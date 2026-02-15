Angelino transforma su cocina en un negocio de wraps

Desde la cocina de su casa en la ciudad de Monrovia, Richard Gómez Trejo, ha convertido su pasión por la gastronomía en un negocio, envuelto en deliciosos wraps que reparte por el condado de Los Ángeles.

Fue durante la pandemia de covid-19 que a Richard, quien trabajaba como diseñador de cocinas para una popular tienda de mejoras para el hogar, se le ocurrió la idea de preparar wraps de pollo para llevarles a sus compañeros de jornada.

“A mis compañeros realmente les gustaron; y les pregunté si estarían dispuestos a gastar $10 por un wrap. Dijeron que sí, y comenzaron a preguntarme cuándo iba a llevar mis wraps”.

Richard creó una variedad de wraps con tortillas de harina de trigo y diferentes proteínas, aderezos, pestos y vegetales: =los italiano-americanos con mortadela, pepperoni, salami, tomates, pesto, pepinillos, y queso cheddar o pepper jack; o de pollo rostizado con col, cebolla, cilantro dressing, pepperoncinis; y otras versiones.

Richard Gómez Trejo encantado de hacer de su pasión, un negocio. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Su versión favorita y la más popular de wrap es la que llama Tri Tip con pesto de tomate seco.

“La ensalada de pollo no lleva mayonesa sino aderezo de cilantro y cotija. Te sorprende. Tiene un toque ácido, y luego le agrego pimienta y queso. Es tan buena porque es muy diferente, y a la gente le encanta”.

Y aclara que él se adapta a las preferencias del cliente como cuando le dicen, que no les gusta la cebolla, o algún otro ingrediente.

Por un tiempo, Richard continuó con su empleo como diseñador de cocinas, y a la vez, de manera alterna, en sus días libres preparaba sus wraps y los llevaba a vender a sus compañeros de labores.

Debido a la buena respuesta, en 2024, después de hacer sus números, habló con su esposa, y la convenció de que podía hacer de los wraps un negocio.

“Ella me lo permitió. Así que dejé mi trabajo como diseñador para concentrarme en los wraps”.

Supo del programa del condado de Los Ángeles MEHKO (Micro Enterprise Home Kitchen Operation) por Internet.

“Investigué más sobre el tema y descubrí que era una forma legítima de preparar y vender comida fuera de casa. Pensé: ‘Sería perfecto, porque no tengo que alquilar un espacio. Puedo hacerlo aquí, en mi cocina estupenda’, y eso fue lo que lo hizo posible”.

Richard Gómez Trejo prepara una gran variedad de wraps desde la cocina de su casa. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Acto seguido reunió toda la información necesaria solicitada por el Departamento de Salud, y cuando se abrió el MEHKO, completó la solicitud y tomó un curso en línea de ocho horas para obtener un certificado de gerente de manipulación de alimentos.

“Enviaron a un inspector que aprobó mi cocina, y obtuve mi permiso, pero aún necesitaba mi licencia comercial de la ciudad de Monrovia”.

Fue hasta este año, el 6 de enero cuando la consiguió.

Una vez con todo en regla para operar su negocio Wraps to GOmeztrejo, se dio a la tarea de tocar puertas de diferentes empresas para que le permitieran repartir muestras gratis de su comida.

“Mis wraps son ricos, pero tengo que intentar que la gente los pruebe. Así me he hecho de clientes”

El programa MEHKO ofrece tres opciones: preparar comida y que la gente pase a recogerla; convertir la casa en un restaurante, en especial el patio; y la tercera, es tomar órdenes y llevarlas a entregar, que es lo que Richard hace.

Richard Gómez Trejo y sus wraps to go, listos para disfrutar. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

“Ha sido fantástico. De hecho, fui el tercer finalista del concurso el Nuevo Negocio del Año en Monrovia. No tenía ni idea de que me nominarían, porque yo solo hago wraps, no soy un restaurante”.

Comparte que la sensación de que a alguien le gusta su comida, es increíble.

“Cuando un señor quien probó mi comida por primera vez, me dijo que estaba deliciosa, le respondí que iba a dormir muy bien esa noche. Y lo dije de corazón, porque se siente muy bien que a alguien le guste lo que haces”.

Richard dice que cocinar es su pasión y siempre lo ha sido; de manera que lograr que le paguen por sus creaciones es muy gratificante, más cuando a la gente le gusta su comida, y le vuelven a pedir sus wraps.

Cuenta que cuando estaba en proceso de cumplir con todos los trámites, se enteró de que la Cook Academy ofrecía un curso de ocho semanas en línea, y al graduarse daban una beca de $3,000.

