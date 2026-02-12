Cambio en la seguridad alimentaria: FDA busca prohibir un popular aditivo utilizado en alimentos procesados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha iniciado medidas para prohibir el BHA (butilhidroxianisol), un aditivo que ha estado presente en los alimentos desde casi siete décadas. Esta decisión es parte de una reevaluación más amplia de la seguridad alimentaria en medio de preocupaciones sobre su posible carcinogenicidad.

Desde su llegada al mercado, el BHA ha sido objeto de debate debido a estudios que lo vinculan con el cáncer en animales. La FDA lo incluyó por primera vez en la lista de “generalmente reconocido como seguro” en 1958 y lo aprobó como aditivo alimentario en 1961, recuerda NBC News. Sin embargo, en la década de los 90, el Programa Nacional de Toxicología identificó esta sustancia como “razonablemente previsible como carcinógeno humano”. A pesar de ello, los estudios en humanos son limitados.

La FDA ha solicitado información del público y la industria sobre el uso y la seguridad del BHA, marcando un cambio en el enfoque de confianza hacia la búsqueda de datos concretos.

Declaraciones de expertos

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destacó la importancia de esta revisión, alineándola con su agenda de salud pública. Mientras que expertos como Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York, han expresado su apoyo a la decisión, aunque han señalado la necesidad de métodos claros y eficientes para evaluar la seguridad del BHA.

Por su parte, la Asociación de Marcas de Consumo, un grupo comercial, no ha proporcionado comentarios inmediatos sobre la decisión de la FDA, observa la NBC. La falta de respuesta sugiere un posible desinterés o cautela en la industria respecto a las futuras implicaciones de esta revisión.

Alternativas al BHA

Existen varias alternativas naturales y seguras al butilhidroxianisol. Estas opciones son ampliamente reconocidas como seguras por regulaciones alimentarias y estudios, priorizando extractos vegetales y vitaminas.

Antioxidantes naturales comunes

Vitamina E (tocoferoles, E306) : actúa como antioxidante liposoluble, protegiendo aceites y grasas en alimentos procesados sin riesgos cancerígenos asociados al BHA.

: actúa como antioxidante liposoluble, protegiendo aceites y grasas en alimentos procesados sin riesgos cancerígenos asociados al BHA. Vitamina C (ácido ascórbico, E300) : antioxidante hidrosoluble que inhibe la rancidez y es seguro en dosis alimentarias habituales.

: antioxidante hidrosoluble que inhibe la rancidez y es seguro en dosis alimentarias habituales. Extracto de romero : rico en carnosol y ácido rosmarínico, ofrece protección similar al BHA en carnes y snacks, con aprobación regulatoria.

: rico en carnosol y ácido rosmarínico, ofrece protección similar al BHA en carnes y snacks, con aprobación regulatoria. Ácido cítrico: derivado de cítricos, acidifica y estabiliza grasas, comúnmente usado en bebidas y conservas.

Otras alternativas emergentes. Extractos de tomillo, clavo o puré de ciruelas deshidratadas muestran eficacia en estudios para reemplazar BHA en productos cárnicos, mejorando estabilidad sin alterar mucho el sabor. Opta por alimentos frescos o con etiquetas “sin aditivos sintéticos” para minimizar exposición.

También te puede interesar:

· ¿Llegaste a los 40 años?: la FDA aprobó el primer colirio de doble acción para tratar la presbicia

· FDA aumenta el uso de colorantes naturales y el extracto de espirulina en alimentos