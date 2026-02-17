Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario
ARIES
Aries, para este 17 de febrero de 2026 la vida te trae un reencuentro que ni tú esperabas: una amistad del pasado podría aparecer como quien no quiere la cosa, ya sea en la calle, en una fiesta o hasta en el lugar más random. Y tú vas a sentir raro, como cuando te acuerdas de algo que ya habías guardado en el cajón… pero ojo, no es para que te desestabilices, es para que cierres ciclos con dignidad, no con drama.
En el amor, vienen cambios que te van a mover el tapete, pero no tengas miedo, mija, que tú naciste para aventarte de cabeza, no para quedarte viendo desde la orilla. Eso sí: ya deja de cargar gente que solo llega a estorbarte, a causarte conflicto y a bajarte la autoestima. No estás en oferta, no eres liquidación de temporada, así que el que quiera estar contigo que pague con respeto, atención y hechos.
Estos días te toca trabajar mucho en tu amor propio, porque has permitido que algunas palabras o actitudes te hagan sentir menos, y no, mi reina, aquí nadie es basura. Tú vales un montón, aunque a veces se te olvide. Los días grises no llegan para destruirte, llegan para enseñarte, para que madures, para que entiendas qué sí quieres y qué ya no vas a permitir nunca más.
Y mira, hablando de tentaciones… hay probabilidades altas de que te andes “gratinando la concha” o que alguien quiera gratinar contigo. No te hagas la santa, Aries, que tú también tienes tus ratos de traviesa, pero acuérdate: una cosa es divertirse y otra meterse en camisa de once varas por calentura de momento. Usa la cabeza, no nomás el corazón ni otras partes, ¿sale?
En lo económico, cuidado con cambios de última hora. Podrías gastar de más, confiar en alguien que no cumple o hacer una compra impulsiva que después te haga tronarte los dedos. No es momento de andar jugando a la ruleta con tu dinero, mejor organiza tus cuentas y piensa en el futuro.
La vida te va a poner pruebas que te harán ver el amor verdadero que sí existe a tu alrededor: familia, amistades reales, personas que te cuidan. Recuerda esto, Aries: la vida no es una perra… uno decide cómo vivirla y también qué tanto sufrirla. Así que ponte las pilas, enderézate la corona y camina como lo que eres: fuego puro.
TAURO
Tauro, este 17 de febrero de 2026 vienes con la energía bien intensa, como de esos días donde el corazón anda sensible pero el cuerpo anda diciendo “pues a ver qué se arma”. Y sí, hay altas posibilidades de que te encames con alguien que conoces hace poco. Pero espérame tantito, no te me aceleres, porque una cosa es el gusto y otra es terminar metida en un enredo emocional nomás por andar buscando apapacho rápido.
Por otro lado, una amistad del pasado podría buscarte para pedirte perdón. Y tú, que eres noble pero también bien orgullosa, vas a estar pensando si lo aceptas o si le aplicas la ley del hielo. Mira, perdonar no significa regresar, significa soltar para que no cargues mugrero ajeno. Así que escucha, analiza y decide con calma.
Eso sí: cuidado con la envidia. Hay alguien, amistad de un amigo o alguien cercano, que no te ve con buenos ojos. No porque tú hagas algo malo, sino porque tu luz les incomoda. Tauro, tú sigue brillando, pero no andes contando todos tus planes, porque luego la gente se llena la boca de malas vibras.
En el amor, un ex podría regresar como fantasma emocional. Esa persona vuelve con historias, con nostalgia y con ganas de mover tus sentimientos. Te va a dejar pensativa, recordando cosas bonitas… pero también acuérdate por qué se terminó. No idealices el pasado, mi reina, porque a veces lo que extrañas no es a la persona, es la versión de ti que eras en ese momento.
Vienen días buenos en lo que resta del mes, así que no te achicopales. Si has sentido que no sabes qué camino seguir, respira, enfócate, porque todavía estás a tiempo de hacer cambios. No te pierdas por complacer a otros, tú tienes un rumbo y sueños que no pueden quedarse estancados.
