Luis Fonsi ahora salsea en ‘Cambiaré’

Hace apenas unos días que Luis Fonsi estrenó el sencillo “Cambiaré” y sigue sin creer que en tan poco tiempo su primer tema de salsa esté causado tanto revuelo en distintas partes del mundo.

Por ejemplo, el mes pasado estuvo unos días en Europa, y pudo constatar que en España la canción ya suena con bastante insistencia, y que los fans ya la bailan y la tararean.

“Jamás esperé este comienzo tan intenso […] con el tema, que salió hace dos semanas y ya hay cosas maravillosas pasando”, dijo Fonsi en una conversación reciente.

El nuevo sencillo marca una nueva etapa en la trayectoria del intérprete porque nunca antes había grabado una canción del salsa. Pero no solo eso; fue escrita por él y por Feid, a quien tiene como invitado y quien se ha destacado en el género urbano, lo que quiere decir que ambos están se están lanzando juntos a esta nueva aventura.

Hasta ahora, “Cambiaré” ha llegado al Top 20 en la lista Hot Tropical Songs y al Top 30 de Hot Latin Songs de la revista Billboard. Se trata también del primer sencillo del que será un álbum que saldrá al mercado este año.

“Todos los días me llegan noticias de que en seis, siete países la canción está ya número uno”, dijo, “y ha sido una rapidez brutal y no me lo esperaba”.

El éxito avasallador no es algo ajeno a Fonsi. Precisamente este año está celebrando diez años del estreno de “Despacio”, una canción que rompió récords y que conquistó mercados en todo el mundo. Sin embargo, el artista no da nada por hecho, y sentarse en sus laureles no es una opción en su carrera.

“Cada vez que uno lanza una canción, en este caso una canción bastante diferente a lo que he hecho en el pasado, siempre está ese efecto, esa incertidumbre, ese vértigo de decir, ‘¿le gustará a la gente?, ¿le gustará escucharme en este género?'”, dijo. “Hay mucha música, cada día hay más lanzamientos, hay tanta información que yo no doy absolutamente nada por hecho, aunque haya tenido éxito con las cosas en el pasado”.

“Cambiaré” no llegó por arte de magia. Es una canción en la que el protagonista pide una segunda oportunidad —con la promesa de que ya no será el mismo—, que al principio le hizo cuestionarse a Fonsi si iba por el camino correcto al querer grabar un tema salsero. Él es más conocido por interpretar baladas románticas pop.

“Como que no estaba en mi plan creativo lanzar una salsa”, dijo. “Pero a la misma vez dije, ‘¿Por qué no?’, si hoy día, como que el tema de los géneros ya no es tan prohibido siempre y cuando nazca de un lugar de respeto y que uno se rodee con gente buena”.

El disco nuevo sigue en construcción, pero Fonsi no quiso esperar a terminarlo para estrenar “Cambiaré”. La gente que escuchó ese corte le recomendó sacarlo incluso si no tenía el álbum completo.

Ahora sabe que tomó la mejor decisión; más de seis millones de reproducciones sumadas en las plataformas digitales lo confirman.

“Porque al final del camino yo estoy contento, seguro con lo que estoy haciendo”, dijo.