Aviones Air Force One podrán ser repintados con los colores favoritos de Trump
Los colores favoritos de Donald Trump son el dorado, rojo, blanco y azul oscuro, mismos que podrían verse reflejados en los aviones Air Force One
En los próximos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ver sus colores favoritos -dorado, rojo, blanco y azul oscuro- reflejados en los aviones Air Force One, lo que significaría un giro total con respecto al diseño cromático tradicional de estas aeronaves.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como CNN, The Hill y NewsNation , la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha decidido aplicar esta nueva gama de colores en los Boeing 747 que operan como Air Force One, una propuesta que había plateado Trump durante su primer mandato (2017-2021) pero descartado en 2022 durante el Gobierno del demócrata Joe Biden.
De concretarse esta idea, se estaría cambiando por completo la tradicional decoración del avión presidencial que, desde la Administración de John F. Kennedy (1961-1963), utilizaba únicamente gamas de color azul celeste y blanco.
La Fuerza Aérea precisó que el requisito de pintura no se limitará a los dos futuros Air Force One: se extenderá a cuatro aviones C-32, así como a un polémico 747 donado por Qatar que está siendo acondicionado para uso presidencial.
Los cambios de colores de estas aeronaves se sumarían a las remodelaciones realizadas por Trump tras su regreso al poder en enero de 2025, en las que se incluye el color dorado dentro de la Casa Blanca como sello de suerte personal.
Dentro de los cambios realizados a la residencia presidencial están los objetos chapados en oro en repisas, chimeneas, picaportes y lámparas, casi calcados del estilo de su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).
Los aviones que reciben el nombre Air Force One son la flotilla que transporta al presidente de Estados Unidos y sus comitiva, donde se incluye a la primera dama o miembros de su gabinete.