También se marca un reencuentro con un ex amor donde descubrirás la vida tan ajetreada que ha llevado. Y ahí vas a entender que cada quien carga su costal. No te toca salvar a nadie, Tauro, tú preocúpate por ti, por tu paz, por tu estabilidad. Cuida tu integridad y la de tu familia. No permitas que nadie se sobrepase contigo, porque tú eres buena, pero no mensa. Pon límites claros, aunque te tiemble tantito la voz.
Este es el momento de echarle ganas a ese sueño que has dejado en pausa. La vida no te cobra facturas que no te corresponden, cada quien paga sus errores. Tú enfócate en crecer, en sanar, en disfrutar, y si el amor llega, que sea bonito, no complicado.
GÉMINIS
Géminis, para este 17 de febrero de 2026 la vida te está mandando señales claritas de que ya es hora de ponerte las pilas contigo mismo. En la salud vas a mejorar muchísimo, pero no quieras que el universo haga todo el trabajo mientras tú sigues de terco con malos hábitos. Aquí no es magia, mi cielo, es disciplina: come mejor, muévete más y deja de hacerte pato con eso de “mañana empiezo”, porque el cuerpo pasa factura aunque seas muy simpático.
En el amor vienen cosas importantes, de esas que te sacuden bonito el corazón. Puede aparecer alguien nuevo que te haga sentir mariposas, pero también se marca un movimiento raro con alguien del pasado. Tú eres experto en recordar cuando estás sentimental, como señora viendo novelas y suspirando, pero acuérdate: no todo lo que regresa es porque conviene, a veces regresa nomás para ver si todavía puede.
También se vienen firmas de documentos, trámites o papeles importantes. Puede ser algo laboral, un contrato, un asunto de dinero o hasta un pendiente que traías arrastrando. No te duermas, revisa bien todo, porque tú a veces firmas con emoción y luego andas preguntando “¿qué decía ahí?”. Ponte listo. Esta semana andarás pensativo, recordando personas que fueron clave en tu vida. Y está bien, Géminis, recordar no es malo, lo malo es quedarte atrapado en lo que ya fue. Usa esos recuerdos como aprendizaje, no como cadena.
Una noticia del área comercial o de trabajo puede aparecer, algo que te abra una oportunidad. Y tú, que eres bien inquieto, vas a querer correr a hacer mil cosas a la vez. Respira, organiza, porque si te dispersas, no concretas nada. En el amor, te va a sonreír la vida, pero primero tienes que creer que mereces algo bonito. No se trata de tener a alguien a la fuerza, se trata de compartir con alguien que quiera estar contigo porque le nace, no porque lo estés rogando. Ya deja de perder el tiempo con quien no lo merece.
También ojo con tu boquita, porque a veces hablas sin filtro y luego te arrepientes. Podrías decir algo que lastime o que te meta en un problema, pensando que la otra persona va a arriesgar lo mismo que tú… y no siempre es así. No todos tienen tu corazón, mijo. Estos días te toca ser más positivo ante los obstáculos. No te me caigas por cualquier piedrita en el camino. Tú eres aire, tú te adaptas, tú vuelas. Así que sacúdete el drama, ponte guapo, y recuerda: lo mejor apenas está comenzando.
CÁNCER
Cáncer, este 17 de febrero de 2026 la vida te está empujando a que creas más en ti. Ya basta de dudar, ya basta de esconderte detrás del “yo no puedo”. Tú puedes con eso y con más, nomás que a veces te gana la inseguridad y te pones a pensar de más. Es momento de amarte con todas tus fuerzas, de mostrarte al mundo tal cual eres, sin pedir permiso ni disculpas. Tú no viniste a esta vida a complacer a todos, viniste a construir tu camino. Y sí, vienen cambios fuertes en tu carácter: vas a estar más serio, más de pocos amigos, como diciendo “ya no aguanto tonterías”. Y la verdad, no está mal, porque has aguantado demasiado.
