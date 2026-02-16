Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES — 16 de febrero de 2026
Aries, este 16 de febrero del 2026 te llega con una energía bien intensa, de esas que te sacuden el alma y te dicen: “ya estuvo suave de andar mendigando amor y atención”. Porque sí, vienen momentos muy buenos en el dinero, pero no para que te lo gastes en puras tonterías, sino para que te pongas al corriente con deudas, pagues pendientes y te quites ese peso que traías cargando como si fueras burro de mercado. La vida por fin te da chance de respirar y acomodarte, pero también te exige que te pongas primero.
Ya no permitas que nadie te haga sentir menos, mi Aries. Tú no naciste para ser segunda opción ni para andar rogando cariño donde nomás te dan migajas. Eres una persona luchona, trabajadora, que siempre busca estar bien en lo económico y en lo sentimental, pero estos primeros meses del año te hicieron varias jugadas medio gachas. Te caíste, dudaste, te frustraste, pero aquí viene lo bueno: sales de esa racha y entras en una etapa llena de éxitos, de oportunidades y de gente que sí suma.
En el amor, si tienes pareja, podrían presentarse celos fuertes por una persona que aparece de repente, alguien que causa tensión y hace que se tambalee la confianza. No te me aceleres, porque Aries luego prende la mecha rapidito. Antes de armar tormentas, habla claro, pon límites y no permitas que el orgullo te gane. Recuerda que quien te quiere, te respeta, y quien no, que se vaya derechito por donde vino.
También se ve un reencuentro con familia que tenías tiempo sin ver. Vas a darte cuenta de lo importantes que son, de lo mucho que significan y de cómo a veces uno se distrae con lo superficial. Dedícales tiempo, porque esos momentos valen más que cualquier cosa material. No vivas esperando a que alguien reaccione o dé el primer paso. Tú no estás para perder el tiempo ni para quedarte esperanzado a que a esa persona se le hinche hacer algo. Si llega alguien nuevo en el camino, date la oportunidad, porque la vida no se detiene por nadie. Eso sí, no permitas que personas metiches se inmiscuyan en tu vida y quieran decidir por ti. Aquí el que manda eres tú.
Aries, vienen días de avance, de decisiones importantes y de aprender a valorarte más. Ponte trucha, abre los ojos, cuida tu corazón, pero también disfruta. Que la vida es una sola y tú naciste para brillar, no para apagarte por nadie.
TAURO — 16 de febrero de 2026
Tauro, este 16 de febrero del 2026 te llega como esas cachetadas emocionales que da la vida para que despiertes y digas: “ya basta de vivir atorado en lo mismo”. Porque vienen cambios importantes, sobre todo en relaciones y en cuestiones personales. Si tienes pareja, se visualizan movimientos que pueden traer distanciamiento, no porque se acabe el amor, sino porque el trabajo, la familia o las responsabilidades andan metiendo su cuchara como suegra entrometida. Aquí lo importante es hablar claro, no guardarte nada y no suponer cosas que luego te inventas en la cabeza.
Ya no te compliques tanto la existencia por problemas del pasado. Mira, mi Tauro, lo que ya fue, ya fue, y aunque te duela, no puedes seguir cargando costales viejos. Que te valga lo que no funcionó, porque tienes un camino nuevo que recorrer, lleno de oportunidades que te van a dejar ganancias y aprendizajes. Pero para eso necesitas soltar, porque no se puede avanzar con una mano agarrando el futuro y la otra aferrada al ayer.
Traes en mente un negocio o un proyecto que nomás no se ha logrado consolidar. Y la neta, sí te ha faltado un empujoncito, porque tú eres bueno para soñar, pero a veces te gana la flojera o el miedo. Esta etapa es muy perra para ti, porque si te pones las pilas, puedes construir algo que te deje dinero y estabilidad. No te autosabotees, Tauro, que luego tú solito te pones el pie. Momento de ver la vida de manera distinta y no ser tan negativo. En la medida que despiertes pensando positivo, en esa misma medida vas a ver la luz al final del día. No es magia, es actitud. Y sí, cuidado con envidias laborales, porque hay gente que te sonríe bonito, pero por dentro quisiera verte caer. Límpiate con tres limones si quieres, comadre, pero sobre todo aléjate de quien te roba paz.
