Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 18 de febrero de 2026
Leo, este miércoles 18 de febrero del 2026 la vida te va a empezar a pagar lo que te debe, pero no con monedas chiquitas, sino con intereses, como señora que presta y cobra completo. Todo esfuerzo que has hecho en silencio, todo lo que aguantaste sin andar llorando en redes, comienza a rendir frutos. Así que no te me desesperes, porque lo que es tuyo llega, aunque tarde, pero llega con todo y moño.
Eso sí, tú eres bien intenso para querer. Te enamoras rápido, como si con tantita atención ya estuvieras entregando el corazón, el alma y hasta la contraseña del Netflix. Y está bonito ser fiel, claro que sí, pero también debes aprender que no cualquiera merece ese amor tan grande que traes. No seas como perrito que con una caricia ya cree que encontró dueño, porque hay gente que nomás se arrima cuando le conviene y después desaparece como pago pendiente.
Este día trae cambios fuertes en tu manera de pensar. Vas a madurar, y esa ingenuidad que a veces te hace creer en promesas bonitas va a empezar a desaparecer. Ya no vas a estar para migajas emocionales, ni para amores a medias. Te vas a dar cuenta de que querer no es rogar, y que quien te quiera, se nota.
Un familiar podría buscarte o llegar con noticias que te moverán un poquito el tapete. Escucha, pero no cargues problemas ajenos como si fueran costales. También es buen momento para que te enfoques en ti, en tu físico, en tu mente, en tu paz. No todo en la vida es estar buscando pareja, porque cuando uno se encuentra a sí mismo, lo demás llega solito.
Ojo con tus pensamientos, Leo, porque estás en una etapa donde lo que imaginas puede materializarse rápido. Así que deja de andar atrayendo tragedias nomás por costumbre. No estés pensando “me va a ir mal” porque luego la vida dice: “ah, ¿eso quieres? pues toma”. Mejor piensa bonito, decreta mejor, y cuida tus palabras.
Días de reflexión vienen, pero también de entender que si algo no se ha dado, es porque todavía no era el momento. No fuerces puertas cerradas, que cuando se abren solas es porque ahí sí es. Y cuidado con pérdidas o descuidos, porque podría haber robo o extravío. No andes dejando la cartera como si el mundo fuera familia. Tú sigue firme, Leo, que lo mejor apenas comienza.
VIRGO – 18 de febrero de 2026
Virgo, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con movimiento, con cambios y con señales que te van a sacar tantito de tu zona cómoda, porque ya era hora de que dejaras de vivir en modo “todo bajo control”, cuando por dentro traes un huracán guardado. Se aproxima un viaje o una salida importante, y no necesariamente es solo para pasear, sino para abrirte el panorama, conocer nuevas personas y darte cuenta de que el mundo es más grande que tus preocupaciones de siempre.
En el amor, mi cielo, ya entiende algo: el amor no se acaba, solo cambia de lugar… como señora que cambia los muebles cuando ya se enfadó del mismo acomodo. No tengas miedo de volver a intentarlo. A veces te da por pensar que si fallaste una vez, ya no mereces otra oportunidad, pero no, corazón, aquí los valientes no son los que nunca se caen, son los que se levantan, se sacuden y siguen caminando con dignidad.
Ya estuvo bueno de vivir con la herida abierta por gente que ni valía la pena. La sufridera quedó atrás, y este día te empuja a ver la vida con otros ojos. Es momento de enfocarte en tus sueños, en tus metas, en eso que quieres construir. Porque tú, Virgo, cuando te decides, no hay quien te pare. La gente habla, sí, pero no porque seas malo, sino porque les arde ver que tú sí avanzas mientras ellos siguen atorados en lo mismo.
Eso sí, cuida mucho lo que dices. Andas con la lengua ligera y podrías soltar una indiscreción que lastime a alguien importante. No todo lo que piensas se dice, y no todo lo que sabes se comparte. Aprende a guardar silencio a tiempo, porque a veces una palabra mal dicha cuesta más que mil disculpas. Este 18 de febrero también es para que cierres ciclos. Ya no cargues tristezas que no te corresponden. Ya no sigas dándole espacio en tu cabeza a personas que solo llegaron a desordenarte la paz. Suelta lo que te ha mermado la existencia, porque no viniste a este mundo a sobrevivir, viniste a vivir bien.