Se marca un viaje o una salida importante. Puede ser algo corto, pero te va a mover la energía y te va a ayudar a despejarte. También ojo, porque hay alguien hablando de ti, puede ser un vecino o vecina. Ya sabes cómo es la gente: si no hablan, revientan. Tú no te enganches, porque mientras ellos chismean, tú avanzas. Date la oportunidad de luchar por tus sueños sin andar dando explicaciones. La gente siempre va a opinar, hagas o no hagas. Así que mejor haz lo que te haga feliz. Ten mucho cuidado con esperar migajas de quien sabes que no te va a dar ni un pan completo. Cáncer, tú das mucho, amas mucho, pero también tienes que aprender a recibir. No te conformes con poquito nomás por miedo a quedarte solo.
Es momento de dejar atrás eso que te hace daño. Ya no cargues rencores, ya no cargues culpas que no son tuyas. Aprende a soltar, porque soltar también es quererse. Eso sí, cuando se trata de defender lo que te corresponde, tú no tienes temor de Dios. Y estos días podrías tener discusiones o problemas familiares. Respira antes de explotar, porque tu boca puede ser arma de doble filo. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos: trabajo, amor, proyectos, dinero. Pero todo dependerá de tu constancia. Tú tienes la fuerza, la determinación y el corazón para lograrlo. Así que ponte firme, mi Cáncer, porque lo que viene es grande. Y recuerda: quien te quiera, que te quiera bien… y quien no, que se vaya con su chisme a otra parte.
LEO
Leo, para este 17 de febrero de 2026 vienen días de reflexión profunda, de esos en los que te quedas viendo al techo pensando en tu vida, tus decisiones y hasta en la gente que has dejado entrar. No es para que te deprimas, mi cielo, es para que despiertes. Estás en un punto donde tendrás que tomar decisiones importantes, y aunque te asuste un poquito, recuerda que tú naciste para rugir, no para esconderte.
En el amor, se asoma alguien nuevo que podría tocar tu puerta por medio de una amistad. Y no, no es cualquier persona, trae energía bonita, momentos agradables y hasta esa chispa que te hacía falta. Pon atención, porque a veces el destino llega disfrazado de “solo es un amigo” y termina siendo alguien que te mueve todo. Eso sí, no te me aceleres, disfruta el proceso, no quieras correr antes de aprender a caminar bien. Este tiempo también te pide amarte más de lo normal. Ya deja de dar tanto a quien no te da ni los buenos días. Cuando tú te valoras, Leo, el mundo te trata distinto. No eres opción de nadie, eres prioridad o nada, así de simple. Y aunque suenes exigente, es que ya aprendiste que el amor a medias solo deja hambre.
Andarás pensativo, queriendo regresar al pasado para evitar ciertos errores. Ay, mi rey, todos hemos querido tener máquina del tiempo, pero lo hecho, hecho está. No te castigues, mejor aprende. Cada metida de pata te convirtió en quien eres hoy, más fuerte, más sabio y menos ingenuo. La vida no te dio golpes por gusto, te los dio para que dejaras de tropezar con la misma piedra. Se marca un crecimiento espiritual importante. Te hace falta paz interior, porque muchas veces tu inestabilidad viene de no tener balance dentro de ti. No todo es fiesta, brillo y aplausos, también necesitas silencio, calma y aprender a estar contigo sin sentirte solo. Cuando tu alma se acomoda, todo lo demás fluye.
Ten cuidado con personas que un día están y otro desaparecen. Esa gente es peligrosa, porque no sabes si vienen a sumar o a clavarte la puñalada por la espalda cuando menos lo esperes. No todo el que te sonríe te quiere, Leo, algunos solo están viendo cómo sacarte ventaja. Este 17 de febrero te toca elegir con madurez: soltar lo que pesa, quedarte con lo que nutre y caminar con la frente en alto. Tú eres luz, pero hasta la luz debe cuidarse de las sombras.