En el amor se ven nuevas oportunidades. Un amor puede llegar por redes sociales, por Facebook o por una amistad que te conecte con alguien inesperado. No cierres el corazón por experiencias pasadas. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, porque luego se te va el tren y te quedas nomás viendo cómo otros sí se animan. Tauro, no te des por vencido. Enfrenta cada situación con la mejor cara, porque entre tanto caos llegará alguien que te hará cambiar tu manera de pensar respecto al amor. Y cuando menos lo esperes, vas a sentir que por fin estás donde mereces estar: tranquilo, querido y creciendo.
GÉMINIS — 16 de febrero de 2026
Géminis, este 16 de febrero del 2026 te llega con una advertencia bien clarita: cuidado con una amistad de piel blanca que anda muy suelta de lengua, como comadre en mercado, porque podría meterte en conflictos por andar ladrando información que tú contaste en confianza. Ya sabes que no todo el que sonríe es amigo, y no todo el que te escucha lo hace con buenas intenciones. Aprende a guardar ciertas cosas para ti, porque luego das demasiado y terminas pagando el precio.
No te detengas en nada, mi Géminis. Ya nada debería afectarte ni hacerte daño, porque tienes el poder dentro de ti para lograr lo que te propongas, siempre y cuando enfoques tu tiempo y tu energía. Ya no te permitas caer por gente que no vale la pena, ni sedas por quien nomás te busca cuando le conviene. Tú no eres pañuelo de nadie, ni basurero emocional, así que ponte trucha. No te martirices por lo que no pudo ser en el pasado. Si no sucedió, fue por algo, y aunque te duela, la vida sabe mejor que tú lo que te conviene. Deja de creer en chismes, sobre todo si vienen de la familia, porque a veces los parientes son los primeros que meten cizaña. Tú preocúpate por lo que realmente valga la pena y no por lo que la gente inventa para entretenerse.
Deja que el amor llegue en su tiempo, no cuando tú quieras a fuerzas, porque podrías equivocarte y meterte con alguien que nomás viene a desordenarte la vida. Y ojo, porque hay riesgo de caer en una relación de tres, de esas que empiezan con emoción y terminan con lágrimas. No seas ingenuo, Géminis, que luego por andar de distraído te ven la cara. Cuídate de robos o pérdidas de objetos el próximo fin de semana. No andes dejando el celular tirado, ni prestando cosas como si el mundo fuera honesto, porque luego te lamentas. También es probable que encuentres un propósito importante, algo que te haga valorar más tu vida y lo que te rodea. Vas a sentir como que por fin entiendes hacia dónde vas.
No busques pretextos para no hacer tus cosas. Pon la mirada en el objetivo y ve tras él, porque estás muy cerca de la meta. Sí, te desesperas porque quieres todo rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora y todo llega cuando debe llegar. Tu centro de atención debe ser tu familia, no personas externas que solo te distraen. Géminis, a veces por andar en mil cosas, terminas en situaciones tontas y das la impresión de que no sabes lo que quieres. Esta etapa es para madurar, elegir mejor y aprender a cuidarte más. Porque cuando tú te valoras, el mundo también lo hace.
CÁNCER — 16 de febrero de 2026
Cáncer, este 16 de febrero del 2026 marca un momento de cambios importantes en tu vida, de esos que te obligan a moverte aunque quieras quedarte en tu zona segura. Es tiempo de que pongas ese negocio que tanto has querido y deseado, porque ahora sí se te puede dar de la mejor forma. Ya no sigas postergando, que luego la vida no espera y las oportunidades se enfrían como café olvidado. Ponte las pilas, porque traes talento, ideas y ganas, pero te falta confiar más en ti.
No pretendas dejar de ser quien eres por complacer a personas que no hacen nada por ti. Mira, mi Cáncer, la vida es una sola y se vive a tu manera, sin dar explicaciones a quien ni siquiera paga tus cuentas. A veces te esfuerzas demasiado en agradar, y terminas traicionándote. Aprende a poner límites, porque ser bueno no significa ser tonto. Ten cuidado con divorcios o separaciones, porque no son buenos tiempos para tomar decisiones impulsivas. Si hay problemas en tu relación, habla, escucha y busca soluciones antes de aventar todo por la borda. Cáncer, tú eres emocional y cuando te duele algo, lo sientes hasta los huesos, pero no siempre lo que sientes es la verdad completa.