En cuestiones personales, podrías sentirte más fuerte, más decidido, como si por fin te cayera el veinte de que no necesitas que nadie te valide. Y eso, Virgo, es un poder enorme. Cuando uno se elige a sí mismo, deja de mendigar cariño. No esperes a que la vida te sacuda más duro para reaccionar. Agradece lo que tienes, cuida a quien te quiere y date prioridad. Este día es para renacer, para creer en ti y para entender que lo mejor apenas empieza… pero solo si tú también te lo permites.
LIBRA – 18 de febrero de 2026
Libra, este miércoles 18 de febrero del 2026 la vida te trae una sorpresa en el terreno del amor, pero no de esas sorpresas gachas que nomás te sacan lágrimas, sino una oportunidad bonita, diferente, como cuando llega alguien que no viene a jugar, sino a quedarse. Si en este momento no tienes relación, no te me agüites ni andes creyendo que se te fue el tren, porque está por aparecer una persona muy distinta a todas las que has conocido. De esas que no llegan con puro verbo, sino con hechos. Date la oportunidad, aunque sea con cautela, porque podrías iniciar algo pleno, estable y duradero.
Eso sí, ya estuvo bueno de andar mendigando cariño, mi Libra. No sigas tirando tu amor en lugares donde nomás lo pisan. Hay gente que por fuera se ve muy bonita, muy empaquetada, pero por dentro traen puro miércoles, puro vacío y puras mañas. Fíjate bien a quién le lloras, porque no cualquiera merece tus lágrimas, ni tu tiempo, ni tu energía. Tú no naciste para estar rogando amor como si fuera limosna.
Y deja de echarte la culpa de todo lo que pasa. A veces crees que si alguien te falla es porque tú hiciste algo mal, pero no, corazón… la gente es colmilluda y muchas veces se aprovecha del noble. Ya basta de cargar culpas ajenas. Que pague los platos rotos quien de verdad los rompió, no tú por andar queriendo salvar a todo mundo.
Este día también te pide que visualices hacia dónde vas. ¿Qué estás haciendo para lograr tus metas? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Porque si sigues distraído en lo mismo, se te va la vida. Una persona de tu pasado podría seguir fregando, queriendo regresar o moviéndote el tapete. Y ahí es donde tienes que ser firme: corta caminos, cierra puertas y pon candado si es necesario. No vuelvas a caer en lo que ya te lastimó. El pasado no se recicla, Libra, se supera.
La buena noticia es que viene un dinerito extra, un respiro económico que te va a ayudar bastante con una deuda o pendiente que traías cargando como cruz. Así que administra bien, no te lo vayas a gastar en tonterías nomás porque te cayó del cielo.
Aprende a soltar, a mandar a la fregada lo que ya no suma, y a concentrarte en tu futuro. Este 18 de febrero es para renacer, para elegirte a ti, y para entender que lo mejor llega… cuando dejas de insistir en lo que no era.
ESCORPIÓN – 18 de febrero de 2026
Escorpión, este miércoles 18 de febrero del 2026 es para que dejes de andar cargando el pasado como si fuera costal de papas. Ya suelta, corazón, porque ni el pasado existe ya, ni el futuro está escrito, lo único real es lo que haces hoy. Y tú a veces te me atormentas por cosas que ni han pasado o por cosas que ya quedaron atrás. Vive el día, disfruta lo que tienes, porque la felicidad no siempre llega con grandes cosas, muchas veces está en lo sencillo, en la calma, en no estarle rogando a nadie.
Quien te quiera te va a buscar, así de fácil. Y quien no, mándalo derechito a la fregada, porque no estás para andar persiguiendo gente que cuando de verdad la necesitas no aparece ni con GPS. Esos que dicen “aquí estoy para lo que ocupes” son los primeros que se hacen humo cuando se presenta un problema. Aprende a distinguir quién suma y quién nomás estorba. Este día también te pide que cuides tu entorno. Hay personas cerca que podrían querer manipularte, sacarte información o aprovecharse de tu carácter intenso. No todo mundo es leal, Escorpión, y tú aunque te hagas el fuerte, sientes demasiado. Así que abre bien los ojos, porque no cualquiera merece entrar a tu vida ni saber tus planes.