VIRGO
Virgo, el universo te está dando una sacudida suave pero firme: ya deja de engañarte a ti mismo. Aprende a ver la vida como es, no como te gustaría que fuera. A veces te haces ideas vanas, te ilusionas con escenarios que solo existen en tu cabeza, y luego terminas desilusionado porque la realidad no cooperó. No, mi cielo, mejor pisa tierra. En el área de negocios vienen cambios positivos. No temas invertir o mover tus planes, porque te puede ir muy bien si actúas con inteligencia. Eso sí, no te avientes como loco, analiza, pregunta, revisa todo. Tú eres bueno para los detalles, úsalo a tu favor. Podrían aparecer viajes inesperados, de esos que salen de la nada y te cambian la rutina. Prepárate porque aunque te sacan de tu zona cómoda, también te traen aprendizajes y oportunidades nuevas.
Hay una persona interesada en ti, alguien de piel clara que podría mostrarte sus intenciones cuando menos lo esperes. Aquí el consejo de señora es: no te hagas el ciego. Tú sientes cuando alguien te mira distinto, cuando hay coqueteo escondido. Solo no te me vayas a enamorar del cuento antes de conocer el libro completo. Cuídate de infecciones y golpes, porque andas medio distraído y podrías darte un fregazo por andar pensando en mil cosas. Baja el ritmo, cuida tu cuerpo, que es el único que tienes. Se ve etapa de renovación: shopping, cambio de look o mejoras físicas. Y mira, qué bueno, porque te hacía falta consentirte. Cuando te sientes bien por fuera, también te acomodas por dentro. Tienes envidias alrededor, Virgo, pero que se te resbale. Esa gente no te mantiene, no te paga las cuentas, solo te observa porque quisieran tener tu disciplina. Aléjate de quien te cause estrés y no te drenes por querer quedar bien con todos.
En estos días recibirás un mensaje de alguien que solo sirve para desestabilizarte. No caigas, no respondas desde la emoción. Aprende a decir que no, a poner límites y a no estar siempre disponible para quienes no hacen nada por tu bienestar. Este 17 de febrero te toca priorizarte, Virgo. Ya basta de cargar con lo que no es tuyo.
LIBRA
Libra, para este 17 de febrero de 2026 se vienen días en los que vas a brillar aunque tú digas que no, aunque andes medio bajoneado o con el corazón en modo “no quiero saber nada”. Se marca un evento social o fiesta donde vas a ser el centro de atención, y no porque lo busques, sino porque tu energía atrae miradas. Así que ponte guapo, ponte guapa, porque hasta sin querer vas a andar robando suspiros. Estos días te toca sacudirte la rutina, el desamor y esa costumbre de quedarte donde ya no hay emoción. Tú sabes perfectamente cuándo algo ya solo es repetición y cuándo ya no te llena. No te sientas obligado a estar con alguien solo porque se volvió costumbre, porque la costumbre también mata el alma poquito a poquito.
Hay momentos en los que quisieras un cambio total, un borrón y cuenta nueva, pero te da miedo enfrentarlo porque no sabes si todo resultará para tu beneficio. Ay Libra, si supieras cuántas veces la vida se acomoda justo cuando te atreves a soltar. El miedo es normal, mi cielo, pero no puedes dejar que sea el que decida por ti. Momentos increíbles se aproximan, y tanto golpe que te ha dado la vida no fue en vano. Has aprendido a valorar lo que tienes, a distinguir lo real de lo falso, y sobre todo a no regalar tu corazón como si fuera volante de la calle. Ya no estás para migajas emocionales, estás para banquetes completos.
Deja que el pasado se vaya y no regrese más. No sigas abriendo puertas que ya cerraste, porque luego entra el aire frío y te enfermas del alma. La felicidad llega cuando dejas que las cosas fluyan, cuando ya no fuerzas situaciones ni personas. El amor no se ruega, se da, se comparte, se construye. Es posible que al final del día te sientas triste, como con una nostalgia rara, pensando que ya no hay esperanza. Pero ahí es cuando debes voltear a ver tus sueños, tus metas, todo lo que has avanzado. No estás donde estabas hace un año, Libra, y eso ya es ganancia.