Grande fue su desilusión cuando no fue seleccionado a pesar de su esfuerzo, pero tuvo la suerte de conocer a la persona que creó el seminario, le prometieron revisar su solicitud, lo que dio como resultado que lo seleccionaran y obtuvo la beca.

“Fue excelente porque pude crear muchas conexiones con gente genial que está en lo mismo”.

¿Son los requisitos del programa MEHKO fáciles de llenar?

“Para la gente que quiere hacer esto desde la cocina de un apartamento de renta, puede ser un poco difícil, porque a veces el propietario simplemente no lo permite. Quizás no quieran que la gente venga al apartamento constantemente a recoger comida, así que quizás esa persona tenga que considerar la entrega a domicilio”.

Los wraps de Richard Gómez Trejo.(Cortesía Richard Gómez Trejo)

Subrayó que el programa MEHKO permite que el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles no cobre la tarifa de $597 por la solicitud.

“La excepción del pago al Departamento de Salud es para los primeros 1,000 solicitantes, y por lo visto hay 300 bajo este programa en el condado. Por tanto, quedan 700 oportunidades de ahorrarse casi $600 por el cobro de la solicitud”.

¿Quiénes son sus clientes?

“Mis clientes están en Pasadena. Son trabajadores de las concesionarias de autos de alta gama como Volvo, Rolls Royce, Bentley, Porsche, etc. Los encontré al tocar sus puertas y llevar muestras al personal de servicio, a los vendedores, y empezaron a hacer pedidos. Tengo clientes en la Barn Hard School en Arcadia, y por todas partes”.

Usualmente – dice – que dedica los lunes o cualquier momento que tiene libre para buscar nuevos clientes.

“Como ayer, estuve en Irwindale, cerca de Costco, y hay muchas zonas industriales, y no hay restaurantes de comida rápida cerca, Así que fui a tocar en los negocios, les di muestras y un menú”.

Richard confiesa que realmente está contento y emocionado por su negocio

“Diseñé interiores por 37 años, los últimos seis o cinco me centré en las cocinas, pero ahora estoy en donde siempre debí estar. La comida es una buena opción porque todos seguimos comiendo, mi objetivo es ganarme la confianza de la gente para que prueben mi wraps y seguir creciendo”.

Puedes encontrar a Wraps to GOmeztrejo en el 626-422-5777; o escribirle a wrapstogomeztrejo@gmail.com.

El negocio WrapstoGOmeztrejo han sido todo un éxito. (Cortesía Richard Gómez Trejo)

El programa MEHKOs permite a los angelinos preparar y vender comidas directamente de las cocinas de sus hogares al público.

En mayo de 2024, el programa fue aprobado por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública DPH, quienes comenzaron a otorgar permisos en noviembre pasado.

“Los cocineros caseros forman parte del corazón cultural y culinario del condado de Los Ángeles, y a menudo son la principal fuente de comidas asequibles y significativas para sus comunidades”, afirmó Kelly LoBianco, directora del Departamento de Oportunidades Económicas.

“El programa MEHKO crea una vía clara y de apoyo para que estos emprendedores operen de forma legal, segura y sostenible. Al ayudar a que más empresas se integren a la economía formal, estamos creando vías para el emprendimiento y fortaleciendo el ecosistema de pequeñas empresas que impulsa nuestros vecindarios”.

Según la ley estatal y la Ordenanza MEHKO del Condado de Los Ángeles, los MEHKO pueden servir hasta 30 comidas al día y 90 comidas a la semana, con ventas brutas anuales que no superen los $100,000.

Toda la comida debe prepararse, cocinarse y servirse en la cocina del hogar. El programa es administrado por el DPH, que garantiza el cumplimiento de las normas del Código de Salud y Seguridad de California mediante permisos, inspecciones y supervisión de salud pública. “El programa Microenterprise Home Kitchen Operations ofrece a los residentes la oportunidad de convertir su talento culinario en prósperos negocios desde casa, a la vez que comparten las ricas tradiciones culturales que hacen tan vibrantes a nuestras comunidades”, afirmó la doctora. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“Este programa es especialmente relevante para quienes históricamente han enfrentado barreras para ingresar a la industria alimentaria, como mujeres, inmigrantes y personas con recursos económicos limitados”.

Sostuvo que al ayudar a los residentes a gestionar los permisos y apoyarlos para que cumplan con las normas de seguridad alimentaria, no solo protegen la salud pública, sino que fomentan las oportunidades económicas, promueven la equidad e invierten en el bienestar de los vecindarios de todo el Condado de Los Ángeles.

Para obtener información sobre la Ordenanza MEHKO y los permisos, visite: http://publichealth.lacounty.gov/eh/business/microenterprise-home-kitchen-operation.htm