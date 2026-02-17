Los supermercados más y menos caros





Comparamos los precios de cestas de compra en decenas de supermercados en seis ciudades representativas de sus regiones. ¿Cómo le fue a tu tienda favorita?

Una forma de ahorrar en comestibles es simplemente comprar en las tiendas más económicas.

By Tobie Stanger

La inflación de los comestibles ha afectado a Brianna Stangarone en la lasaña que cocina. El queso pecorino romano importado que siempre ha usado para preparar su plato estrella se ha vuelto tan caro que la maestra de Irvington, Nueva York, recientemente lo cambió por un sustituto nacional. También ha descargado tres aplicaciones de supermercados para encontrar el mejor precio en su marca de pasta favorita. Y se ha acostumbrado a hacer sacrificios que antes no había considerado. “Si algo es demasiado caro y no es una necesidad”, dice, “lo dejo”.

Al igual que Stangarone, probablemente te hayas encontrado lidiando con esta nueva normalidad en el supermercado. Los precios de los productos lácteos, la carne de res y la carne de cerdo están en máximos históricos o cerca de ellos. El café ha subido un sorprendente 20% desde hace un año. Y en general, los precios de los alimentos subieron un 25.5% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, según un análisis de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales realizado por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Afortunadamente, a diferencia de otras áreas de tu presupuesto donde los precios han subido en los últimos años (como seguros y reparaciones de automóviles), un poco de estrategia en tu planificación puede ahorrarte un montón de dinero, y tú y tu familia podrán seguir comiendo muy bien.

Una estrategia eficaz es simplemente comprar en las tiendas adecuadas. La mayoría de los estadounidenses compran alimentos en al menos dos tiendas cada semana. Pero la elección de una u otra puede tener un gran impacto en tu gasto total, según un estudio que encargamos a Strategic Resource Group (SRG), una empresa de investigación de mercado de la industria minorista y de comestibles de Nueva York.

Al comparar los precios de las cestas de productos de consumo frecuente en las principales cadenas de supermercados de seis ciudades representativas de Estados Unidos, SRG observó que la diferencia entre los precios más altos y los más bajos en cada ciudad fue superior al 33%. Y al incluir los clubes de almacén como Costco y supermercados especializados como Whole Foods, las diferencias de precio fueron aún más significativas.

Lo que descubrimos

Las cadenas de supermercados con las mayores cuotas de mercado en esas seis áreas metropolitanas, incluyendo algunos clubes de almacén y tiendas especializadas, se clasifican a continuación, de menor a mayor precio, en comparación con Walmart, el minorista de comestibles más grande y con mayor presencia en Estados Unidos.

Las comparaciones se basaron en el precio total de las cestas de compra, que incluían productos envasados, frutas y verduras y carne, pero diferían en tamaño según los artículos disponibles en cada tienda. Las comparaciones fueron más sólidas para los minoristas tradicionales, que ofrecían una amplia selección de productos idénticos de marcas nacionales, comparables entre supermercados. Las cestas de comparación fueron más pequeñas para las tiendas que se centran en marcas propias o productos especializados, que comparten menos artículos con Walmart, nuestro minorista de referencia.

Por ejemplo, en el análisis del área de Chicago, las cestas que comparaban precios en Food4Less, Jewel-Osco, Marianos, Meijer, Target y Walmart contenían 56 artículos. En cambio, las cestas que comparaban los precios de Trader Joe’s con los de Walmart en Chicago contenían 23 artículos.

La primera pestaña, “Promedio nacional”, muestra los precios de los minoristas en relación con los de Walmart, promediados en las seis áreas metropolitanas. La siguiente pestaña, “Por área metropolitana (todas)”, muestra las comparaciones de precios en cada una de las seis áreas metropolitanas por separado. La tercera pestaña, “Por área metropolitana (selecciona una)”, muestra las comparaciones de precios en un área metropolitana de tu elección.

Cómo comparamos precios

Las comparaciones de precios para CR fueron realizadas por Strategic Resource Group, una consultora de Nueva York. Los precios se recopilaron en persona en los estantes de las tiendas a finales del verano de 2025. En las áreas metropolitanas, todos los precios se recopilaron en un plazo de 48 horas. Los importes mostrados reflejan los precios de oferta y los descuentos disponibles para los compradores que utilizan tarjetas de fidelización gratuitas, pero no los cupones de fabricantes ni los ahorros disponibles solo a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Aclaración: Este artículo, publicado originalmente el 2 de febrero de 2026, se ha actualizado para aclarar que las cestas de comparación de precios fueron significativamente mayores para los supermercados tradicionales, que ofrecen una amplia selección de productos de marcas nacionales, que para los minoristas que se centran en marcas blancas o productos especializados.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de enero/febrero de 2026 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.