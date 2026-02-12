Atlético de Madrid se ensaña con el Barcelona y le mete un 4-0 en la Copa del Rey

Una noche inolvidable en el Metropolitano quedará grabada en la memoria del aficionado rojiblanco. El Atlético de Madrid firmó un primer tiempo descomunal y goleó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, en una actuación que rozó la perfección y que deja a los azulgranas al borde de la eliminación.

El equipo de Diego Simeone desató una tormenta futbolística que arrasó con el conjunto de Hansi Flick, que necesitará una hazaña en la vuelta en el Camp Nou para revertir una de sus noches más difíciles de la temporada.

¡El primer asalto de la eliminatoria es nuestro! 🙌 pic.twitter.com/nWSt6DRPoW — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026

Porque es el Barça, porque se ha ganado todo el crédito con Flick al mando, aún se le aprecia vida para el segundo encuentro en el Camp Nou. Aún le queda esperanza, porque aún quedan minutos. Es lo único a lo que se puede aferrar el equipo azulgrana tras su estruendosa debacle en el Metropolitano, transformado en una fiesta de proporciones siderales.

Un primer tiempo histórico del Atlético de Madrid

El primer tiempo del Atlético de Madrid fue apoteósico. De los que quedan para el recuerdo, guardado en la historia del estadio y en la memoria del hincha rojiblanco. Una exhibición total ante el Barcelona, en un escenario de máxima exigencia: semifinales de Copa del Rey.

El Atlético descargó toda su ambición, con un plan perfectamente trazado por Simeone y ejecutado con precisión quirúrgica por sus futbolistas. Intensidad, presión alta, vértigo y contundencia. El Barça fue sobrepasado, devorado y desbordado en cada sector del campo.

El liderazgo ofensivo tuvo nombre propio: Antoine Griezmann. Más suplente que titular en las últimas semanas, el francés se convirtió en el faro creativo del equipo rojiblanco. Cada desmarque, cada pase, cada remate llevó su firma. Incontestable, como también lo fueron Koke —despedido en pie por el estadio— y Marcos Llorente, insuperable en despliegue físico. Una actuación coral de altísimo nivel.

Los goles que hundieron al Barcelona

El 1-0 marcó el punto de quiebre. Minuto 7. Error grave de Joan García, que se confió tras una cesión de Eric García. El balón se le escapó por debajo del pie derecho y terminó dentro. Ademola Lookman empujó el balón para asegurar el tanto.

El Barcelona ya sufría desde el arranque. Presionado desde el primer minuto, el equipo de Flick se vio incómodo, oprimido por el rugido del Metropolitano.

El 2-0 llegó al minuto 14, en una transición letal. Saque largo de Juan Musso, control elegante de Lookman por izquierda, espera inteligente a Julián Álvarez, cambio de orientación y definición de Griezmann con un zurdazo suave junto al poste. Precisión absoluta.

¡2-0! 🤯



El Atlético está dando la sorpresa. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DXGVZs00F9 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 12, 2026

El 3-0, al minuto 33, fue una jugada construida desde atrás. Giuliano Simeone desbordó con potencia, Álvarez filtró el pase y Lookman definió con categoría. Golpe definitivo antes del descanso.

¡EL TERCERO DEL ATLÉTICO! 🤯



El Atlético está borrando al Barcelona. 😬 pic.twitter.com/zkwfrFVN5R — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 12, 2026

Y aún faltaba más. El 4-0 llegó al 47. Julián Álvarez rompió una sequía de once partidos sin marcar con un zurdazo cargado de rabia y liberación. El Metropolitano explotó.

GOLEADAAAAAAA



Sólo un equipo en el Wanda Metropolitano. 👀 pic.twitter.com/y96XMvGGQ5 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 12, 2026

Simeone ganó la batalla táctica a Flick

No fue solo intensidad. Simeone leyó el partido con maestría. Cuando el guion lo exigió, el Atlético se replegó en un 5-4-1 sólido, resistió la posesión del Barcelona y contraatacó con velocidad devastadora.

El Barça, desubicado, apenas respondió con un remate al larguero de Fermín López al minuto 20. Poco más. Ni el ingreso de Robert Lewandowski por Marc Casadó al 37 cambió la dinámica.

El gol azulgrana del minuto 52 fue anulado tras una revisión de seis minutos por fuera de juego milimétrico de Pau Cubarsí. Otro golpe anímico. Y para completar la noche amarga, Eric García fue expulsado al 85 tras una dura entrada sobre Álex Baena.

¡La emoción y locura del 'Cholo'! 🔥 🔥 pic.twitter.com/X8Ujp13llx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 12, 2026

¿Hay remontada posible para el Barcelona?

El resultado deja al Barcelona contra las cuerdas en la Copa del Rey. La vuelta en el Camp Nou aparece como una misión casi imposible, aunque la historia del club y el crédito ganado por Flick mantienen una mínima esperanza.

El Atlético de Madrid, en cambio, firmó una de sus noches más brillantes en el Metropolitano. Una reivindicación de ambición, carácter y jerarquía. Un golpe sobre la mesa en el fútbol español.

La semifinal está encarrilada. Pero aún quedan 90 minutos. Y en el fútbol, nada está escrito.

