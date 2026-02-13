José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón tras acusaciones de abuso a su hermano Julián

Una nueva batalla legal toca a la puerta de Imelda Tuñón, en esta ocasión cortesía del cantante José Manuel Figueroa. ¿El motivo? Haberlo señalado por presuntamente haber ejercido varios tipos de abuso en contra de su hermano, el fallecido Julián Figueroa.

Por medio de un comunicado lanzado desde sus redes sociales, el cantante de regional mexicano hizo pública la demanda que emprendió en contra de la viuda de su hermano bajo la consigna de “responsabilidad civil por daño moral”.

Junto a las imágenes del documento oficial, José Manuel Figueroa compartió un texto en el que se dijo molesto ante las acusaciones lanzadas en su contra, pues además de poner en duda su integridad, manchan la memoria de su hermano Julián.

“Hoy tengo la necesidad, de expresar mi profunda indignación, ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra (…) Es crucial mencionarles que, los derechos y la dignidad de una persona fallecida, no terminan con su partida”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el exponente del regional mexicano lamentó que en lugar de proteger el legado de su esposo, Imelda Tuñón se de a la tarea de involucrarlo en polémica. “A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras. Cada palabra que falta el respeto a su memoria, es un golpe al corazón de quienes quedamos en la tierra”, añadió.

Asimismo, declaró que el único afectado por lo dicho por Imelda es su hijo, el pequeño José Julián: “No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián, pero lo más lamentable, es lo que un ser inocente tendrá que soportar, las consecuencias de actos que no son propios”, compartió.

Teniendo en mente a sus seres queridos, José Manuel Figueroa ha optado por recurrir a la vía legal: “He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir”, destaca en su escrito.

El famoso finaliza su mensaje dejando entrever que se encuentra tranquilo y seguro de que la verdad saldrá a la luz: “La lucha por la verdad, es también una lucha por la memoria de aquellos que hemos perdido. Por mi padre, y por ustedes, mis tres hermanos“.