En el amor, se visualiza la llegada de alguien nuevo, alguien que te va a enseñar a comprender cosas que te agobiaban. No necesariamente será la historia perfecta de novela, pero sí una relación que viene con aprendizaje. Puede ser algo relativamente corto, pero intenso, de esas conexiones que te cambian por dentro y te dejan una lección para siempre. Y tú necesitas eso, porque a veces sigues repitiendo patrones como si no aprendieras.
También se compromete una amistad, podría haber boda, embarazo o noticia importante en el círculo cercano, y eso te va a hacer reflexionar sobre tu propio camino. No temas a lo que viene, porque entras en una racha donde hay muchas posibilidades de conocer a alguien que te mueva el tapete y te saque de tu zona cómoda. Eso sí, a la fregada los amores baratos. Ya no estás para perder el tiempo con quien no se entrega al cien. Tú eres intenso, sí, pero también mereces reciprocidad. No te conformes con migajas emocionales ni con relaciones a medias. Quien quiera estar contigo, que lo demuestre con hechos, no con palabras bonitas.
Confía más en tu pareja si la tienes, y si no, confía más en ti. No permitas que nadie te estorbe en el logro de tus objetivos. Este día es para recibir oportunidades, porque lo que llega ahora podría no regresar después. Tu carácter fuerte es tu arma, úsalo para poner límites, para hacerte respetar y para elegir mejor. Escorpión, lo mejor apenas comienza… pero solo si tú también dejas de aferrarte a lo que ya no va.
ARIES – 18 de febrero de 2026
Aries, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con una sacudida emocional, de esas que te ponen a pensar en personas del pasado. Si sientes la necesidad de ver a alguien que un día te dañó la existencia, hazlo, pero solo con un propósito: cerrar el ciclo. No para regresar, no para abrir heridas, no para volver a caer en lo mismo. A veces uno necesita ver de frente lo que dolió para decir “hasta aquí” y seguir caminando con dignidad.
Ya no sigas flagelándote por algo que fue y nunca volverá a ser. Te costó mucho aprender a valorarte, pero por fin estás entendiendo que no necesitas a nadie para ser feliz. La felicidad no se mendiga, Aries, se construye. Y tú tienes todo para estar bien, pero a veces te gana la nostalgia y ahí es cuando te tambaleas.
Eres de buen corazón, sí, pero también tienes carácter, y cuando alguien te daña, quieres cobrar con doble factura. Sin embargo, este día te aconseja algo muy claro: no es momento de ensuciarte las manos. La mejor venganza es la indiferencia. El olvido. Que la vida se encargue de cobrar lo que debe, porque el karma no se equivoca y cobra con intereses, como señora que no perdona ni un peso.
Hay momentos en los que quisieras mandar todo a la tostada e irte lejos, desaparecer, empezar de cero. Y otros en los que quieres luchar contra viento y marea por lo que amas. Esa dualidad es muy tuya, Aries: intenso, impulsivo, apasionado. Pero hoy toca pensar con cabeza fría. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja, si es que tienes. Porque tú eres capaz de olvidarte de ti por darle prioridad a los sueños de alguien más, y eso no está bien.
No puedes amar desde el sacrificio eterno. Amar no es perderte. Amar es acompañar, pero sin dejarte en último lugar. Recuerda que primero estás tú, tu paz, tu estabilidad, tu amor propio. También mantén la guardia arriba, porque se ve la posibilidad de confundir sentimientos con una amistad. Y tú cuando te enamoras, te avientas como si no existiera el mañana. Ten cuidado, porque podrías terminar bien clavado o clavada con alguien que solo te ve como un rato bonito.
Este 18 de febrero es para poner límites, para aprender a elegir mejor y para dejar de romantizar lo que no te conviene. No todo lo que brilla es oro, y no toda sonrisa trae buenas intenciones. Y ojo con la familia, Aries. Has estado muy en tu rollo y podrías estar descuidando a los tuyos. Se visualiza una preocupación por salud o enfermedad cercana, así que acércate, pregunta, acompaña. La familia es la raíz, y cuando uno la cuida, la vida también lo cuida a uno.
