5 restaurantes en Los Ángeles, románticos y baratos, para cenar en San Valentín

Si tu presupuesto para San Valentín es bajo, quién dijo que no podías celebrarlo. Afortunadamente, cuando se trata de comida, Los Ángeles tiene cabida para todos los gustos y también para todas las carteras. Además, el 14 de febrero es un día para compartir el amor y la amistad, no para pagar cuentas elevadas.

Entre barrios icónicos, luces de neón y vistas urbanas, hay opciones accesibles que combinan ambiente acogedor, buena comida y precios razonables. Aquí te presentamos 5 restaurantes en Los Ángeles, románticos y baratos, que son ideales para cenar con tu pareja.

5 restaurantes baratos en Los Ángeles para cenar en San Valentín

1. Brent’s Deli

Aunque es conocido por su estilo clásico de deli neoyorquino, Brent’s puede convertirse en un plan diferente para San Valentín. Compartir un sándwich de pastrami (su especialidad) y una bebida en un ambiente relajado también puede tener su encanto.

Los sándwiches rondan los $9 a $12 dólares y son abundantes, por lo que muchas parejas optan por compartir. Tiene locales en Northridge y Westlake Village, ambos alejados del centro, lo que permite una velada más tranquila, lejos del bullicio.

2. Johnny Rockets

Para quienes prefieren un San Valentín con aire retro, Johnny Rockets ofrece una experiencia ambientada en la estética clásica estadounidense. Sus locales en Hollywood, Santa Mónica y Little Tokyo son conocidos por su decoración estilo diner y música que remite a la Ruta 66.

Hamburguesas, batidos para compartir con dos pajillas y postres tradicionales forman parte del menú. Es posible cenar por menos de $15 dólares por persona, lo que lo convierte en una alternativa accesible y divertida para parejas jóvenes o para quienes buscan algo relajado.

3. Bossa Nova

Si la idea es algo más íntimo sin salir del rango económico, Bossa Nova es una excelente opción. Este restaurante de comida brasileña cuenta con varios locales en Hollywood y West L.A., y suele ofrecer un ambiente cálido, ideal para una cita.

El menú es amplio: ensaladas, carnes, pastas, pizzas y opciones vegetarianas. Las porciones son generosas, por lo que compartir platos puede ayudar a mantener la cuenta por debajo de los $20 dólares por persona. Es un lugar adecuado para una cena con conversación tranquila y sabores distintos.

4. Figueroa Philly Cheese Steak

Cerca de la Universidad del Sur de California, Figueroa Philly Cheese Steak es una alternativa informal pero sabrosa para celebrar San Valentín. Su especialidad es el clásico Philly Cheese Steak, con precios que rondan los $9 dólares por bocadillo.

El ambiente es sencillo, pero la atención cercana del personal le da un toque acogedor. Puede ser una buena idea para parejas que prefieren una cita relajada y auténtica, lejos de los restaurantes más concurridos.

5. Panini Kabob Grill Beverly Hills

Celebrar San Valentín en Beverly Hills suena costoso, pero Panini Kabob Grill demuestra lo contrario. Este restaurante pequeño y acogedor ofrece paninis, pastas, ensaladas y platos mediterráneos a precios razonables.

Es una opción ideal si planean pasear por la zona antes o después de la cena. La variedad del menú permite elegir opciones ligeras o más completas, manteniendo el gasto bajo control sin sacrificar ambiente.

Sea cual sea el restaurante que elijas, te dejamos una recomendación vital: reserva con anticipación. Asimismo, busca platillos para compartir y trata de elegir horarios menos concurridos, lo que puede hacer que la velada sea aún más agradable.