Andarás pensativo por una persona que un día te muestra interés y al otro se aleja. No te claves con alguien tan cambiante, porque tú necesitas estabilidad, no juegos. Quien te quiera, se queda, y quien no, que siga su camino. No te conviertas en opción de nadie. Un viaje que traías en mente podría cancelarse por falta de presupuesto o porque otras personas no ponen el mismo entusiasmo. No te agüites, porque no todo lo que se pospone se pierde. A veces la vida te dice “espérate tantito” para acomodarte mejor las cosas.
Cuidado con un amor del pasado que va a retornar. Esa persona podría meterte en conflictos, remover heridas o confundirte. No abras puertas que ya costó mucho cerrar, porque luego terminas otra vez en el mismo círculo. Recuerda por qué se fue, no solo lo bonito que dejó. La vida te compensará con cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Pero también te pide que mandes al chorizo a gente pesimista que solo ensucia tu entorno. Hay personas que se alimentan de tu tristeza, y ya estuvo suave de cargar con energías ajenas.
No te culpes por errores que no cometiste. Se te da mucho el flagelarte y hacerte daño con pensamientos duros. Date la oportunidad de meditar, perdonarte y avanzar. Momentos importantes vienen para ti, así que no seas tan desconfiado con quienes siempre han estado a tu lado apoyándote moral y económicamente. Cáncer, esta etapa es para crecer, soltar miedos y creer más en ti. Porque cuando tú decides brillar, nadie puede apagarte.
LEO — 16 de febrero de 2026
Leo, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos importantes en tu economía que te van a ayudar a darle la vuelta a tus finanzas como tortilla en comal. Vienen oportunidades para poner un negocio, invertir en algo que te conviene o simplemente acomodar tu economía para tu bienestar. Pero ojo, no es momento de confiar en cualquiera, porque podrías llevarte sorpresas. Hay gente que se acerca con sonrisa de “yo te apoyo” y por dentro anda viendo qué te saca. Piensa más en ti y en tu felicidad, porque ya diste demasiado a quien no lo merecía.
También es importante que cuides tu salud. Se marcan temas renales, inflamaciones o molestias por andar descuidándote. Ya bájale a las harinas, a los azúcares refinados y toma más agua, que ahí está la clave. No puedes andar brillando si por dentro te estás apagando, mi Leo. El cuerpo cobra factura aunque seas el signo más orgulloso del zodiaco. No seas tan duro con quienes te rodean. A veces tu carácter fuerte lastima sin querer, y luego te cuesta pedir disculpas cuando ya te hicieron mala cara. Aprende a suavizar, porque no todo se resuelve rugiendo. Y sobre todo, no dejes que los malos comentarios te shinguen. Que te valga mauser, tú preocúpate por ser feliz, no por darle gusto a gente que ni te mantiene.
Vienen cambios laborales, así que ponte listo. Aprende a exigir lo que por derecho te corresponde. No te conformes con menos, porque tú sabes lo que vales. Puede haber ascenso, viaje de trabajo o una oportunidad que te ponga en un mejor lugar. Eso sí, no te duermas en tus laureles. Ten cuidado con amores de una noche, porque podrían tocar tu puerta cuando menos lo esperes. Y tú, como buen Leo, eres de los que se dejan llevar por el brillo del momento. Disfruta, sí, pero no te metas en broncas por calentura o por soledad. Porque también vas a extrañar a alguien del pasado, y aunque ya no haya amor, la soledad es canija y te puede hacer dudar de lo que sientes.
No tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean. Analiza qué te conviene a ti, no a los demás. Deja ya de estar pensando en cosas que quizás nunca sucedan. Pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente, porque si no, la vida se te va como agua entre los dedos. Se viene un evento social muy perro donde vas a lucir genial, como siempre, y vas a recordar que naciste para brillar. Solo cuida no apagar tu luz por querer salvar a otros. Este febrero es tuyo, Leo, aprovéchalo.
VIRGO — 16 de febrero de 2026
Virgo, este 16 de febrero del 2026 te llega con una sacudida bien necesaria para que dejes de vivir pegado al suelo y te pongas las pilas de una vez. Ya estuvo suave de quedarte esperando a que todo se acomode solo. Levántate, porque vas a lograr cuanto quieres y te propones, pero necesitas moverte, actuar y dejar de dudar tanto. Tú tienes capacidad de sobra, lo que te falta es creer más en ti.
