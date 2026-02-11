Nebraska entregará datos confidenciales de votantes al Departamento de Justicia

El estado de Nebraska entregará este jueves información confidencial de todos sus votantes registrados al Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema estatal rechazara frenar la medida solicitada por un grupo de defensa del derecho al voto.

El secretario de Estado, el republicano Bob Evnen, confirmó a que el máximo tribunal de Nebraska negó una orden judicial que buscaba bloquear la transferencia de datos sensibles, entre ellos fechas de nacimiento, direcciones y los últimos dígitos del Seguro Social de los electores.

La decisión judicial se produjo después de que un juez del condado de Lancaster desestimara la semana pasada la demanda presentada por Common Cause Nebraska, organización que intentó impedir la entrega de la información a la administración del presidente Donald Trump.

“Este caso amenaza con la divulgación ilegal y sin precedentes de información altamente sensible de cada votante de Nebraska”, advirtieron los abogados de Common Cause en documentos presentados ante el tribunal. “Una vez que se publiquen los datos, no se podrá deshacer la alarma”.

Choque entre privacidad y supervisión federal

La disputa en Nebraska forma parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia, que desde el año pasado ha solicitado a los estados padrones electorales y datos personales para verificar el cumplimiento de las leyes federales de votación. La dependencia ha demandado al menos a 23 estados y al Distrito de Columbia, y ha pedido información a un total de 44 entidades, con la intención de revisar eventualmente los registros de los 50 estados.

Evnen defendió la entrega de los datos al señalar que la Fiscalía General de Nebraska determinó que la solicitud federal “era legal y apropiada”. Según explicó, la información será enviada electrónicamente e incluirá una petición expresa para que se respeten las leyes de privacidad.

El funcionario aseguró en un comunicado que está comprometido con la protección de la información de identificación personal contra cualquier uso indebido. No obstante, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los datos sean utilizados para depurar indebidamente votantes legítimos, respondió con una frase que dejó dudas: “Lo único de lo que estoy seguro es que el sol no se posará en un árbol cuando se ponga esta noche”.

Evnen subrayó que Nebraska no eliminará a ningún votante únicamente con base en recomendaciones del Departamento de Justicia. En caso de existir señalamientos, dijo, los funcionarios electorales realizarán investigaciones independientes y notificarán previamente a las personas involucradas.

Common Cause, por su parte, celebró que la Corte Suprema estatal haya aceptado escuchar el caso, con una audiencia programada para el 31 de marzo. “La Corte Suprema de Nebraska está enviando un mensaje contundente: no divulguen los datos confidenciales de los votantes sin que el tribunal se pronuncie”, afirmó su director ejecutivo, Gavin Geis.

El Departamento de Justicia sostiene que la recopilación de datos busca reforzar la seguridad electoral y detectar posibles inconsistencias en los padrones. Sin embargo, funcionarios demócratas y organizaciones civiles han advertido que centralizar información sensible en manos del gobierno federal podría vulnerar leyes de privacidad y abrir la puerta a otros usos, como la identificación de supuestos extranjeros en las listas.

En Estados Unidos, las elecciones son administradas por los estados y gobiernos locales, que resguardan la información individual de los votantes, un principio que ahora se encuentra en el centro de un debate nacional sobre privacidad y control federal.

