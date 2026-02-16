Horóscopo: qué será tu semana del 16 al 21 de febrero de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco del 16 al 21 de febrero de 2026
¿Qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco en la semana del 16 al 21 de febrero de 2026? Consulta tu horóscopo:
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: El ingreso de Saturno impone límites saludables. Aunque la asfixia asome, mejor estructurar sus vínculos desde la razón.
DINERO: Panorama complejo. Deberá reorganizar sus prioridades frente a lo indeterminado. Evite la impetuosidad.
CLAVE DE LA SEMANA: La moderación será su mejor mecanismo de defensa.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: La influencia de Venus da estabilidad. Se sentirá resguardado en un marco de cuidado mutuo y gestos de afecto siempre genuinos.
DINERO: Los negocios fluyen. Aproveche esta etapa de contención para afianzar alianzas con socios de confianza.
CLAVE DE LA SEMANA: Los pies sobre la tierra le brindan esa paz que busca.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Con Marte a favor, desborda erotismo y vitalidad. No obstante, procure no herir susceptibilidades con comentarios tajantes.
DINERO: Jornadas de creatividad, pero cuide la comunicación. Dé tiempo a sus colaboradores para procesar cambios.
CLAVE DE LA SEMANA: Acompañe su agilidad mental con una escucha activa.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Profunda calidez. La ternura será el eje de sus relaciones, permitiéndole sanar viejas heridas y sentirse bien acompañado.
DINERO: Mercurio facilita los acuerdos comerciales. Conectar con las necesidades del otro le abrirá puertas.
CLAVE DE LA SEMANA: La sensibilidad no es debilidad, es guía. Conéctese.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: El eclipse del día 17 marca un punto de inflexión. Hay intensidad emocional, pero equilibre su deseo con demandas del entorno.
DINERO: Responsabilidades imprevistas. Es vital que cuide las formas al dar órdenes. Gente hipersensible.
CLAVE DE LA SEMANA: Adaptación será requisito para superar el caos.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Encuentra seguridad en lo cotidiano. Período para disfrutar de la protección mutua, alejarse de conflictos que perturben.
DINERO: Malentendidos. Mercurio en oposición sugiere ser preciso en sus palabras y evitar enfrentamientos estériles.
CLAVE DE LA SEMANA: Antes de reaccionar, analice si el conflicto es real.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Marte en un signo afín potencia sus ganas de hacer y compartir. Evite que su naturaleza analítica “enfríe” a su pareja.
DINERO: Los proyectos cobran fuerza. Acomódese al ritmo ajeno; clientes o colegas merecen paciencia.
CLAVE DE LA SEMANA: La diplomacia es su activo más valioso.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Venus propone una tregua emocional. Sentirá una contención afectiva que le ayuda a bajar la guardia y así gozar la intimidad.
DINERO: Fluidez comunicativa. Sus propuestas son bien recibidas, especialmente si incluyen negocios a largo plazo.
CLAVE DE LA SEMANA: Permítase disfrutar de los logros sin miedo al futuro.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Saturno en Aries exige madurez. Puede que su libertad se vea limitada, pero el arte está en hacer realidad esos amores soñados.
DINERO: Reestructuración. El contexto es poco claro, por eso debe ser muy prudente con sus demandas económicas.
CLAVE DE LA SEMANA: Reorganizar es avanzar; tómese tiempo para hacerlo.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Se consolidan lazos. La sensación de seguridad emocional le permite proyectar un futuro sólido y con los pies en la tierra.
DINERO: Sin mayores contratiempos. Su gestión se ve favorecida por un entorno que acompaña y protege. Éxito.
CLAVE DE LA SEMANA: La constancia rinde; mantenga su rumbo actual.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: El eclipse del día 17 lo pone al centro de la escena. Vivirá situaciones intensas que requerirán una rápida asimilación emocional.
DINERO: Marte le da ese impulso que necesita para avanzar. No atropelle a los demás en su búsqueda de resultados.
CLAVE DE LA SEMANA: Use su gran energía para construir, no para confrontar.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Con Venus en su signo, la armonía es absoluta. Irradia una calidez que atrae a los demás. Clima de amor y cuidado recíproco.
DINERO: Mercurio a su favor protege las transacciones. Sus palabras tienen peso y sus ideas fluyen con naturalidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Es momento de brillar; sin miedo a tomar la iniciativa.
Por Kirón.