Qué signos del zodiaco son más compatibles en San Valentín 2026

Para la astrología, San Valentín 2026 no será igual para todos los signos del zodiaco.

Con una fuerte energía de Acuario, Venus y Mercurio transitando Piscis y una Luna menguante en Capricornio, el 14 de febrero activa conexiones intensas, honestas y muy reveladoras.

Este año no se trata solo de romance, sino de química real, conversaciones que importan y vínculos que empujan a decidir.

Estas son las 8 parejas del zodiaco con mayor compatibilidad y chispa en San Valentín 2026, según Horóscopo Negro.

Aries y Acuario

La conexión entre Aries y Acuario es inmediata. Aries aporta deseo, impulso y valentía; Acuario pone la mente, la sorpresa y la libertad.

Con Sol y Marte en Acuario, esta pareja se enciende cuando hay juego, humor y planes fuera de lo común.

Aries se siente atraído por alguien que no necesita ser dominado, mientras que Acuario se engancha cuando no hay control ni drama. Química rápida, intensa y muy viva.

Géminis y Libra

Si San Valentín 2026 va de hablar, reír y sentirse comprendidos, Géminis y Libra llevan ventaja. La energía acuariana favorece las citas ligeras pero especiales, donde la conversación fluye sin esfuerzo.

Con Venus y Mercurio en Piscis, aparece una sensibilidad inesperada: mensajes que llegan al corazón y palabras que importan. La Luna en Capricornio empuja, además, a hablar de futuro.

Leo y Piscis

Esta combinación es puro magnetismo emocional. Leo ama con intensidad y presencia; Piscis conecta desde la intuición y la sensibilidad.

En 2026, Piscis está especialmente magnético, capaz de tocar fibras profundas sin forzar nada.

Leo se siente visto de verdad y Piscis se siente elegido sin dudas. San Valentín les favorece porque mezcla romanticismo real con verdad emocional.

Tauro y Cáncer

Con tanta energía de agua en el cielo, Tauro y Cáncer brillan desde lo emocional. No necesitan grandes gestos: se entienden en lo cotidiano, en la protección y en la presencia.

La Luna menguante en Capricornio les invita a hablar de compromisos, límites y construcción a largo plazo. Es una química suave, profunda y muy estable.

Virgo y Capricornio

Esta pareja conecta cuando se encuentra desde lo real. Virgo baja la coraza gracias a Venus y Mercurio en Piscis, recordando que también necesita ilusión.

Capricornio, aunque reservado, se permite sentir más. La química surge desde la honestidad: te elijo, pero sin perderme. Ideal para un San Valentín menos superficial y más consciente.

Escorpio y Piscis

Agua con agua. Y en 2026, eso significa profundidad absoluta. Escorpio puede resistirse, pero Piscis no se queda en la superficie.

Miradas intensas, silencios que dicen todo y conversaciones que remueven. La Luna en Capricornio plantea un reto clave: decidir si esto se construye o se suelta. Si lo afrontan, la conexión puede ser muy poderosa.

Sagitario y Acuario

Esta es una de las parejas más favorecidas del año. Con Sol y Marte en Acuario, Sagitario y Acuario convierten San Valentín en algo diferente, sin clichés.

Se atraen porque ninguno asfixia al otro. Cuando se permiten abrirse emocionalmente, aunque sea un poco, la conexión se vuelve muy real.

Aries y Leo

Fuego con fuego, pero con más consciencia. La energía de Acuario les obliga a quererse sin competir ni dramatizar. Y ahí aparece una química más fuerte y sana.

La atracción es inmediata, pero este año pueden hablar de futuro sin herir el orgullo. La Luna en Capricornio los invita a preguntarse qué quieren construir juntos.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos tendrán más suerte en el amor en San Valentín 2026?

Los signos de aire y agua destacan este año, especialmente Acuario, Piscis, Libra y Géminis.

¿La astrología influye en la compatibilidad de pareja?

Según la astrología, los tránsitos planetarios influyen en la forma en que los signos se relacionan emocionalmente y se comunican.

¿San Valentín 2026 favorece relaciones nuevas o estables?

Ambas. Es ideal para iniciar conexiones auténticas y también para redefinir relaciones existentes con más claridad.

¿Qué planetas influyen más en el amor en 2026?

Venus, Mercurio, Marte y la Luna, especialmente por sus tránsitos en Piscis, Acuario y Capricornio.

Sigue leyendo:

• Ser enamoradizo depende de tu mes de nacimiento, dice la astrología

• Qué se necesita para reconquistar a cada signo del zodiaco

• Por qué prender velas rojas antes de San Valentín para atraer amor