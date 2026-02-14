Majo Aguilar muestra a su nuevo novio en un romántico post de San Valentín

El amor ha tocado a la puerta de la cantante Majo Aguilar y luego de varias semanas de mantener al dueño de su corazón fuera de los reflectores, decidió celebrar el Día de San Valentín con una publicación muy especial en la que aparece junto a él.

La plataforma de Instagram fue la elegida para dar una pequeña muestra de su romance; esto a través de una postal que dejó ver a la intérprete de “Lo Busqué” tomándose una selfie frente al espejo mientras su pareja la abraza y le da un beso en el cuello.

El ángulo de la fotografía permitió que la identidad del afortunado galán permaneciera desconocida para el público. Sin embargo, representa un gran paso dentro de su relación haber debutado frente a los casi 2 millones de seguidores que tiene dentro de dicha red social.

“Feliz San Valentín a todos ✨🥰”, escribió Majo Aguilar para acompañar su publicación, reafirmando que este 2026 disfruta de esta fecha especial muy bien acompañada.

Majo Aguilar y la confirmación de su nueva historia de amor

Si bien esta se trata de la primera vez que la joven se muestra en redes con su nuevo amor, la confirmación sobre su nuevo estatus amoroso llegó a oídos del público semanas atrás, durante una charla con la prensa.

Tal y como lo evidenció en su postal de Instagram, Majo Aguilar aseguró no estar interesada en revelar la identidad de su enamorado: “Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos… como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo“, dijo ante la prensa.

Agradecida por encontrarse en una etapa de estabilidad emocional, la famosa de 31 años no descartó la posibilidad de revelar detalles sobre su historia de amor en un futuro: “Voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito. Pero sí, es una persona muy linda”, señaló en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Majo Aguilar confirma el fin de su relación con Gil Cerezo

• Majo Aguilar responde a los rumores sobre un supuesto nuevo romance

• Majo Aguilar revela que su prima Ángela y Christian Nodal no la han invitado a su boda