Cómo hacer el ritual del vasito con vinagre y sal que se volvió viral

En tiempos donde el bienestar energético se ha vuelto tendencia, un sencillo ritual casero está conquistando las redes sociales.

Se trata del tradicional ritual del vaso con vinagre y sal, una práctica inspirada en el Feng Shui que promete absorber la mala energía del hogar o de una persona.

El método se volvió viral gracias a un video publicado en TikTok por la usuaria Nicole Reina (@nicolereinaa), quien explicó paso a paso cómo realizarlo y aseguró que ayuda a eliminar bloqueos energéticos.

El clip alcanzó millones de visualizaciones y despertó el interés de quienes buscan limpiar su aura de forma sencilla y económica.

Pero, ¿realmente funciona? ¿Cuál es el secreto para potenciar sus efectos? Aquí te lo explicamos desde una perspectiva espiritual y energética.

¿Qué es el ritual del vasito con vinagre y sal?

Este ritual se basa en principios del Feng Shui, antigua filosofía china que busca armonizar la energía de los espacios.

Según esta tradición, los objetos y elementos naturales pueden equilibrar o absorber vibraciones negativas acumuladas.

El ritual consiste en preparar una mezcla con tres ingredientes básicos:

Sal gruesa

Vinagre blanco

Agua

La combinación actúa como un “imán energético” que atrae las energías densas o negativas del ambiente.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Coloca un puñado de sal gruesa en el vaso.

Añade vinagre blanco en la misma proporción.

Agrega agua hasta completar el recipiente sin que se desborde.

No mezcles con cuchara; deja que los elementos se integren de forma natural.

¿Dónde colocar el vaso?

El secreto del ritual está en ubicar el vaso en un lugar de la casa donde no lo veas constantemente.

Puede ser detrás de una puerta, en un rincón poco transitado o cerca del área donde sientas mayor carga emocional.

Según quienes practican este método, el vaso debe permanecer allí entre cuatro y cinco días.

¿Qué sucede después de 4 o 5 días?

Muchas personas aseguran que el contenido del vaso cambia su apariencia: el líquido puede volverse turbio o cristalizarse parcialmente.

Desde la perspectiva espiritual, esto simboliza que el recipiente absorbió energías negativas del entorno.

Aunque desde un punto de vista científico el cambio puede explicarse por reacciones químicas entre la sal y el vinagre, en el plano energético se interpreta como una limpieza vibracional.

Al finalizar el período, se recomienda desechar el contenido por el desagüe y lavar bien el vaso antes de reutilizarlo.

El significado del vinagre y la sal en lo espiritual

La sal: protección y purificación

La sal ha sido utilizada desde la antigüedad como elemento protector. En diversas culturas se cree que neutraliza energías densas, protege contra malas vibras, purifica espacios y personas.

En el Feng Shui, la sal simboliza limpieza profunda y estabilidad.

El vinagre: transformación energética

El vinagre representa transformación y corte de energías negativas. Se considera un elemento que disuelve bloqueos, limpia cargas emocionales y favorece la renovación energética.

La combinación de ambos potencia el efecto purificador del ritual.

El secreto para que realmente funcione

Más allá de los ingredientes, el elemento más importante es la intención. En prácticas energéticas como esta, se recomienda:

Realizar el ritual en un momento de calma

Visualizar la energía negativa siendo absorbida

Mantener pensamientos positivos

Agradecer por la limpieza energética

El Feng Shui enseña que la energía responde a la vibración emocional. Si haces el ritual desde la duda absoluta o la negatividad extrema, es posible que no percibas cambios.

¿Cuándo conviene hacerlo?

Este ritual es ideal cuando:

Te sientes agotado emocionalmente

Percibes tensión constante en casa

Hay discusiones frecuentes

Inicias una nueva etapa en tu vida

También puede realizarse al comenzar el mes, durante luna nueva o después de visitas que hayan generado una sensación incómoda.

Sigue leyendo:

• ¿Sabías que la albahaca atrae el dinero? Basta ponerla en el sitio adecuado

• Una pizca de canela en polvo sobre un limón llama a la prosperidad

• Ritual de las tres velas para ganar la lotería: guía completa