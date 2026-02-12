¿xAI en problemas?: cofundadores abandonan la empresa tras fusión con SpaceX

xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su fundación luego de la salida de algunos de sus fundadores. Se trata de nombres clave que estaban al mando de la visión técnica y de seguridad del proyecto. Todo esto ocurre justo después de la megafusión con SpaceX en una posible señal de turbulencias internas.

xAI se queda sin la mitad de sus cofundadores

En cuestión de días, xAI ha visto salir a dos de sus cofundadores más visibles: Yuhai (Tony) Wu y Jimmy Ba, ambos figuras muy respetadas en el mundo de la IA avanzada. Sus despedidas llegaron a través de publicaciones en X, donde los dos hablaron de “nuevos capítulos” y cambios de rumbo personales, pero sin entrar en detalles sobre posibles conflictos internos.

Con estas últimas salidas, solo quedan seis de los doce cofundadores originales de xAI, lo que supone una fuga de talento de alto nivel muy difícil de maquillar, especialmente para una empresa que compite directamente con gigantes como OpenAI y Anthropic. Además de Wu y Ba, otros cofundadores y perfiles senior que ya se habían ido incluyen a Igor Babuschkin, Kyle Kosic, Christian Szegedy y Greg Yang, todos con experiencia profunda en modelos de lenguaje, investigación avanzada y teoría matemática.

La situación no se limita a los fundadores pues al menos nueve ingenieros y perfiles técnicos de alto nivel habrían dejado xAI en la última semana, según reportes de medios especializados. Algunos de ellos ya han dejado caer que lanzarán nuevos proyectos de IA junto a excompañeros, lo que añade otro dolor de cabeza a Musk: no solo pierde talento, sino que probablemente gana futuros competidores directos.

Todo esto ocurre justo después de la fusión estructural de xAI con SpaceX (y en el ecosistema también está X, la antigua Twitter), operación que consolida un conglomerado valorado alrededor de los $1.25 billones de dólares y que busca combinar IA, cohetes, satélites, internet espacial y la plataforma de “información en tiempo real” en un único monstruo tecnológico. Para Musk, el objetivo declarado es construir centros de datos de IA en el espacio y una integración vertical casi total, desde el hardware orbital hasta las apps en el móvil del usuario.

Quién es quién en las salidas clave de xAI

Las salidas pesan tanto no solo por la cantidad, sino por quiénes son los que se van. Tony Wu era uno de los nombres más importantes dentro de la estructura técnica de xAI. Exinvestigador de Google, lideraba la organización de “razonamiento” de la compañía, es decir, el área encargada de hacer que los modelos no solo generen texto, sino que puedan seguir cadenas lógicas complejas y resolver problemas más sofisticados. Además, reportaba directamente a Musk, lo que lo situaba en el núcleo duro de la toma de decisiones.

Por su parte, Jimmy Ba no es un desconocido en la comunidad de IA ya que es coautor de Adam, uno de los algoritmos de optimización más usados en entrenamiento de redes neuronales modernas. Dentro de xAI estaba enfocado en investigación y seguridad, un rol clave en un contexto donde los modelos fundacionales generan cada vez más preocupaciones sobre impacto social, desinformación y riesgos de uso malicioso. Su salida, anunciada también en X con un tono cordial hacia Musk y el equipo, deja un vacío importante en la parte más “científica” y de gobernanza técnica del proyecto.

Otros nombres que abandonaron antes refuerzan la idea de que no se trata de movimientos menores. Igor Babuschkin, por ejemplo, venía de trabajar en DeepMind; Christian Szegedy es un peso pesado en visión por computadora y redes profundas; y Greg Yang, además de cofundador, se asoció a xAI con una visión muy centrada en fundamentos matemáticos. Que todos ellos ya no estén en el proyecto reduce el “aura” académica de xAI intentaba vender desde su lanzamiento.

¿Reestructuración necesaria o alarma roja para xAI?

Elon Musk ha intentado controlar la narrativa, presentando esta ola de salidas como una reestructuración necesaria para ganar velocidad y eficiencia. En una reunión interna, habría explicado que hay gente que encaja mejor en las primeras etapas de una startup y otra más adecuada para fases posteriores, y que el cambio de escala obliga a reorganizar el equipo. En público, también ha insistido en que la compañía está “contratando agresivamente”, sugiriendo que el hueco que dejan los fundadores se llenará con nuevo talento.

Sin embargo, desde fuera es difícil no ver señales de tensión. Reportes de personas cercanas al proyecto hablan de un choque cultural entre la visión original de xAI –más orientada a investigación pura– y el giro hacia productos inmediatos para el ecosistema Musk (X, Tesla, Optimus, etc.). En los últimos meses, la presión por integrar rápido su modelo Grok en X y por alinearlo con otros proyectos habría comprimido los tiempos de investigación de años a semanas, algo que para muchos científicos es simplemente insostenible.

A esto se suma el contexto pues xAI no compite en un vacío. Mientras OpenAI, Anthropic y otros actores consolidan sus modelos y ecosistemas, Musk intenta posicionar su propuesta como una alternativa “menos censurada” y más integrada con sus plataformas. En ese escenario, perder a la mitad del equipo fundador, a varios ingenieros senior y ver cómo algunos planean arrancar sus propias startups de IA es una imagen complicada para atraer y retener a los mejores perfiles del sector.

El gran interrogante ahora es si esta reestructuración será, como dice Musk, una fase de ajuste rumbo a una xAI más enfocada y alineada con el hardware espacial y la infraestructura de SpaceX, o si estamos viendo la antesala de una crisis más profunda en la empresa que prometía “entender la verdadera naturaleza del universo”.