Se visualiza que una amistad podría salir con su domingo siete, así que prepárate para enterarte de algo que te va a sacar los ojos como comadre chismosa. No te metas donde no te llaman, pero tampoco te hagas el ingenuo. La vida te está enseñando a observar mejor. Ya no temas a los cambios. Es momento de materializar sueños y metas, porque estás en una etapa donde todo puede rendir frutos si haces lo correcto. Eso sí, cuidado con cambios de humor, porque podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Virgo, tú cuando te enojas sueltas verdades como cuchillos, y luego te arrepientes. Respira antes de hablar.
Habrá días en los que no tendrás ánimos de nada, incluso podrías atrasarte en compromisos. Traes cargando una energía pesada que no te deja avanzar. Date un baño con miel, laurel y canela si quieres, pero sobre todo limpia tu mente de pensamientos negativos. No todo está mal, solo estás cansado. En el amor vienen cambios importantes. Despréndete de personas que solo han estado contigo para sacar provecho. Ya no estés dando tanto a quien no te da nada. Es probable que te lleguen tristezas al recordar a alguien que se fue o ya no está a tu lado, pero no confundas nostalgia con amor. A veces extrañas la costumbre, no a la persona.
Ten mucho cuidado con fraudes o cuestiones de dinero en lo laboral. No firmes nada sin leer, no confíes en promesas bonitas, porque podrías terminar con problemas o demandas encima. Virgo, tú eres inteligente, úsalo a tu favor. Es momento de aceptar lo que viene en camino. Cambia tu actitud ante la vida y deja de quejarte tanto de lo que no consigues. Si no luchas por lo que quieres, jamás lo vas a obtener. Nadie va a venir a ponerte el éxito en charola de plata.
También cuidado con cambios de humor repentinos, porque podrías soltar un chisme que llevabas guardado y meterte en broncas innecesarias. Aprende a callar cuando conviene. Tu manera de ver la vida ha cambiado muchísimo. Ya no eres el ingenuo que confiaba en medio mundo. Has madurado, y esa es la clave para no volver a caer en los mismos errores del pasado. Este febrero es para avanzar, soltar, crecer y demostrarte que sí puedes. Virgo, deja de exigirte tanto y empieza a vivir más.
LIBRA — 16 de febrero de 2026
Libra, este 16 de febrero del 2026 te llega con una lección bien clara: ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no mueve un dedo por estar contigo. Aprende a no depender de nadie, porque tu vida te corresponde solo a ti, no a quien aparece cuando se le da la gana. Tú no naciste para estar esperando mensajes como adolescente enamorado, así que ponte trucha y enfócate en lo tuyo. Mucha suerte en números con terminación en 12, 6 y 19, así que si ves esas cifras por ahí, guiña el ojo, porque algo bueno se está acomodando. También es momento de pensar más en ti, en tu presente y en tu futuro. Cambia todo eso que te detiene, porque traes sueños y metas que merecen ver la luz, pero a veces tú solito te saboteas por querer quedar bien con todo mundo.
Ten cuidado con viajes, sobre todo a lugares de playa, porque no se ven buenos tiempos para moverte lejos. Mejor espera, porque luego lo que parece descanso termina siendo puro estrés. Paga tus deudas, no te atrases, porque el buró de crédito no perdona y los intereses crecen como chisme en familia. Acomoda tus finanzas y no te hagas pato. Necesitas un cambio de rutina, Libra. Hacer siempre lo mismo te trae esos cambios bruscos de ánimo que ni tú te aguantas. Esta semana traerás la lengua bien suelta y vas a poner en su lugar a dos o tres personas que ya te tenían hasta la coronilla. Y qué bueno, porque ya era hora de que pusieras límites.
Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos. No metas las manos al fuego por nadie que no lo haría por ti. Te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, pero no lo malgastes en tonterías o en querer impresionar a quien ni lo vale. Úsalo para algo útil, para ti, para tu paz. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor. Esa persona te ayudará a soltar el buche, a descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y que no has contado abiertamente. A veces solo necesitas alguien que escuche sin juzgar.
Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. No digas de más, no confíes secretos y no te enganches en dramas ajenos. Recuerda que la familia a veces es bendición y a veces es novela. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días. Te dará paz en la distancia y podría comenzar a ganarse tu corazón sin que te des cuenta. No corras, pero tampoco cierres la puerta. Libra, este febrero es para elegirte a ti, para sanar y para dejar de mendigar amor donde no lo hay.
