Los memes fueron contundentes con el Barcelona tras su derrota con el Atlético Madrid

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el FC Barcelona no pudo contra el Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto “Colchonero” consiguió una contundente victoria por 4-0. Los memes reseñaron los detalles de esta humillante goleada.

El Atlético Madrid fue contundente en su casa. El conjunto del “Cholo” Simeone tiene un pie y medio en la final de la Copa del Rey gracias a los goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez y el tanto en contra de Eric García.

“Sabíamos que para ganarles teníamos que quitarles la pelota todo el tiempo y llevar el partido a donde ellos se sintieran incómodos. Los chicos lo interpretaron a la perfección“, dijo el estratega argentino tras el partido.

El FC Barcelona intentó meterse de nuevo en partido, pero no pudieron concretar ningún ataque. A pesar de que se quedaron con una posesión del balón de 65% y realizaron hasta 13 remates, el entrenador Hansi Flick considera que los jugadores del Atlético Madrid asumieron el partido con una mayor intensidad. La ambición le dio el triunfo al conjunto “Colchonero”.

“No hemos jugado como un equipo. Había demasiados espacios entre los jugadores y no hemos presionado bien. No fue nuestra noche (…) Los jugadores del Atlético tenían más voluntad. Tienen más hambre de marcar goles. Hoy no fuimos capaces de competir a ese nivel“. dijo el estratega alemán.

La última vez que el Atlético Madrid le marcó 4 goles al FC Barcelona fue en 2009. Aquel duelo correspondía a LaLiga y se desarrolló en el Estadio Vicente Calderón. Con doblete de Diego Forlán y Sergio Agüero, el conunto “Colchonero” venció 4-3 a los blaugranas.

Memes de la goleada del Atlético al Barcelona

Barcelona defenders watching Atletico Madrid attackers going to score:



pic.twitter.com/EjqmkzmvUQ — 𝐌𝐀𝐋𝐈𝐊 (@TheMahleek) February 12, 2026

gracias mexico — mohamedalichismo (@alichismo25) February 12, 2026

Barcelona Fan Every Season 🥀 pic.twitter.com/ecWBOdfJjz — Ibrahim Belf (@ibrahimbelfx) February 13, 2026

