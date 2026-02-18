El Vaticano se moderniza con IA: traducciones en tiempo real para que todos entiendan al Papa

El Vaticano planea dar un salto tecnológico inédito en el corazón de la liturgia. Comenzará a usar Inteligencia Artificial para traducir en tiempo real las misas a más de 60 idiomas, con la meta de que cualquier persona, sin importar su lengua materna, pueda entender lo que se celebra y, sobre todo, lo que dice el Papa durante los oficios.

La iniciativa se implementará en la Basílica de San Pedro, donde los asistentes podrán acceder a traducciones simultáneas directamente desde su teléfono. Bastará con escanear un código QR y elegir el formato que prefieran, audio o texto, sin necesidad de descargar una app.

Cómo funcionará la traducción en tiempo real en las misas del Vaticano

El sistema está diseñado para ser lo más simple posible para el visitante. Al ingresar, o en puntos señalizados dentro de la basílica, la persona escanea un código QR y abre una página web dedicada desde el navegador del smartphone.

A partir de ahí, el usuario podrá seguir la misa con traducción simultánea en formato de audio y también en texto. Esta combinación está pensada para distintos contextos, por ejemplo para quienes prefieren leer en silencio o para quienes quieren escuchar con auriculares.

El Vaticano enmarca esta decisión en una idea central. San Pedro recibe fieles de toda nación y lengua desde hace siglos, y la tecnología busca reforzar esa vocación universal haciendo más comprensible la liturgia para públicos globales.

¿Qué es Translated y por qué el Vaticano eligió esta plataforma de IA?

La plataforma elegida es Translated, una empresa italiana de servicios y tecnología de traducción que colabora en el despliegue de este servicio de interpretación simultánea con IA para la Basílica de San Pedro.

La tecnología que habilita las traducciones se basa en Lara, una herramienta de traducción impulsada por IA de Translated, que servirá como intérprete para ofrecer el servicio en decenas de idiomas durante la celebración.

Desde la propia comunicación del proyecto, el mensaje es claro. La compañía plantea el uso de IA como un medio para mejorar la escucha, la participación y la comprensión, con el objetivo de derribar barreras lingüísticas dentro de uno de los espacios religiosos más visitados del mundo.

El objetivo de fondo es que el idioma deje de ser un filtro en un evento que convoca a una audiencia internacional. En San Pedro coinciden turistas, peregrinos y comunidades católicas de todo el planeta.

Cardenales y responsables del entorno de la basílica han presentado el servicio como una herramienta para ayudar a que más personas entiendan las palabras de la liturgia. Con ello, buscan reforzar la misión universal de la Iglesia en un contexto donde la comunicación global ya no es opcional.

