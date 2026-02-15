Caín Velásquez fue liberado de prisión bajo libertad condicional

El ex monarca de los pesos pesados de la UFC, Caín Velásquez, abandonó la prisión estatal de California este domingo. La noticia fue confirmada por su representante, Mike Fonseca, tras cumplirse los términos legales para su salida.

La salida de Caín Velásquez ocurre luego de que la justicia le otorgara el beneficio de la libertad condicional. El deportista cumplía una condena relacionada con un incidente ocurrido en febrero de 2022.

En marzo de 2025, Caín Velásquez recibió una sentencia de cinco años de prisión. Sin embargo, el tribunal acreditó más de 1.200 días de custodia previa, lo que facilitó su proceso de liberación actual.

Antecedentes del caso

El proceso judicial contra Caín Velásquez se originó tras una persecución vehicular. El atleta disparó contra el automóvil de Harry Goularte, sujeto acusado de abusar sexualmente del hijo del peleador.

Durante dicho altercado, el padre de Goularte resultó herido. Por su parte, Caín Velásquez enfrentó cargos por tentativa de homicidio y otros delitos menores antes de alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

Actualmente, Goularte aún enfrenta cargos por delitos graves de actos lascivos contra una menor. Paralelamente, Caín Velásquez mantiene una demanda civil activa contra el presunto agresor de su familia.

Legado en el deporte

La trayectoria de Caín Velásquez destaca por haber derrotado a Brock Lesnar en 2010 para obtener el cinturón mundial. El peleador se retiró de las artes marciales mixtas en 2019 tras una exitosa carrera.

Incluso después de los problemas legales, la UFC mantuvo su respaldo hacia el exatleta. Dana White describió a Caín Velásquez como un profesional ejemplar mediante una carta enviada al tribunal durante el juicio.

