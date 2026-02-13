El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 13 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 19 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:13 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 75 grados Fahrenheit (20 y 24ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