ESCORPIÓN— 16 de febrero de 2026
Escorpión, este 16 de febrero del 2026 te llega con alertas importantes en el área familiar. Cuidado con noticias que están por llegar, porque podrían moverte emociones y sacarte de tu centro. No te me aceleres ni te pongas a imaginar tragedias antes de tiempo. Momento de poner las cosas en claro con una persona, pero sin dramas innecesarios. No te hagas ideas absurdas ni pienses tan negativamente, porque la vida te dará una sorpresa que no imaginabas.
Cambia tu actitud y sé más positivo con lo que sucede a tu alrededor. No es momento de tirarte al suelo y echarte tierra tú solito. Tú eres fuerte, Escorpión, aunque a veces te hagas el duro por fuera y por dentro estés sintiendo hasta el aire. Debes salir a flote pese a cualquier problema que estés enfrentando. Recuerda que lo que no te mata, te hace más cabrón, pero también más sabio.
Si estás soltero o soltera, no te agobies. Disfruta estos días, porque en cuanto inicie marzo llegará una persona nueva o te darás cuenta de alguien cercano que siempre estuvo ahí y tú ni en cuenta. Se visualiza una relación estable, pero primero necesitas dejar de sabotearte con desconfianza. No todos vienen a traicionarte, aunque tu instinto siempre ande con la guardia arriba.
Se marca un posible término de relación o alejamiento. Si tomas decisiones impulsivas, al poco tiempo podrías lamentarlo. Así que piensa bien antes de cortar de raíz algo que todavía puede arreglarse. También está por llegar una invitación a un nuevo proyecto, algo que puede abrirte puertas y darte motivación. Incluso se ve invitación a realizar un viaje, pero analiza bien si es el momento correcto.
Problemas gástricos se aproximan, así como insomnio. Tu mente no se calla, Escorpión, y eso te pasa factura. Cuida lo que comes, baja el estrés y aprende a descansar, porque no todo se resuelve con control y vigilancia.
Una amistad desde hace tiempo quiere decirte comentarios negativos que escuchó sobre ti, pero no ha encontrado cómo. En estos días podría tomar esa decisión. No te vayas a enganchar con corajes, mejor escucha, filtra y quédate con lo que sirva. Lo demás, mándalo al chorizo.
Una persona del pasado retorna, pero no traerá nada nuevo, solo dolores de cabeza. No confundas nostalgia con destino. Hay regresos que son prueba, no premio. Habrá días en que te sentirás raro, como si el mundo estuviera en tu contra, pero es tu mente jugándote chueco.
Evita amores de una noche demasiado intensos. Sí, la pasión te encanta, pero luego terminas con tristeza y desestabilidad. Este febrero es para sanar, crecer y elegir mejor. Escorpión, tú no estás para migajas, estás para algo real.
SAGITARIO — 16 de febrero de 2026
Sagitario, este 16 de febrero del 2026 te llega con energías bien movidas, de esas que acomodan el universo para ponerte el camino más a favor. Muchos sueños se van a hacer realidad, pero no porque caigan del cielo, sino porque por fin estás entrando en una etapa donde todo lo que has trabajado comienza a rendir frutos. Grandes movimientos en tu economía se aproximan y podrían dejarte buenas ganancias, así que aprovecha, administra y no te lo gastes todo como si mañana no existiera.
No te culpes de errores que no te pertenecen. Aprende a perdonarte y a vivir mejor cada día. Tú eres de los que se ríen por fuera, pero por dentro se quedan pensando demasiado. Suelta, Sagitario, porque cargar culpas ajenas solo te retrasa.
Una amistad se va de tu vida, pero no te preocupes, su historia ya terminó. A veces la vida quita gente para hacer espacio a lo nuevo. No insistas donde ya no hay reciprocidad. La vida te dará una segunda o hasta tercera oportunidad en el amor, pero deberás ser inteligente para aprovecharla, porque no siempre se repite. No se trata de correr, se trata de elegir mejor.
Si tu pareja ha estado misteriosa, pon atención, porque ese misterio podría tener nombre y apellido. Se marca una persona de piel blanca rondando, causando celos o dudas. No te precipites, habla con claridad y no armes novelas donde solo hay inseguridades. Sagitario, tú necesitas libertad, pero también honestidad.
