Cuál es el mejor antivirus para tu computador: 5 opciones confiables y gratuitas

Virus, malware, ransomware y fraudes digitales circulan a diario, incluso en sitios que parecen seguros. Por tal motivo, proteger tu computador ya no es una opción, sino una necesidad cotidiana.

La buena noticia es que no siempre es necesario pagar para contar con una protección sólida: existen antivirus gratuitos que ofrecen un nivel de seguridad suficiente para la mayoría de los usuarios.

Diversos portales especializados en tecnología y ciberseguridad, como AV-Test, AV-Comparatives y PCMag, coinciden en que varias soluciones gratuitas mantienen estándares altos de detección y rendimiento.

5 antivirus gratuitos y confiables para proteger tu computador

1. Microsoft Defender (Windows)

Incluido de forma nativa en Windows 11 y Windows 10 (sin nuevas actualizaciones), Microsoft Defender se ha convertido en una de las opciones más sólidas.

De acuerdo con AV-Test, obtiene calificaciones altas en protección y usabilidad. Su principal ventaja es que no requiere instalación adicional y se actualiza automáticamente. Para usuarios promedio, ofrece protección en tiempo real más que suficiente.

2. Avast Free Antivirus

Avast Free es uno de los antivirus gratuitos más populares del mundo. Destaca por su motor de detección, que suele figurar entre los mejores en pruebas independientes.

Incluye protección contra malware, phishing y amenazas web. Algunos usuarios señalan que muestra avisos para pasar a la versión paga, pero su núcleo gratuito es funcional y robusto.

3. Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Free apuesta por la simplicidad. No ofrece muchas opciones de configuración, pero su motor de detección es uno de los mejor valorados por AV-Comparatives.

Es ideal para quienes quieren instalar, olvidarse del tema y dejar que el programa trabaje en segundo plano sin consumir demasiados recursos.

4. Avira Free Security

Avira combina antivirus con herramientas adicionales como una VPN limitada, gestor de contraseñas y optimizador básico.

Según PCMag, su tasa de detección es consistente y su enfoque integral puede resultar atractivo para usuarios que buscan varias funciones en un solo paquete.

5. Sophos Home Free

Menos conocido, pero muy bien valorado en entornos familiares, Sophos Home Free permite administrar la seguridad desde la nube y aplicar controles parentales. Su motor de protección es confiable y está respaldado por una empresa con larga trayectoria en ciberseguridad corporativa.

¿Existe un “mejor” antivirus gratuito?

No hay una respuesta única. Según expertos, el mejor antivirus gratuito depende del sistema operativo, del tipo de uso y de cuánta intervención del usuario se desea.

Sin embargo, sí hay consenso en que estas cinco alternativas cumplen con lo esencial: detectar amenazas reales sin afectar demasiado el rendimiento del equipo.