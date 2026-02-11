Miami: el tiempo para hoy miércoles 11 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 11 de febrero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 3 y habrá cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:12 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 73 grados Fahrenheit (17 y 23ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 4%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

