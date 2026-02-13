Gobierno de Rhode Island gasta $70,000 dólares para adquirir una alfombra con errores en su diseño

Uno de los empleados del demócrata Dan McKee, gobernador de Rhode Island, incurrió en un error de atención que puso a dicho estado en el radar de los medios informativos cuando se descubrió cómo, al comprar una alfombra mandada a elaborar a pedido expreso y con ciertas especificaciones a cambio de $70,000 dólares, en ningún momento se detectó que presentaba un error en el bordado de un par de escudos.

El objetivo de la compra consistía en reemplazar a la alfombra ubicada en el Salón de Estado del segundo piso, el cual se ubicada al lado de la oficina del gobernador y donde suelen efectuarse conferencias de prensa, así como ciertos eventos ceremoniales.

Cabe señalar que, después de la votación de 2020, uno de los pendientes a realizarse indicados por los funcionarios estatales era reemplazar la alfombra del salón señalado, esto debido a que en el final del nombre formal del estado se optó por dejar de utilizar las palabras “providence plantations” y eso implicaba modificar todos los espacios donde aparecía.

Aunque el proceso fue un poco largo, el 2 de febrero fue instalada la nueva alfombra fabricada por Stark Carpet Cop., empresa líder en la industria de alfombras de lujo fundada en 1938 y cuya sede se encuentra en Boston.

El demócrata Dan McKee, gobernador de Rhode Island, ya dio instrucciones para arreglar los errores detectados en el diseño de la alfombra instalada en el Salón de Estado. (Crédito: Steven Senne / AP)

El cambio en el revestimiento del piso de 1125 pies cuadrados lucía de maravilla hasta que un miembro del canal de televisión WPRI se percató que, dos de los sellos bordados en la nueva alfombra, presentaban al escudo del estado con las palabras previamente acordadas a eliminar.

Luego de que dicha información fue divulgada, los sellos bordados fueron tapados de manera temporal utilizando dos alfombras redondas, las cuales todavía tienen sus etiquetas con el precio de $110 dólares en que fueron compradas en Ocean State Job Lot, tienda minorista donde se ofrecen productos de descuento.

A través de una declaración, Karen Greco, portavoz del Departamento de Administración de Rhode Island, reconoció el error en que se incurrió, pero no se responsabilizó a nadie en particular.

“El error en el sello fue simplemente un error humano, y el plan es corregirlo. Los dos sellos se cortarán a mano en la alfombra y se coserán sellos nuevos. Estamos esperando un cronograma y un presupuesto para la corrección”, indicó.