Este es un momento para cerrar ciclos, para enfocarte en ti y en lo que quieres lograr. No permitas que tu pasado siga afectándote y robándote paz. Tú mereces tranquilidad, mereces amor bonito y mereces un futuro donde no tengas que estar mendigando atención. Así que este 17 de febrero levanta la cara, ponte firme y recuerda: lo mejor de tu vida no quedó atrás, apenas viene en camino.
ESCORPIO
Escorpión, para este 17 de febrero de 2026 lo primero que te digo como señora de antes es: a la fregada los amores baratos de una hora. Tú no estás para andar rellenando vacíos con cualquier persona que solo llega, te mueve tantito el piso y luego se va como si nada. Tú eres profundo, eres fuego escondido, y mereces algo más que un ratito de calentura y después pura cruda emocional.
Se vienen cambios en tu estado de ánimo, vas a andar como montaña rusa: un día con toda la actitud y al otro queriendo mandar todo al demonio. Respira, no tomes decisiones importantes en pleno coraje. Lo bueno es que mejorarás en lo económico, te llega un alivio, una oportunidad o un dinerito extra que te hará sentir más estable. También comenzarás a planear un viaje. Y te va a caer de maravilla, porque necesitas salir, despejarte, ver otros rumbos y recordar que el mundo es más grande que tus dramas internos.
Tú siempre firme en tus convicciones, casi siempre cumples lo que prometes, pero también eres bien exigente contigo mismo. Te preocupas mucho por verte bien, por tu cuerpazo criminal, aunque la neta sí podrías subir un poquito de peso estos días. No es tragedia, nomás aplícate, porque luego te quejas pero no sueltas el antojo. Debes aprender a no mendigar cariño ni atención. Quien quiere estar, está. Quien no, que se vaya con todo y sus excusas. No tengas miedo de soltar gente que solo te trae dolores de cabeza. Tú no naciste para cargar con relaciones complicadas.
Eso sí, paciencia, mi rey. No vas a cambiar en un día lo que llevas años trabajando. Todo se da poco a poco. No te desesperes si no ves resultados inmediatos, porque lo bueno se construye con constancia. Ten cuidado con las tentaciones, porque podrías fornicar con quien no debes o con alguien que apenas conoces. Y tú eres bien de enamorarte en una noche, Escorpión, no te hagas. Una cosa es divertirse y otra es salir lastimado por andar confundiendo deseo con amor.
Este 17 de febrero es momento de pensar más en ti, en tus planes, en esos proyectos que has dejado estancados. Ya basta de posponer tu vida por andar pendiente de quien no te suma. Escorpión, lo tuyo no es sobrevivir, lo tuyo es renacer. Y este mes te está preparando para eso.
SAGITARIO
Sagitario, para este 17 de febrero de 2026 la vida te trae movimiento, pasión y uno que otro chisme que te va a sacudir el corazón. Se marca que podrías iniciar una relación dentro de poco, pero mira, no te voy a mentir como señora de antes: eso podría durar lo que dura un suspiro, porque los celos y los caracteres explosivos de ambos van a chocar como dos trenes sin frenos. ¿Y sabes qué? Ni pex, tú disfruta lo bonito mientras dure, pero no te claves como si fuera amor eterno.
Eso sí, abre bien los ojos porque las traiciones más dolorosas podrían venir de personas cercanas, de esas que tú jurabas que jamás te fallarían. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que no todo el que te abraza te quiere, algunos solo están viendo cómo sacarte ventaja. No te vuelvas desconfiado de todo el mundo, pero sí aprende a poner límites.
Vienen días de cambios fuertes, sucesos que podrían marcar tu año, así que pon atención a las señales. No todo es casualidad, Sagitario, a veces la vida te habla bajito y tú por andar corriendo no escuchas nada. Tu buen corazón no se equivocará con esa decisión que llevas tiempo pensando. Ya no le des tantas vueltas, hazlo, porque el que no arriesga no gana.
