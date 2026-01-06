Jessica Alba y Danny Ramírez comenzaron el año con una espada romántica a Los Cabos

Para Jessica Alba y Danny Ramírez, el 2026 ha comenzado bajo el cálido sol de Baja California Sur. Los actores fueron fotografiados recientemente en una escapada romántica a Los Cabos, confirmando que su relación no solo sigue vigente, sino que atraviesa su mejor momento.

Durante su estancia en el famoso destino turístico, la fundadora de The Honest Company, de 44 años, y el actor de Captain America: Brave New World, de 33, se dejaron ver sumamente relajados.

Las imágenes captadas por los paparazzi muestran a la pareja compartiendo algunos besos y momentos de descanso en la arena. Alba lució un estilizado bikini que resaltaba su figura, mientras que Ramírez presumió su físico tonificado mientras disfrutaba del clima tropical.

Al parecer, la pareja se hospedó en el exclusivo hotel One&Only Palmilla, en San José del Cabo, pues la actriz fue captada llevando un par de bolsas con el nombre del complejo.

Una relación que se consolida

Aunque los primeros rumores sobre su romance surgieron en julio de 2025 —cuando fueron vistos regresando de un viaje a Cancún—, la pareja ha optado por mantener un perfil relativamente bajo.

No fue sino hasta septiembre pasado, durante el US Open en Nueva York, cuando hicieron una de sus primeras apariciones públicas oficiales. Según fuentes cercanas a medios estadounidenses, lo que comenzó como una conexión informal evolucionó rápidamente hacia un vínculo más serio.

Esta nueva etapa en la vida de Jessica ocurre tras su separación de Cash Warren, con quien mantiene una relación cordial por el bienestar de sus tres hijos.

Por su parte, Ramírez, cuya carrera está en ascenso gracias a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel y la serie The Last of Us, parece haberse integrado perfectamente a la vida de la actriz.

Con este viaje a Los Cabos, Jessica y Danny no solo recargan energías para sus proyectos profesionales del año, sino que reafirman ante el mundo que son una de las parejas más sólidas y atractivas de Hollywood en la actualidad.

