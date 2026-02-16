San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este lunes 16 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este lunes 16 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1015.6 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:13 h y el atardecer será a las 18:24 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 81 grados Fahrenheit (17 y 27 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