Recuerda el precio que vales. No te bajes de nivel por nadie, ni por amor, ni por costumbre, ni por miedo a quedarte solo. Tú no naciste para ser opción, naciste para ser prioridad. Pero cuidado, porque tu carácter explosivo te juega chueco. A veces tienes la lengua más rápida que el pensamiento y terminas lastimando con palabras que después ni tú puedes recoger. Una amistad siente atracción hacia ti muy cañón, y tú lo sabes, nomás te haces el desentendido. Aquí la pregunta es: ¿te conviene o solo es fuego de momento? No confundas química con destino, mi cielo.
Tu principal problema es que guardas rencores del pasado. Te haces el fuerte, pero traes heridas viejas que todavía pican. Suelta, Sagitario, porque mientras sigas cargando eso, no avanzas. No permitas que nadie te detenga, pero tampoco quieras comerte el mundo de un bocado, porque luego te atontas y terminas quemándote. Tantéale el agua a los frijoles, no es momento de poner toda la carne en el asador. Aprende a dar, sí, pero no sin condición, porque luego te quedas vacío. Este 17 de febrero es para madurar, disfrutar y elegir mejor.
CAPRICORNIO
Capricornio, para este 17 de febrero de 2026 el universo te recuerda todo lo que has luchado para llegar donde estás. Así que no permitas que ningún wey ni ninguna vieja te bajen del lugar que te has ganado con esfuerzo. Vienen propuestas de mejora en el trabajo, oportunidades que suenan bonitas, pero no te apresures. Escucha bien, analiza, porque no todo lo que brilla es oro.
No permitas que nadie quiera quitarte tu puesto o minimizar lo que haces. Tú sabes lo que vales, y aunque a veces no lo digas, impones respeto. Eso sí, cuidado con la familia, porque podrían querer manipularte para obtener algo de ti. Capricornio, aprende a decir que no, aunque te duela, porque luego terminas cargando responsabilidades que no te corresponden. Deja de quejarte tanto y asume tu parte en tus errores. No eres perfecto, pero tampoco eres culpable de todo. Se marca que podrías sentir nostalgia por alguien del pasado que quería algo serio contigo, pero mi cielo… ya es demasiado tarde. No te castigues por eso, lo que no fue, no era.
Lo bueno es que un nuevo amor de tierras lejanas se aproxima. Alguien diferente, alguien que te va a mover el piso de manera inesperada. Y tú, que ya te habías vuelto frío, vas a sentir otra vez mariposas, aunque te hagas el fuerte. Chismes a la fregada. No te metas en problemas ajenos ni pierdas energía en gente habladora. Endurece el corazón porque viene un golpe relacionado con una noticia que podría sacarte de balance. No es para destruirte, es para enseñarte.
Siempre dominante, siempre intenso, y sí, muy sexual, pero últimamente te has vuelto más frío porque la vida te ha dado muchas fregaderas. No te conviertas en piedra, Capricornio, todavía hay cosas bonitas por vivir. Cuida tu parte sentimental, no todo es trabajo y control. También necesitas ternura, descanso y amor. Y por último, cuidado con caídas, golpes o accidentes, anda con precaución porque podrías distraerte. Este 17 de febrero es para que te reafirmes, te protejas y recuerdes que lo mejor aún está por venir.
ACUARIO
Acuario, para este 17 de febrero de 2026 se te marca una relación sentimental en camino, pero no te me aceleres como si fuera la última oportunidad del mundo. Tú eres de los que se hacen los fríos, los que dicen “me da igual”, pero cuando alguien te mueve el tapete te pones más intenso que novela de las nueve. Así que abre bien los ojos, porque el amor puede llegar bonito, pero también puede llegar a desordenarte si no sabes elegir. Ponte las pilas con tu alimentación, mi cielo, porque ya sabes que bajar los kilos se te complica más que soltar a quien no te conviene. No es por estética, es por salud, por energía, por sentirte bien contigo. Ya deja de castigarte con excesos y luego quejarte frente al espejo. Cuida tu cuerpo, que es el único que te va a acompañar toda la vida.
