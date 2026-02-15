Estados Unidos confirma que Venezuela pagará por ayuda médica enviada desde Washington

Estados Unidos aseguró que, aunque respalda el envío de ayuda médica a Venezuela, el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez deberá reembolsar el costo de los suministros médicos prioritarios que llegaron recientemente, así como cualquier futura asistencia desde Washington.

La Oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado publicó en la red social X que el programa de entrega de insumos “no es solo caridad”, y que las autoridades venezolanas han acordado pagar estos suministros en el marco de un plan más amplio para apoyar la estabilización y recuperación del país sudamericano.

El primer cargamento, transportado por vía aérea, que sumaron más de 6,000 kg de insumos médicos destinados al pueblo venezolano.

The U.S. is proudly facilitating the procurement and delivery of medical supplies for the Venezuelan people, but this effort is not just charity. Venezuela's interim authorities have agreed to reimburse the U.S. for the cost of these and any future deliveries. — USForeignAssist (@USForeignAssist) February 14, 2026

EE. UU. destacó que esta asistencia forma parte de un “plan de tres fases” destinado a la transición hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, conforme a comunicados oficiales.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que este esfuerzo busca también impulsar el acceso a productos e innovaciones estadounidenses en la región y fortalecer la red de salud en Venezuela.

Contexto político y económico

La entrega de ayuda coincide con cambios significativos en la relación entre Washington y Caracas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026, hecho que ha generado una transición liderada por Delcy Rodríguez bajo supervisión estadounidense.

Además, Washington ha comenzado a reactivar algunos mecanismos de cooperación, incluidos envíos humanitarios y discusiones sobre la reactivación del sector petrolero venezolano con inversión estadounidense, marcando un posible cambio en la dinámica bilateral después de años de tensiones y sanciones.

Sigue leyendo: