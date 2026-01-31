Majo Aguilar revela que su prima Ángela y Christian Nodal no la han invitado a su boda

La cantante Majo Aguilar se sinceró en una reciente entrevista sobre la próxima boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, su prima, de la cual ambos ya revelaron los primeros detalles.

En la conversación que tuvo con el programa ‘Ventaneando’ y con otros medios, la joven intérprete dejó en claro que hasta el momento no ha sido considerada para la esperada celebración, la cual se llevará a cabo el próximo mes de mayo.

Majo habló sobre este tema durante su andar por el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, donde fue abordada por las cámaras y micrófonos de diversos medios de comunicación.

“Yo no tengo ni invitación”, inició respondiendo Majo, quien, pese a todo, le deseó lo mejor a su prima en su nuevo enlace con ‘El Forajido’.

“Siempre desear lo mejor, de corazón, a todos y más si es familia”, continuó la cantante.

En la misma conversación reconoció que no ha pasado por su cabeza la posibilidad de hacer una colaboración musical con su prima, al asegurar que no forma parte de las prioridades de ninguna de las dos.

Además de hablar de su prima, Majo también habló de su actualidad en el amor, luego decidiera darse una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura de Gil Cerezo, integrante de Kinky.

“Ya empecé una nueva relación y estoy muy contenta. Lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada, que sea todo tranquilo”, compartió Majo, quien aún no ha revelado la identidad del nuevo dueño de su corazón.

