Volodimir Zelenski condiciona elecciones en Ucrania a una tregua con Rusia

Ucrania solo celebrará elecciones una vez que obtenga “garantías de seguridad” y “un alto el fuego” con Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

“Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias“, dijo Zelenski a periodistas en una rueda de prensa en línea. “Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones”, añadió.

Si Rusia está de acuerdo, podría ser posible “poner fin a las hostilidades para el verano”, agregó.

Zelenski reaccionaba así a una noticia del diario Financial Times, que afirma que Kiev considera celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un potencial acuerdo de paz con Rusia antes de mediados de mayo, por presión estadounidense.

Zelenski desmintió que Washington hubiera amenazado con no garantizar su seguridad si Ucrania se negaba a convocar elecciones.

“En cuanto a la amenaza de retirar sus garantías de seguridad, no, ellos (los estadounidenses) no amenazan con retirar sus garantías de seguridad”, detalló.

Listo para tercera ronda con Rusia

En otro orden, el líder ucraniano dijo que su equipo está preparado para una tercera ronda de negociaciones con Rusia sobre un eventual alto el fuego, que se realizarían la próxima semana en Estdos Unidos, pero recalcó que Moscú aún no ha confirmado su participación.

“La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando (la respuesta) de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando”, declaró Zelenski a medios ucranianos, según recoge la agencia UNIAN.

De acuerdo con el diario Ukrainska Pravda, la reunión está prevista para los días 17 y 18 en Miami, pero Rusia aún no ha aceptado.

Zelenski sugirió que también estaría dispuesto a continuar conversando en Abu Dabi si esa fuera la exigencia rusa.