De Nalgas, 15 años de punk

Este año, los miembros de la banda de punk rock, De Nalgas, se convirtieron en quinceañeros. Comenzaron su carrera hace tres lustros, aunque se conocen desde que eran unos niños pequeños.

“Algunos de nosotros desde los 5 años, otros desde los 8, 9, pero al final todos niños”, dijo Borchi, voz y fundador del combo. “Nos conocimos sin acné y siendo cero deportistas; nos conocimos en la etapa en la que el skate y la música lo eran todo, y existía todavía MTV, y comprabas CDs y cassettes”.

Para conmemorar este hito, De Nalgas estrenó “Bisnesworld De Luxe”, un disco con canciones irreverentes —la marca de esta banda—, que busca dibujar la realidad actual desde la óptica de la agrupación. Aquí conviven el rock, el reggae, el punk y el hip hop, entre letras que hablan de la situación global, de la burguesía, de la obsesión por las redes sociales, de la caótica Ciudad de México —de donde es originaria la banda—, de la fiesta y otros temas.

El plan para la celebración es una gira en la que también estarán conmemorando diez años del estreno de “Vulgar Dulce Hogar”, su disco de larga duración anterior. Hasta ahora hay planes de dar un concierto en Ciudad de México y en otros foros indie de ese país.

“Vamos a aventar la casa por la ventana”, dijo Borchi.

La versión De Luxe tiene dos 16 temas y una introducción, con letras de juegos de palabras, refranes y frases coloquiales modificados, “pero con jiribilla; le cambiamos algo para que tenga un sentido más actual o un sentido distinto”.

La banda se inspiró en el estilo de grupos como la legendaria Botellita de Jerez y Molotov, que han hecho con las letras de sus canciones frases y dichos con un doble sentido o con un toque satírico.

Este disco llega en un momento “interesante” en la vida de la banda, dijo Borchi, porque lo compusieron con un nuevo baterista que, a pesar de que es un viejo conocido, le imprimió una energía nueva a la agrupación.

“Era el primer disco que hacemos a los treintas”, dijo. “Es un disco en forma que nos sentamos a escribir, con suficientes canciones, que le rascamos a nuestro cerebro a ver qué más, qué otra cosa, de qué otra cosa podemos hablar”.

Este disco no es solo de política ni de crítica social, sino “una gran oportunidad de ser cronistas de nuestra vida, del entorno en el que vivimos, de cuestionar las cosas que no nos gustan, pero también de celebrar”.

Es un disco “largototote” que marca una evolución porque se aventura a meter otros géneros, otros acordes que nunca habían usado, como el hip hop, el reggae y otros ritmos que como melómanos disfrutan.

“Después de tantos años sin grabar un disco, un LP, como que estás en esa etapa de madurez”, dijo Borchi. “Fue justo como las frutas. Antes de que nos echemos a perder, aprovechemos que maduramos un poquito, hagamos música”.