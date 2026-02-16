72 Horas de la resistencia desde el 1º de mayo

La organización Centro de Acción Social Autónomo-Hermandad General De Trabajadores (CASA-HGT) ha llamado a los inmigrantes y a las fuerzas progresistas de Estados Unidos a ser parte activa y protagónica del Boicot Nacional de Consumidores, que se llevará a cabo los primeros tres días de mayo entrante.

Los propósitos fundamentales de esta acción son:

1.- Sumar esfuerzos y demostrar la reciedumbre del pueblo latino, pero especialmente en su sector migrante para contener la reaccionaria, cruel, inhumana, perversa y fascista campaña nacional de arrestos, encarcelamientos y deportaciones de la administración Trump.



2.- Retornar a la mesa de la discusión política nacional el tema de la articulación de una proposición legislativa a favor de la legalización de los trabajadores inmigrantes indocumentados y sus familias. Es decir, se pretende ondear la bandera de la amnistía general incondicional que luego de cuatro décadas de heroica lucha de los inmigrantes sigue pendiente y en este momento pareciera estar relegada al olvido.



Es relevante que una organización histórica como CASA-HGT articule este movimiento de masas para impulsar una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para los trabajadores indocumentados.



Es necesario saber qué es esta organización, su origen, sus luchas, sus conquistas, su compromiso con nuestro pueblo. El legendario académico y luchador social, Bert Corona, fue el pilar de su fundación, en 1968, un año en que los jóvenes de la mayor parte del mundo-siguiendo el ejemplo de los parisinos- se rebelaron contra el orden establecido en sus países y desencadenaron movimientos para inducir a cambios profundos en los autoritarios sistemas gubernamentales.



Ese mismo año en la región norte de California, en la Ciudad de Berkeley, decenas de miles de estudiantes y trabajadores estallaron en masivas marchas y protestas demandando el fin de la guerra imperialista en Vietnam. Se escenificaron violentos enfrentamientos en las calles y universidades entre las fuerzas del orden, los trabajadores y el estudiantado.



Por desgracia, no pocos de esos movimientos fueron teñidos de sangre por la represión sufrida, como ocurrió en México con la masacre estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, realizada por el Ejército mexicano. Esto ocurrió a 10 días de que se iniciaran los XIX Juegos Olímpicos en esta nación, los primeros en realizarse en latinoamericana.



El deseo democrático de lo mejor del pueblo mexicano se ahogó en una violencia tal que hasta el momento no se conoce con precisión el número de muertos que hubo aquella noche.



Es en este contexto nació CASA-HGT. Entre sus numerosos logros cabe destacar el puente que tendió para fomentar la unidad real entre las comunidades de chicanos (mexicoamericanos) y mexicanos de este país.



Con sus singulares activos, producto de sus luchas de casi seis décadas, esta institución vuele a irrumpir en el escenario político nacional con una convocatoria a la unidad para que nuestra comunidad sea pivote y lleve al éxito al Boicot de las “72 Horas de la Resistencia”.



Este llamado es para un pueblo harto de secuestros de trabajadores por agentes de inmigración enmascarados y causantes de la cruel separación de familias y quienes utilizan cárceles privadas destinadas a detener y albergar hasta medio millón de personas sin derecho a fianza. Esta excitativa es para todos los que nos rehusamos a aceptar que las cuantiosas ganancias de las empresas propietarias de los centros de detención de inmigrantes provengan de nuestros dólares que pagamos en impuestos.



Esta invocación también va dirigida a los trabajadores que sufren por la deportación masiva de trabajadores esenciales y por los asesinatos de ciudadanos inocentes e inmigrantes por agentes de ICE, por del tráfico de niños cometidos por pedófilos de clase donante, que recuerda al tráfico humano de nuestros hermanos y hermanas africanos durante 300 años de esclavitud en Estados Unidos.



Si usted se siente abrumado por las mentiras y el odio expresados por el fascismo que nutre el accionar de Trump y su gobierno, con evidentes actos criminales, entonces actúe uniendose a este boicot de consumidores por 3 días que se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de mayo de 2026, viernes, sábado y domingo.



¡No adquiera nada durante 72 horas! ¡No compremos! ¡Celebremos! Expresemos nuestra unidad colectiva, todos los inmigrantes y gente de buena fe y bien nacida y pongamos fin a esta pesadilla política.



La acción social es el vehículo para lograr el cambio, pero sólo lo lograremos si estamos unidos, porque la unidad es la clave del éxito. Como abogados de inmigración aquí en Los Ángeles durante los últimos 50 años, podemos decirles que la legalización de todos los inmigrantes es la única solución real al problema de los trabajadores indocumentados.



Una amnistía general resolverá todos los problemas y dejará obsoleto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se disolverá. Empecemos desde ahora a exigir esa demanda histórica que sin duda habremos de conquistar, porque el cáncer del odio, del racismo, no dura cien años. La historia no se equivoca.



Este mensaje lo deben leer bien los demócratas, porque su insensibilidad para comprender en su justa dimensión nuestra demanda, que soslayaron cuando tuvieron todo para hacerlo, como Obama, que poseía mayoría demócrata en ambas cámaras legislativas y sólo nos mintió al decir que en sus primeros 100 días de gobierno impulsaría la reforma migratoria. Nos engaño y ahora las mayorías nacionales sufren las consecuencias de su embuste, de su demagogia.



Sigamos el ejemplo de España, que hace dos semanas legalizó a todos sus inmigrantes. ¿Por qué? Porque sabe, como nosotros, que los inmigrantes (documentados e indocumentados), son parte esencial de cualquier economía. Basta con mirar el mundo hoy. ¡Tomemos esta primera acción! ¡Únete al boicot! ¡No te detengas! ¡Del 1 al 3 de mayo! ¡Corre la voz! ¡Acabemos con este gobierno! ¡Y empecemos ya!



La suma de voluntades y acciones nos llevará al éxito, a la reforma migratoria y a los cambios que demanda con urgencia nuestra nación para desmontar el andamiaje retrógrada de la noche de terror en que nos ha sumido Trump. ¡Venceremos!



Carlos Vellanoweth es abogado de inmigración por más de 50 años y es Coordinador de la Organización CASA-HGT. Juan José Gutiérrez es director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.