventura, sí, pero también responsabilidad. Que puedes volar alto, pero con dirección. Y que lo mejor está por venir… siempre y cuando no te sabotees con impulsos.
Así que ponte guapo, ponte listo y apunta bien tu flecha, porque este mes trae oportunidades, amor y lecciones que te harán más fuerte.