Aries, viene una etapa de madurez, de cerrar ciclos y de renacer más fuerte. No vuelvas atrás. Lo mejor está enfrente.
TAURO – 18 de febrero de 2026
Tauro, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con noticias que te van a mover el ánimo, para bien. Se aproxima un reencuentro con una amistad que tenías muchísimo tiempo sin ver, de esas personas que al aparecer te sacan una sonrisa y te recuerdan quién eras antes de tantas preocupaciones. También podrías recibir un mensaje, correo o llamada que te hará sentir de lo mejor, como cuando la vida te guiña el ojo y te dice “tranquilo, ahí viene algo bueno”.
En el amor, si tienes pareja, se visualizan discusiones o inconformidades por decisiones que no se han tomado en conjunto. Tauro, tú eres terco como mula cuando quieres, y a veces crees que tu forma es la única correcta. Aprende a escuchar, porque no se trata de ganar, se trata de construir. No hagas tormenta por cosas pequeñas, porque luego lo que era un desacuerdo se convierte en pleito innecesario. En cuestiones de salud, cuida mucho tu cuerpo. Dolores de espalda, molestias musculares y temas de riñón podrían manifestarse. Bájale al café, al refresco de cola y a todo lo que te altera. No eres máquina, mi vida, y el cuerpo avisa cuando ya está cansado de tanto abuso. Toma más agua, descansa y deja de cargar estrés como si fuera obligación.
También es momento de revisar tus amistades. Si esos amigos solo te buscan para la fiesta, para el brindis o para el chisme, pregúntate con sinceridad: ¿realmente son amigos? Porque en las malas es cuando se ve quién está, y quién nomás aparece cuando hay diversión. No te conformes con compañía vacía. Tauro, la vida no es fácil, y tú lo sabes. Habrá altas y bajas, pero no te desesperes si algo no sale a la primera. Muchas de las cosas por las que has trabajado se materializarán en el momento menos esperado. La paciencia es tu don, úsala, porque lo que viene es fruto de tu esfuerzo, no de suerte.
En el trabajo se aproximan cambios, estrés y carga pesada. Podrías sentirte saturado, pero también será una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Eso sí, no te tomes todo personal y no permitas que el cansancio te vuelva irritable. Aprende a poner límites, porque no todo te toca resolverlo a ti. Se aproxima una reunión familiar, y eso te hará bien. Has estado un poco distante, y aunque no lo digas, tu familia te extraña. Recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y quienes te sacarán de broncas cuando nadie más lo haga. Demuestra cariño, acércate, no esperes a que sea tarde.
También se visualizan enfermedades respiratorias o gripas, así que cuídate del clima y no te confíes. No hagas caso a chismes, porque solo te roban paz. Tauro, este día es para reconectar, para cuidarte y para valorar lo que sí tienes. Lo mejor está en camino, pero primero, cuida tu raíz.
GÉMINIS – 18 de febrero de 2026
Géminis, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con buenas noticias en el terreno de los proyectos, porque eso que has venido trabajando en silencio por fin comienza a rendir frutos. Ya era hora, porque tú eres de los que se desesperan rápido, quieres resultados inmediatos, pero la vida te está enseñando que todo llega cuando tiene que llegar. Así que no te me distraigas, sigue firme, porque estás sembrando algo que pronto te dará cosecha bonita.
En el amor hay movimientos intensos. Si tienes pareja, se podrían manifestar celos e inseguridades, sobre todo porque tú a veces mandas señales confusas sin darte cuenta. Géminis, tú eres carismático, sociable, y eso provoca que más de una persona se acerque. Pero no juegues con fuego, porque luego terminas quemándote. Pon tus sentimientos en claro: no es lo mismo querer bonito que enamorarse de verdad. También hay muchas posibilidades de que surja un romance con una amistad, y ahí es donde debes tener cuidado. Porque una cosa es el cariño y otra cosa es el amor, y tú puedes confundirlo todo en un arranque emocional. No te avientes nomás por impulso, piensa bien, porque si sale mal, pierdes más que un romance… pierdes una amistad.
