FDA aumenta el uso de colorantes naturales y el extracto de espirulina en alimentos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado el uso del rojo de remolacha y ha ampliado la utilización del extracto de espirulina, elevando el total de colorantes naturales aprobados a seis. Esta medida forma parte de la iniciativa “Make America Healthy Again”, que busca reemplazar colorantes artificiales.

Los colorantes naturales ahora pueden etiquetarse como “sin colorantes artificiales”. Esto facilita a los consumidores diferenciar entre alimentos que utilizan colorantes sintéticos y los que optan por alternativas naturales.

La FDA prevé eliminar progresivamente los colorantes sintéticos, derivados del petróleo, del suministro alimentario para enero de 2027.

California ha liderado la carga contra los colorantes sintéticos, prohibiendo el uso de ciertos colorantes en alimentos escolares. Veintiséis estados han comenzado a implementar leyes similares que restringen o exigen etiquetas para colorantes artificiales.

Cruzada contra colorantes artificiales

Investigaciones han vinculado colorantes sintéticos como el rojo No. 3 y el amarillo No. 5 a riesgos de salud. Además de estos son muy populares los colorantes artificiales rojos números 3 y 40, amarillos números 5 y 6, y los azules números 1 y 2.

“Este es un verdadero avance”, declaró el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado de prensa.

“Los colorantes artificiales predominaron porque son más económicos, más estables al calor y al almacenamiento, y más fáciles de estandarizar en los alimentos ultraprocesados”, explicó en un correo electrónico el Dr. Wesley McWhorter, dietista titulado y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, citado por CNN.

“Pero estas ventajas de fabricación no implican que sean más saludables ni necesarios, razón por la cual muchas marcas de alimentos integrales han vuelto a utilizar colorantes de origen vegetal y algas”, agrega.

Por su parte, Marty Makary, comisionado de la FDA dijo en un comunicad: “Estamos eliminando ese obstáculo y facilitando que las empresas utilicen estos colorantes en los alimentos que nuestras familias comen todos los días”.

Expertos advierten que, aunque los colorantes naturales sean más seguros, su consumo debe estar siempre dentro de una dieta equilibrada basada en alimentos integrales.

El rojo de remolacha y el extracto de espirulina, aunque considerados más seguros, no aportan valor nutricional significativo. Se enfatiza que el enfoque debe estar en una alimentación diversificada y equilibrada, más que en el color de los alimentos.

Ampliación del uso de la espirulina

La espirulina ha sido durante siglos muy popular entre los entusiastas de la salud, mencionada como alimento integral o suplemento, nutritiva por su contenido de proteínas, cobre, hierro, antioxidantes y vitaminas del complejo B, explica Julia Zumpano, dietista titulada de la Clínica Cleveland, en un correo electrónico al que tuvo acceso CNN.

Bondades de la espirulina:

Refuerzo del sistema inmune: contiene compuestos como ficocianina, minerales (hierro, zinc, selenio) y ácidos grasos que ayudan a activar células inmunitarias y mejorar la respuesta de defensa del organismo.

Más energía y menos fatiga: su aporte de proteínas, vitaminas del grupo B y hierro contribuye a reducir el cansancio físico y mental, siendo útil en épocas de estrés o mucha carga de trabajo.

Potente acción antioxidante: es rica en betacaroteno, vitamina E, ficocianina y otros antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres y a proteger las células del daño oxidativo y del envejecimiento prematuro.

Apoyo al corazón: puede ayudar a disminuir colesterol total, LDL y triglicéridos, y favorecer el aumento del HDL “bueno”, apoyando la salud cardiovascular junto con una dieta equilibrada y ejercicio.

Mejora digestiva: actúa como prebiótico, favoreciendo una flora intestinal más saludable, mejor absorción de nutrientes y menos hinchazón en algunas personas.

Aporte nutricional concentrado: contiene proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B, hierro y otros minerales, por lo que se utiliza como complemento en dietas restrictivas o estados de desmineralización y anemia leve, siempre supervisado por un profesional.

Piel más saludable: sus antioxidantes y efecto antiinflamatorio se asocian con mejor textura, más luminosidad y apoyo en casos de acné o piel apagada, como parte de un cuidado integral (alimentación, higiene, hidratación).

También te puede interesar:

· El secreto de la gente que come más e incluso baja de peso

· Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas