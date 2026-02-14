Jessica Alba y Cash Warren finalizaron oficialmente su divorcio

La actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren cerraron oficialmente el capítulo legal de su matrimonio. La expareja finalizó su divorcio de manera amistosa, apenas un año después de haber iniciado los trámites legales y tras dos años de separación física.

De acuerdo con Page Six, la resolución, que pone fin a una relación de casi dos décadas, destaca por la falta de conflictos públicos. Según los informes, Alba y Warren acordaron compartir la custodia física y legal de sus tres hijos: Honor (17), Haven (14) y Hayes (7).

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron a Page Six que la prioridad de ambos es mantener la estabilidad familiar y un ambiente de respeto mutuo por el bienestar de sus hijos.

Uno de los puntos clave del acuerdo final es la división de activos. Los documentos revelaron que Jessica Alba, fundadora de The Honest Company, realizará un pago de 3 millones de dólares a Warren para equilibrar el reparto de sus bienes compartidos. Dicho monto se efectuará en dos cuotas no tributables de 1.5 millones cada una: la primera de forma inmediata y la segunda dentro de un año.

Curiosamente, ninguna de las partes solicitó manutención conyugal, reafirmando la independencia financiera que ambos han mantenido.

Además, la actriz solicitó formalmente recuperar su nombre legal, dejando atrás el apellido Warren para ser reconocida oficialmente solo como Jessica Alba.

Un nuevo comienzo

Alba y Warren se conocieron en 2004 en el set de Los 4 Fantásticos y contrajeron nupcias en mayo de 2008. Aunque su separación inicial en 2024 sorprendió a muchos, ambos han sido vistos manteniendo una relación cordial en eventos familiares.

Actualmente, Jessica Alba ha comenzado una nueva etapa personal; recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con el actor de Captain America, Danny Ramirez, con quien se le vio celebrando el inicio de este año.

Por su parte, Cash Warren también ha sido visto rehaciendo su vida en el ámbito social de Hollywood, consolidando así un divorcio que, aunque definitivo, parece haber concluido en los mejores términos posibles.