No cambies tu manera de ser para agradar. Quien te acepte, te aceptará tal cual eres, con tu humor, tus locuras y tu espíritu rebelde. Cuidado con un accidente o tropiezo, sobre todo al salir de casa. No andes distraído, porque luego por andar pensando en mil cosas te pasa lo que no esperabas.
Es probable que haya pleitos o discusiones familiares. No te alteres ni des opiniones si no sabes todo el contexto. A veces el mejor consejo es quedarse callado y no meterse en broncas ajenas.
No te lamentes por amores del pasado. Ya fueron, ya pasaron, y no deben seguir doliendo. La nostalgia a veces engaña, pero tú no estás para vivir mirando atrás. Cambios de última hora llegarán para mejorar tu economía, así que mantente flexible, porque lo inesperado será bendición.
Una amistad andará muy pegada a ti con interés amoroso. Tú sabrás identificar de quién se trata en próximas fechas. No te hagas el ciego, que luego te sorprendes cuando alguien te confiesa lo que sentía desde hace rato.
Y mira, Sagitario, si la gente habla es porque vas avanzando. Así que deja de preocuparte por el qué dirán y mejor alégrate por estar vigente, por seguir creciendo y por no quedarte estancado. Este febrero es para moverte, brillar y tomar decisiones con más cabeza que impulso.
CAPRICORNIO — 16 de febrero de 2026
Capricornio, este 16 de febrero del 2026 te llega con un jalón de orejas de señora sabia: no aflojes sin protección y menos con personas que no conoces bien, porque podrías exponerte a infecciones o problemas de salud. Cuídate, mi cielo, que una calentura mal manejada puede salir más cara que una deuda. Recuerda siempre protegerte a la hora de embarrar la brocha, porque luego vienen los arrepentimientos.
Es momento de que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de cometer más errores. Tú eres muy fuerte y responsable, pero a veces te exiges demasiado y terminas cargando cosas que ni te corresponden. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no puede darte más. Te vas a decepcionar de muchas personas, porque no todos tienen tu nivel de compromiso ni tu corazón.
También se marcan golpes o caídas a la orden del día. No andes a las carreras, no te confíes, porque luego por andar en automático te pasa lo inesperado. Cuida tu cuerpo, que es el único que tienes. No te esfuerces tanto por personas que no merecen tu atención. Capricornio, tú eres de los que construyen imperios, pero a veces le das energía a gente que solo viene a estorbar. Aprende a elegir mejor a quién le abres la puerta. Viene un problema o discusión familiar que podría sacarte de tus casillas. No te estreses. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. No caigas en provocaciones, porque luego terminas diciendo cosas de las que te arrepientes. La paz vale más que tener la razón.
Cuidado con personas narcisistas que podrían entrar a tu vida y hacerte un desorden emocional. Hay gente que llega con encanto, pero solo quiere controlarte o absorberte. Cuida tu autoestima y no permitas que nadie se pase de lanza y destruya lo que tanto te está costando construir. Se presenta una oportunidad laboral, pero deberás ser muy inteligente, porque podrían ofrecerte algo que suena bonito, pero no te conviene. Lee letras chiquitas, analiza y no te dejes llevar por promesas. Tú no estás para perder el tiempo en trabajos que no valoran tu esfuerzo.
En el amor, se ve un encuentro con una amistad y la posibilidad de que se encienda algo más. También podría llegarte dinerito extra por una deuda que tenían contigo. Eso te dará un respiro, pero no lo gastes en tonterías. No te dejes caer por amores. Tú no naciste para mendigar cariño ni para rogarle a nadie. Quien quiera estar, que esté, y quien no, que se vaya. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean, porque podrían meterte en problemas por chismes o envidias. Este febrero es para avanzar con calma, cuidarte más y poner límites. Capricornio, lo mejor está por venir si aprendes a priorizarte.
ACUARIO — 16 de febrero de 2026
Acuario, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos emocionales que podrían sacarte de balance. Es probable que recibas noticias de una expareja que te va a desestabilizar o ponerte de malas. No te me alteres, porque muchas veces esas personas regresan nomás a ver si todavía tienen poder sobre ti. Respira, piensa y no caigas en el juego de revivir lo que ya estaba enterrado. En el dinero se marcan cambios de última hora y posibles pérdidas. Ten cuidado con compras apresuradas, porque podrías hacer gastos innecesarios y luego andar contando monedas. No te aceleres, Acuario, que a veces compras por impulso y después te arrepientes. Administra mejor, porque vienen días donde cada peso cuenta.