Tu pasado siempre será tu cruz si sigues aferrado a cargarlo como penitencia. Si no estás dispuesto a superarlo, prepárate para vivir en la miércoles, porque nadie avanza mirando para atrás. Suelta lo que dolió, lo que falló, lo que no fue. No puedes construir futuro con escombros emocionales. Recuerda de qué estás hecho. Ponte perra, ponte firme y ve por tus objetivos, porque se van a materializar más pronto de lo que imaginas. Pero entiende algo: en la medida que das, recibes. Si das amor bonito, amor regresa. Si das migajas, migajas te caen. Y si das caos, pues caos también se instala.
La mediocridad debería ser delito, así que no te conformes con menos. No te dejes manipular y aprende a hacer que respeten tus decisiones. Si alguien no entiende tu camino, pues a la verch, así de fácil. Tú no naciste para vivir pidiendo permiso. Una amistad anda con el gaznate suelto, hablando de más, y tú ya lo sabes. Ponla en su lugar con calma pero con firmeza. No te calles solo por evitar pleito, porque luego te explota el coraje por dentro.
Siempre finges ser fuerte, pero a veces te faltan productos de gallina para demostrarlo de verdad. Ya deja de quejarte tanto y toma el toro por los cuernos. La vida te va a poner en una situación fuerte que te hará entrar en razón y valorar lo que te rodea: familia, amistades reales, oportunidades que antes no veías. Este 17 de febrero es para despertar, para madurar y para entender que el amor propio no se predica, se practica. Acuario, tú no naciste para sobrevivir… naciste para brillar con todo.
PISCIS
Piscis, para este 17 de febrero de 2026 el universo te trae una noticia relacionada con el dinero que te va a alegrar el día. Puede ser un pago atrasado, un apoyo inesperado o una oportunidad que te hará respirar más tranquilo. Pero ojo, mi cielo, no te confíes, porque el dinero llega y se va si no sabes administrarte. Aprende a cuidar lo que ganas, porque luego te emocionas, gastas en tonterías y terminas llorando por la cartera vacía. Es momento de cambiar tu manera de ver la vida. Ya no te claves tanto en lo negativo ni en lo que pudo haber sido. Tú solito te saboteas con pensamientos tristes, con miedos y con historias que solo existen en tu cabeza. Ponte más positivo, porque la energía que cargas es la que atraes. Si te enfocas en crecer, crecerás. Si te enfocas en sufrir, pues sufrirás, así de simple.
Enfócate en ese negocio o proyecto que quieres emprender, porque se marca que al iniciar tu ciclo de cumpleaños todo podría acomodarse para tu beneficio. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, Piscis, no puedes quedarte esperando a que el destino haga todo por ti. Muévete, actúa, haz llamadas, toca puertas, porque lo que es para ti también necesita que tú pongas de tu parte. En el amor, cuidado con darle segundas oportunidades a quien no te valoró en el pasado. Si no te quiso antes, no vengas ahora a rescatarlo como si fueras Cruz Roja emocional. Que sienta el karma, que aprenda, porque tú no naciste para ser plan B de nadie. Ve por ti, piensa en ti, y aprende a ser un poquito más egoísta, porque ser tan dejado solo te ha traído decepciones.
Nunca esperes que la gente cambie por ti. Eso es receta segura para sufrir. Mejor acepta a las personas con sus defectos, pero también aprende a retirarte cuando esos defectos se convierten en faltas de respeto. Una cosa es comprender y otra es aguantar. Tu deseo de vivir cómodamente y con lujos podría llevarte a tomar decisiones raras, como quedarte en relaciones por interés o por miedo a batallar. Y ahí es donde podrías terminar viviendo violencia psicológica, sintiéndote controlado o chiquito. No vendas tu paz por comodidad, mi cielo, porque sale carísimo.
Podrías sentir ganas de buscar a quien te dañó. No lo hagas. El recalentado hace daño, Piscis, y tú lo sabes. No te rebajes, no mendigues atención, no te arrastres por quien no supo cuidarte. Esa persona no va a cambiar solo porque tú lo deseas. Este 17 de febrero es para que te elijas, para que te pongas firme y para que recuerdes que el amor verdadero empieza contigo. Cuando tú te respetas, el mundo aprende a respetarte también.