Llaman a no comprar por tres días en protesta contra cacería de inmigrantes

Enfrente del mural de la Virgen de Guadalupe en la Placita Olvera, grupos de defensores de los inmigrantes convocaron a no comprar durante tres días, del 1 al 3 de mayo en protesta contra los arrestos masivos, encarcelamiento y deportaciones de inmigrantes indocumentados de la Administración Trump.

“Ha llegado el momento de que nuestro trabajo y nuestro poder adquisitivo hablen por nosotros. Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para que participe en boicots amplios y efectivos en todo el país para proteger nuestros derechos humanos, legales y constitucionales”, dijo Carlos Vellanoweth, abogado de inmigración y coordinador del Comité para la Acción Social Autónoma (CASA-HGT).

“Los latinos, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses somos trabajadores y consumidores. Estos dos hechos definen nuestro poder”, dijo.

Y agregó que lo que la administración de Donald Trump ha hecho con los inmigrantes desde que comenzó su segundo mandato es una auténtica abominación.

Más de 10,000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en Los Ángeles por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) desde junio de 2025, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

Hay además más de 75,000 inmigrantes bajo custodia en los centros de detención para inmigrantes de todo el país.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes dijo que el llamado para el 1 de mayo es para un boicot nacional al que se han comprometido organizaciones tanto de Chicago como Nueva York y otras ciudades de California, San José, Bakersfield, Oxnard, San Francisco, Fresno y Los Ángeles.

“Tiene como objetivo hacer sentir el poder de los trabajadores y los inmigrantes que tienen dos recursos a su favor, su trabajo y su poder de compra para obligar a la autoridad federal, a que cese su campaña nacional de arrestos, encarcelamientos y deportaciones. No son criminales, son trabajadores generadores de riqueza, y no se merecen ese maltrato violatorio de la Constitución y convenios internacionales, que nos obligan a respetar el debido proceso”.

Agregó que a diferencia de otros boicots, el que comenzará el 1 de mayo va a durar 72 horas.

“Creo que el pueblo va a ser suyo este boicot”.

Evelyn Escatiola, exrectora del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles declaró que el presidente Donald Trump tiene el poder de detener las acciones ilegales de las fuerzas del orden y el envío de inmigrantes a los centros de detención privados.

“Los contratistas privados están obteniendo enormes ganancias a costa del dolor y el sufrimiento incalculable de innumerables familias en el sur de California y en todo el país. Esta conducta ilegal del gobierno es inaceptable para todos los ciudadanos que cumplen la ley y pagan sus impuestos en Estados Unidos”.

Lidia Juárez del Comité de la Moratoria Chicana 50 recordó que 30 miembros de la comunidad inmigrante han perdido la vida en los centros de detención migratoria; y otros han sido asesinados a sangre fría por agentes de ICE.

“Estas acciones antiamericanas e inhumanas de nuestro gobierno, derivadas de las redadas migratorias, deben detenerse de inmediato, ya que nos estamos hundiendo rápidamente en un caos social y un conflicto político violento del que quizá no podamos recuperarnos”.

Propuesta de la diáspora

En el contexto de la reforma en materia electoral que se discute en México, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM) presentó una propuesta dirigida al gobierno de México y orientada a garantizar el reconocimiento pleno de la ciudadanía mexicana que radica en el extranjero, el acceso efectivo al voto y a una representación política estable en los distintos órdenes de gobierno.

Piden representación en el Congreso y en los congresos estatales, así como 15 curules para los migrantes por cada una de las cinco circunscripciones; y tres escaños en el Senado para la diáspora mexicana.

Plantean que se establezca diputaciones y senadurías para los migrantes con carácter ciudadano; que la representación migrante sea votada por los mexicanos en el exterior, y que se respete la paridad de género.

Otras de las demandas fueron: Implementar la credencialización permanente mediante módulos ininterrumpidos e itinerantes o móviles; y que se amplíe el derecho al voto desde el extranjero para incluir todos los cargos de elección popular, desde la presidencia hasta las alcaldías, y los relacionados con el poder judicial.

La propuesta pide dar prioridad al voto electrónico y presencial, con una transición progresiva que reduzca la dependencia del voto postal.

Reclaman que el voto presencial y voto anticipado se pueda realizar en sedes alternas, además de consulados, incluyendo espacios comunitarios, escuelas, bibliotecas, deportivos, y otros puntos supervisados por la autoridad electoral.

Así como ampliar los programas de difusión de los candidatos en el extranjero con información bilingüe oportuna y amigable para el elector.