No descuides tanto a tu pareja, porque tiene dudas sobre tus sentimientos. Tú eres muy libre y a veces pareces distante, pero el amor también se demuestra. Amor con amor se paga, así que si esa persona te muestra interés, devuélvele en la misma medida lo que hace por ti. No seas de los que reciben mucho y dan poquito. Mucha suerte en juegos de azar con terminación 11, 56 y 89. Si ves esas cifras, pon atención, porque pueden traerte un guiño del destino. También cuidado con lo que deseas, porque se te podría cumplir más pronto de lo que imaginas. Mantén pensamientos positivos, porque tu mente es poderosa y el universo anda receptivo.
Una amistad termina compromiso o relación por infidelidad. Eso te va a dejar pensando y quizá hasta desconfiado, pero no generalices. Aprende de lo que ves sin cargar culpas ajenas. También podrías ser víctima de tus propias palabras, así que no hagas promesas que no cumplirás. Tú hablas bonito, pero luego se te olvida, y eso puede meterte en broncas. Un familiar va a requerir de tu apoyo. No te hagas el ocupado, porque a veces la familia es la que está cuando otros se van. Se aproxima una noticia relacionada con amores del pasado, pero recuerda: no corras por quien no da ni un paso por ti. Ya no estás para mendigar atención.
Tu salud podría verse afectada por cambios bruscos de temperatura. Cuídate, porque podrías terminar en emergencia por no atenderte a tiempo. Abrígate, toma agua, no te confíes. Es momento de que visualices el escenario que quieres para tu futuro. Si lo tienes en mente, las fuerzas del universo y tu empeño pueden materializarlo en corto plazo. Pero necesitas disciplina, no solo sueños. Ten presente que vida solo tienes una. Aprovecha, no te quedes con ganas de nada y que te valgan mauser los comentarios de otras personas. Este febrero es para elegirte, cuidarte y avanzar sin mirar atrás.
PISCIS — 16 de febrero de 2026
Piscis, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos emocionales que te van a traer de un lado a otro como ola en el mar. Una amistad te buscará para pedirte consejo o soltarte un chisme, porque ya sabes que contigo la gente siente confianza y termina contándote hasta lo que no. Escucha, pero no cargues problemas ajenos, que tú luego absorbes todo y acabas agotado. No des más de lo que recibes. Tú eres muy de entregarte, pero también necesitas aprender a poner límites. No te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. A veces te adelantas a sufrir, cuando ni siquiera ha pasado nada. Respira, cálmate y ve las cosas con más claridad.
Ten cuidado con viajes sorpresa, porque podrían no salir como esperas. Toma precauciones, revisa detalles y no confíes en planes improvisados. Si tienes una relación, viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado. No arrastres historias viejas a la mesa, porque luego terminan peleando por cosas que ya ni sentido tienen. Cuídate de una caída o choque. Andas distraído y en tu mundo, pero la vida real también exige atención. Busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, porque tú tienes el don de la lengua floja, pero a veces te callas lo importante y explotas después.
Aprende a amarte tanto al punto de no necesitar nada de nadie más. Suena fuerte, pero es la clave para que no dependas emocionalmente. Si tienes pareja, es posible que haya roces por celos o mentiras piadosas que ambos se han dicho. No jueguen al misterio, mejor hablen con honestidad, porque Piscis siente todo y no se le escapa nada. Ya no te aflijas tanto por lo que ya fue. Lo pasado no está presente, y tú sigues dándole vueltas como disco rayado. Cuídate de exparejas, porque se ve un escenario de venganzas o reclamos. Aléjate, no des derecho de réplica, porque eso se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Ahorita no estás para derramar energía a lo tonto con alguien que no te sirve.
Hay amores del pasado que te piensan mucho. Tú dejas huella en las personas, y es probable que se estén lamentando de no haber hecho las cosas bien contigo. Pero no te confundas: que te extrañen no significa que merezcan regresar. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana, porque podría ocasionarte un problema grande y tu nombre quedar manchado. No confíes ciegamente, observa más. Andarás un poco melancólico estos días. Sé inteligente y piensa si vale la pena estar mal por personas o situaciones que no valen el riesgo. Piscis, este febrero es para sanar, poner límites y elegirte primero.