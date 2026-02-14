Luka Doncic confiesa que jugador latinoamericano “fue inspirador” para su carrera en NBA

Luka Doncic, figura de Los Angeles Lakers, recordó este sábado a uno de los jugadores que marcó sus primeros pasos como profesional: el argentino Andrés Nocioni. En el día de medios celebrado en Los Ángeles, previo al All-Star Game de la NBA, el esloveno habló sobre las enseñanzas que recibió durante su etapa en el Real Madrid y destacó el impacto que tuvo el sudamericano en su mentalidad competitiva.

Antes de convertirse en estrella de la NBA, Doncic compartió vestuario con Nocioni en el club español. Aquella experiencia, según contó, dejó una huella profunda.

“’Chapu’ (el apodo de Nocioni). Me acuerdo de la primera vez que subí con el equipo (el Real Madrid), estuvo él, solo su forma de jugar al baloncesto, que cada partido jugara como si fuera el último, ha sido muy inspirador para mí”, afirmó Doncic ante los medios.

El base esloveno se prepara ahora para disputar su sexto All-Star en la NBA, una cifra que refleja su consolidación como una de las grandes figuras de la liga. Sin embargo, al hablar de sus inicios, volvió la mirada hacia esa etapa formativa en Madrid, donde aprendió lecciones que, asegura, todavía aplica.

Algún día me vas a superar, pibe! 😂😂😂😂

Gracias @lukadoncic sos Crack. https://t.co/LIydSxVwtL — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) February 14, 2026

Entre bromas, rumores y el nuevo formato del All-Star

La conferencia de prensa también tuvo momentos ligeros. A Doncic le hicieron preguntas poco habituales, incluida una sobre si prefería a River Plate o a Boca Juniors.

“Con el Real Madrid”, contestó cuando le preguntaron con cuál de los dos conjuntos argentinos se quedaba.

El jugador evitó profundizar en los rumores sobre un presunto interés en invertir en un equipo en Roma de cara a la futura NBA Europa. No dio detalles y prefirió centrar su atención en el evento del fin de semana.

El All-Star de este año estrenará un nuevo formato, con un enfrentamiento entre estrellas estadounidenses y jugadores del resto del mundo. Sobre ese cambio, Doncic se mostró optimista.

“Yo creo que va a ser mejor. Es una competencia muy buena y creo que va a ser mejor que en los últimos años”, aseguró.

Además, valoró la oportunidad de volver a estar entre los elegidos. “Cada All Star es una bendición, es la sexta vez y no todos pueden decirlo. Voy a disfrutar esto”, añadió.

En otro momento, fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar los 100 puntos en un partido, como lo hizo Wilt Chamberlain. Doncic fue realista. “No sé, no creo. Metí 73 y fue mucho, cada tiro entró, 100 creo que es demasiado”, admitió.

Entre recuerdos, bromas y expectativas, Doncic dejó claro que, pese a su estatus actual, no olvida a quienes influyeron en su camino. Y en esa lista, el nombre de Nocioni ocupa un lugar especial.

