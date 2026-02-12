Ronda Política: Nithya Raman, la sorpresa de febrero

Para todos fue una sorpresa que la concejal socialista democrática Nithya Raman anunciara su entrada a la contienda para alcalde de Los Ángeles.

A la alcaldesa Karen Bass, en campaña por su reelección, le debe haber dado un vuelco al corazón con la noticia. La inesperada competencia proviene de una concejal que había sido su aliada política.

Días antes, el empresario Rick Caruso había hecho público que no competiría para alcalde; enseguida el exsuperintendente de educación, Austin Beautner abrumado por el dolor de perder a su hija de 22 años, anunció abruptamente su salida de la elección para la alcaldía; mientras que la supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath quien se rumoraba, quería competir para alcaldesa, se descartó de la contienda.

Tras la salida de todos estos personajes, Bass se sintió feliz, y se le notaba. Así la vimos en la lectura de su informe anual sobre el estado de la Ciudad.

Aunque hay otros contrincantes, ninguno tiene el peso suficiente como para darle la batalla electoral a la alcaldesa.

Por tanto, despejado el camino, Bass prácticamente iba sola rumbo a la reelección. Sin embargo, al aparecer la concejal Nithya Raman, quien emigró de la India siendo una niña, el panorama se le complicó a la alcaldesa, y de qué manera.

Así que tendrá que pelear por mantenerse en el cargo contra otra mujer, también de color, y una política que representa a la extrema izquierda, aunque casada con un escritor de televisión millonario; y criticada por los Socialista Democráticos (DSA) por recibir el respaldo de los Democrats for Israel, un grupo proIsrael sionista; aunque luego para curarse en salud hizo un llamado al cese permanente del fuego en Gaza en el Concejo de Los Ángeles.

Al final, Karen y Nithya son fuertes simpatizantes de Israel, y la decisión de por cuál de las dos votar, recaerá en los votantes judíos de Los Ángeles.

En el tema del desamparo, Bass y Nithya tienen grandes diferencias, ya que la socialista democrática se opone al desmantelamiento de los campamentos de desamparados de las banquetas, mientras que la política de la alcaldesa ha sido sacarlos de la calle.

Nithya representa a un distrito muy blanco en Los Ángeles; vamos a ver cuál será su acercamiento al resto de los angelinos, principalmente hacia los latinos y a la clase trabajadora que componen mayormente esta ciudad. Le espera una tarea titánica por darse a conocer, ella y sus propuestas.

Seguramente los bajos puntajes de Bass en las encuestas y el triunfo de Mamdani en Nueva York la energizó, y Nithya vio la oportunidad. Mamdani es nacido en Uganda, pero de padres de la India; tiene 34 años; y Nithya, 44. Ambos son socialistas democráticos.

La entrada de Nithya le pone calor a una contienda que prometía ser aburrida; y para los angelinos es muy bueno porque pondrá presión a ambas mujeres para que de verdad se comprometan.

Habrá que ver de qué lado se inclinarán los concejales socialistas democráticos del Cabildo, Hugo Soto Martínez, Eunisses Hernández e Ysabel Jurado. Los tres siempre han ido de la mano con la alcaldesa Bass, pero todo indica que se han dividido.

Apenas Nithya anunció su candidatura, la alcaldesa publicó la lista de concejales que la apoyan, y entre ellos figura Soto Martínez.

Asumimos que Eunisses e Ysabel se irán con su amiga Nithya Raman; o tal vez Eunisses en estos momentos solo tiene cabeza para salvar su pellejo político y enfocarse en su campaña de reelección, ya que está en grave riesgo de ser destituida.

La concejal Imelda Padilla también apoya la reelección de Bass mientras que la concejal Mónica Rodríguez no ha definido postura.

No nos sorprenda que en la elección primaria de junio, Bass no logre asegurar la mayoría, y tengamos que esperar hasta la elección general de noviembre para saber quién es la alcaldesa de Los Ángeles.

Como le debe estar pesando a la alcaldesa haberse ido a África, a pesar de la advertencia de que una tragedia de grandes proporciones podría abatirse sobre Los Ángeles.

Sin los trágicos incendios de enero de 2025, tal vez hoy iría en caballo de hacienda rumbo a su reelección.