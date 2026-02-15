Asesinan a ex patinadora de EE.UU. en presunto robo a plena luz del día en Missouri

Gabrielle “Sam” Linehan, de 28 años, ex patinadora artística sincronizada del equipo juvenil nacional y entrenadora del Metro Edge Skating Club, murió tras ser baleada la mañana del martes en St. Louis, Missouri.

El ataque ocurrió poco después de las 10:00 a. m. en el vecindario Tower Grove East, cuando Linehan se encontraba dentro de su vehículo en el autoservicio de Starbucks. De acuerdo con la policía, un hombre se acercó al automóvil y abrió fuego en lo que se investiga como un robo a mano armada.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta horas después.

Sospechoso arrestado y múltiples cargos

El Departamento de Policía de St. Louis identificó al presunto responsable como Keith Lamon Brown, de 58 años. Imágenes de vigilancia difundidas por las autoridades muestran al sospechoso vistiendo un chaleco de alta visibilidad y casco al momento del tiroteo.

Según la investigación preliminar, Brown habría sustraído tarjetas bancarias y la licencia de conducir de Linehan antes de huir del lugar. Fue arrestado el miércoles por equipos tácticos tras la ejecución de una orden de allanamiento en su residencia.

La fiscalía lo acusa de asesinato en primer grado, tres cargos de robo en primer grado, cuatro cargos por acción criminal armada y posesión ilegal de arma de fuego. Permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Justicia de la ciudad.

Las autoridades también lo vinculan con al menos otros dos robos a mano armada cometidos en días previos al homicidio. Medios locales reportaron que su historial penal se remonta a la década de 1980.

Trayectoria deportiva y homenajes

Linehan formó parte del equipo junior St. Louis Synergy, afiliado a U.S. Figure Skating, que obtuvo medalla de plata en el Campeonato Nacional de Patinaje Sincronizado de 2014.

Tras su retiro competitivo, se dedicó a la formación de jóvenes atletas. El Metro Edge Skating Club la describió en redes sociales como “una querida patinadora, entrenadora, mentora y amiga”, resaltando su compromiso con la disciplina, el trabajo en equipo y la integridad dentro y fuera de la pista.

El crimen ha causado conmoción en la comunidad deportiva y entre residentes de St. Louis, reavivando preocupaciones sobre la violencia armada en la ciudad.

Las autoridades continúan las investigaciones mientras familiares, colegas y alumnos recuerdan a Linehan como una figura inspiradora cuya vida fue truncada de manera violenta.

