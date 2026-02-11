La OTAN lanza nueva misión para reforzar la defensa en el Ártico

La OTAN anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien justificaba sus pretensiones de adquirir Groenlandia por motivos de seguridad.

La nueva misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), coordinará una creciente presencia militar de los aliados de la OTAN en la región, incluyendo ejercicios de Dinamarca en Groenlandia, indicó el cuartel general militar de la alianza en un comunicado. La OTAN no especificó el número de tropas ni los tipos de recursos militares que participarían.

Sin embargo, el secretario general de la alianza Mark Rutte afirmó que Arctic Sentry reuniría los esfuerzos de varios miembros bajo un único mando, dado el mayor interés de Rusia y China en el Ártico, donde nuevas rutas marítimas se están abriendo debido al deshielo.

OTAN busca “proteger a sus miembros y mantener la estabilidad”

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró que el ejército de su país participará en la primera etapa de la misión con cuatro Eurofighters y capacidad de reabastecimiento en vuelo. “Lo que suceda después se coordinará entre los socios en el seno de la OTAN mañana y pasado mañana”, precisó.

La OTAN comenzó a planificar Arctic Sentry después de que Trump y Rutte mantuvieran conversaciones en Davos el mes pasado, en pleno apogeo de la crisis de Groenlandia, provocada por la insistencia de Trump en que Estados Unidos debía ser el propietario del territorio, que forma parte de Dinamarca, otro miembro de la alianza militar.

La misión subraya el compromiso de la alianza en “proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo”, afirmó en un comunicado el comandante supremo de la OTAN para Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.