Ya no sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza. Hay gente que llega con cara de mosquita muerta pero traen veneno escondido. No les des entrada, porque luego te la pasas fregándote la existencia por andar cargando problemas ajenos. Aprende a elegir con quién sí y con quién no. Tu buen corazón te va a llevar a ayudar a alguien que te necesitará en estos días. Y aunque a veces te sientas cansado de dar tanto, recuerda que esas acciones se te regresan. Lo que haces con amor, la vida te lo paga con bendiciones, como señora que no olvida quién fue bueno cuando se ocupaba.
Si tienes pareja, vienen momentos muy bonitos. Podría haber una sorpresa o un detalle que te hará sentir amado de verdad. Eso te recordará que no todo es conflicto, también hay personas que sí saben valorar lo que eres. Eso sí, se visualiza la posibilidad de que te propongan una aventura o algo prohibido. Y aquí te lo digo claro: aléjate de relaciones escondidas, porque solo te dañan, te desgastan y te desvaloran. No estás para ser el secreto de nadie ni para andar metido en dramas baratos.
Un familiar que tenías mucho de no ver podría buscarte o aparecer con noticias. Aprovecha ese acercamiento, porque a veces la familia llega con lecciones o apoyos inesperados. Géminis, este día es para avanzar, aclarar sentimientos, cerrar puertas a lo tóxico y enfocarte en lo que sí vale. No te disperses, porque cuando te concentras, nadie te para.
CÁNCER – 18 de febrero de 2026
Cáncer, este miércoles 18 de febrero del 2026 es para que dejes de permitir que nadie se meta con tus sueños. Ya basta de esa actitud pesimista que a veces te agarra, como si la vida estuviera en tu contra. Ponte las pilas, porque cuando tú te lo propones, logras cosas enormes. El problema es que dudas mucho de ti, y luego te autosaboteas. Hoy es un día para cambiar el chip y creer más en lo que eres capaz de construir.
Cuídate mucho con el tema del peso y la salud. Has estado descuidando tu cuerpo, y aunque digas “luego empiezo”, el luego nunca llega. Necesitas moverte más, planear tu rutina, comer mejor y darle fregazos al gym, porque tú cuando te aplicas recuperas ese cuerpazo criminal que traes escondido. No es solo por verte bien, es por sentirte bien, por salud y por amor propio. En el amor, si alguna vez te engañaron o te fallaron, no tengas miedo de volver a amar. No todos son iguales, mi vida. La vida pronto te pondrá personas maravillosas a tu lado, pero tienes que abrirte sin perder la dignidad. No puedes vivir con miedo, pero tampoco puedes entregar el corazón al primero que te sonría bonito.
Viene un viaje o una reunión con amistades que te hará despejar la mente. Te va a caer bien salir, convivir y recordar que la vida no es solo trabajo y preocupaciones. Estás entrando en una etapa donde te sobrará con quién iniciar romance, y ahí es donde debes ser inteligente. No le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente. Valórate más. Quien te quiera tendrá que demostrarlo, porque tú no eres plato de segunda mesa.
Ya no te dejes caer por nadie. Recuerda que no naciste para rogar, ni para mendigar amor, ni para ser el “mientras tanto” de alguien. Tú mereces un amor completo, no migajas emocionales. Aprende a decir que no, aunque te duela, porque a veces un no a tiempo te salva de meses de sufrimiento. Se visualiza un amor de tierras lejanas, alguien que podrías conocer por redes sociales. Ten cuidado, porque la distancia puede ser bonita al inicio, pero también puede traer complicaciones. No idealices, no te hagas películas, ve paso a paso.
Cáncer, tienes una capacidad enorme para lograr lo que te propones, pero necesitas disciplina. No basta con soñar, hay que actuar. Este día es para que te levantes, te sacudas y recuerdes tu valor. No estás para que te escojan, estás para elegir. No estás para rogar, estás para brillar. Y este 18 de febrero marca un inicio donde te vas a poner primero, sin culpa y sin miedo.
PISCIS – 18 de febrero de 2026
Piscis, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con una lección bien clara: aprende a controlar tu boca y tus reacciones. Tú eres directo, sin filtro, dices lo que piensas como si fueras noticiero en vivo, y aunque eso tiene su encanto, también puede meterte en broncas. No todo mundo aguanta tu sinceridad, y podrías lastimar a personas que realmente te quieren y son importantes para ti. Antes de hablar, respira, porque una palabra mal dicha cuesta más que mil disculpas.
