Amazon oferta una computadora, barata y perfecta, para empezar tu trabajo remoto

Si conseguiste o estás buscando un trabajo remoto, este equipo promete ser tu mejor amigo. Amazon tiene en su catálogo de ofertas una opción llamativa por su precio y detalles tecnológicos: una Dell OptiPlex de escritorio con procesador Intel Core i5, disponible por $303.99 dólares en versión renovada.

Se trata de un paquete completo: CPU, monitor, mouse, teclado y cornetas, pensado para quienes buscan iniciar un trabajo desde casa.

De acuerdo con el sitio web de Amazon, la Dell OptiPlex incluye un procesador Intel Core i5 de 3ª generación a 3.2 GHz, suficiente para tareas habituales como videollamadas, gestión de correos, edición de documentos, hojas de cálculo y navegación con múltiples pestañas abiertas.

Así es el computador que oferta Amazon para trabajar desde casa

Uno de sus puntos fuertes es la memoria RAM de 16 GB, que permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que el sistema se vuelva lento. Esto resulta útil para quienes trabajan con plataformas en la nube, programas administrativos o herramientas de diseño ligero.

En cuanto al almacenamiento, incorpora un disco duro de 2 TB, espacio amplio para guardar archivos laborales, fotografías, bases de datos, presentaciones y contenido multimedia sin preocuparse por liberar memoria constantemente.

El equipo también incluye un monitor LED de 22 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080) y frecuencia de actualización de 75 Hz. Esta configuración ofrece buena nitidez para trabajar durante varias horas, ya sea redactando, analizando datos o participando en reuniones virtuales.

Asimismo, incorpora teclado y mouse con iluminación RGB, además de altavoces con detalles LED. Aunque el aspecto visual no es prioritario en un entorno laboral, sí aporta comodidad para quienes trabajan de noche o en espacios con poca luz.

La computadora viene con Windows 11 Pro de 64 bits preinstalado, lo que garantiza compatibilidad con la mayoría de programas empresariales y herramientas de productividad. Finalmente, incluye conectividad WiFi, lo que evita depender exclusivamente de cables de red.

Aunque no está pensada para videojuegos de última generación ni edición de video avanzada, pero sí cumple con solvencia en el entorno profesional cotidiano.

