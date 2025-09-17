Jessica Alba y Danny Ramírez captados en una cita en Nueva York

Jessica Alba y Danny Ramírez fueron captados juntos en una cita romántica en Nueva York, en la que se mostraron más enamorados que nunca.

De acuerdo con Page Six, la pareja fue vista disfrutando de una tarde relajada caminando por las calles de Manhattan, evidenciando buena química y momentos de complicidad.

La actriz lució un top marrón con cuello halter y una falda larga de satén a juego, completó su look con una chaqueta de cuero y botas.

Por su parte, Ramírez optó por un look un poco más informal con unos jeans y un suéter azul marino. También lució una chaqueta a juego y una gorra verde.

En su salida nocturna a The Corner Store, la pareja estuvo acompañada por Marlon Wayans y Tyriq Withers.

La semana pasada, Alba y Ramírez asistieron al US Open, donde fueron captados muy cariñosos.

Esta no es la primera aparición pública de la pareja. Hace algunas semanas, Jessica Alba y Danny Ramírez fueron fotografiados saliendo sonrientes de una cena en la ciudad de Los Ángeles.

La pareja también viajó a Cancún. En ese momento, TMZ publicó algunas fotos en las que se ve a los actores mientras regresaban escoltados por un guardia de seguridad en el aeropuerto.

El romance entre Jessica Alba y Danny Ramírez se supo hace pocos meses tras la separación de la actriz de Cash Warren, con quien estuvo casada por 16 años.

Danny Ramírez, actor de ascendencia colombiana y mexicana conocido por su trabajo en el Universo Marvel, ha sido bien recibido por el círculo cercano de la actriz, evidenciado en la convivencia durante la celebración del cumpleaños de su padre.

Fuentes cercanas a Alba, indicaron que, aunque la actriz ha tenido algunas citas, no busca una relación seria en estos momentos y se está enfocando en sí misma y en su familia.

Hasta ahora, ni la actriz ni el actor han hecho declaraciones oficiales sobre su vínculo, aunque las imágenes captadas no dejan dudas sobre el romance entre ellos.

