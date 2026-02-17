Clima de hoy en Los Ángeles para este martes 17 de febrero

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un martes con una variación entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 14.91 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 81 y 96 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:36 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:39 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 61 grados Fahrenheit (7 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 90% por la mañana, 25% por la tarde y 90% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

