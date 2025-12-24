Majo Aguilar responde a los rumores sobre un supuesto nuevo romance

La cantante Majo Aguilar no está dispuesta a seguir siendo el blanco de especulaciones sobre su vida amorosa; por esta razón decidió salir a desmentir los dimes y diretes que aseguraban que su corazón ya se encuentra ocupado. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa durante su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en México, la integrante de la dinastía Aguilar fue contundente al desmentir los rumores de romance que surgieron tras su reciente ruptura con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky.

Y es que la exponente de regional mexicano aseguró que en este momento se mantiene enfocada en su faceta profesional: “Si bien mi corazón está dispuesto a nuevas experiencias, por ahora no estoy en pareja”, detalló ante las cámaras.

No obstante, es consciente de que el amor es parte fundamental en la vida de cualquier ser humano, por lo que no rechaza la idea de darle la bienvenida en un futuro: “Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”, añadió.

Las declaraciones de Majo Aguilar surgen a solo unos meses de anunciar su separación del vocalista de Kinky, Gil Cerezo. A pesar de mantener en privado las razones detrás de su decisión, explicó que en su “truene” no hubo cabida para el drama o resentimiento.

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”, destapó el pasado mes de julio. “Ya no estoy con Gil, con todo el amor del mundo hacia él, que aparte lo admiro mucho, lo quiero mucho. Nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto“, dijo.

