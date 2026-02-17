Pronóstico del tiempo en Houston para este martes 17 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este martes 17 de febrero contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 07:00 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 18:12 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

