Austin: el tiempo para hoy martes 17 de febrero

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que rondará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 1% para este día. La presión atmosférica media será de 1014.8 hPa, una medición que irá en descenso durante la jornada de hoy. El Sol saldrá a las 07:10 h y el atardecer será a las 18:21 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.