En el amor, ya no sigas insistiendo donde no te valoran. Entre más te humillas por alguien que solo te llena de reproches, más te quedas atorado en el mismo círculo. Y tú sabes bien que a veces, entre más mal nos tratan, más nos aferramos, como si el corazón fuera necio. Pero cuando aprendes a mandarlos a la fregada, es cuando regresan rogando atención… porque se dan cuenta de lo que perdieron. No seas opción de nadie, Piscis, tú mereces ser elección.
Si tienes pareja y últimamente ha estado distante, este día es para llegar a acuerdos. No estés dudando tanto de su amor, porque muchas veces el problema no es que no te quieran, es que tú traes inseguridades que te hacen imaginar cosas. Y seamos honestos: a veces ni tú te aguantas con tanta emoción revuelta. Habla, aclara, pero no hagas dramas donde no los hay. En el trabajo se siente un ambiente tenso, chismes, malentendidos y gente con demasiado tiempo libre. Tú dedícate a lo tuyo, haz tu trabajo y deja que el mundo ruede. No te metas en pleitos ajenos, porque luego terminas cargando problemas que ni eran tuyos. Mantén perfil bajo, pero mente firme.
Hay momentos en los que no sabes qué camino seguir, como si estuvieras en una encrucijada. No te pierdas, Piscis, porque podrías alejarte de tu objetivo por andar escuchando demasiadas voces externas. Este día es para enfocarte, para recordar qué quieres y hacia dónde vas. Si tienes pareja, un viaje o una escapada sería bastante buena para recuperar lo que se ha perdido. A veces lo que se necesita no es discutir más, sino reconectar, salir de la rutina y recordar por qué se eligieron. Pero cuidado: tus dudas constantes son una bomba de tiempo. No puedes estar cuestionando todo, porque eso desgasta.
Piscis, este 18 de febrero es para soltar lo que no sirve, hablar con claridad, poner límites y quererte más. No estás para mendigar amor, estás para vivirlo bonito. Aprende a elegirte primero, y verás cómo todo empieza a acomodarse.
ACUARIO – 18 de febrero de 2026
Acuario, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con movimientos fuertes en el ambiente familiar. Podrían aparecer discusiones o malos entendidos, de esos que empiezan por una tontería y terminan en drama porque nadie sabe comunicarse. Tú mantén la calma, no te enganches, porque a veces la familia es experta en picar botones emocionales. Respira, escucha y no respondas desde el coraje.
Cuídate mucho de caídas o accidentes por andar distraído. Traes la cabeza en mil cosas y el cuerpo en otra, así que pon atención por dónde caminas y qué haces. También cuidado con andar contando secretos de amistades. No seas vocero de nadie, porque podrías meterte en un problema grande. Lo que te confían, se guarda, no se comenta, aunque sea “nomás tantito”.
En el amor, Acuario, tú tienes un problema bien claro: cuando buscas desesperado terminas equivocándote. Por querer llenar vacíos, podrías terminar con cualquier persona que no te conviene, con amores baratos que solo te quitan paz. Aprende a esperar el momento oportuno. Primero quiérete tú, ámate tú, porque nadie puede darte lo que tú no te das. El amor no se mendiga, se comparte.
Momentos increíbles se aproximan, y eso se debe a que tu pasado está sanando rápido. Has aceptado muchas cosas que antes te dolían, y eso es un avance enorme. Ya no te recrimines tanto. Lo que pasó, pasó, y el universo acomoda todo cuando uno deja de pelear con la vida. Este día es para agradecer lo aprendido y seguir adelante sin culpa. Eso sí, ten cuidado en quién confías. Se visualiza una traición de alguien importante, alguien que te va a dar donde más te duele. Y aunque suene duro, es una sacudida necesaria para que abras los ojos. No vuelvas a confiar a ciegas. Si confías, que sea porque te han dado motivos y hechos, no porque tú idealizaste.
Acuario, tú eres muy noble, pero también muy distraído con tus emociones. Das oportunidades de más y luego te preguntas por qué te fallan. Aprende a poner límites. No todo mundo merece estar en tu vida, ni conocer tus planes, ni saber tus debilidades. El amor jamás se va a terminar en tu camino, solo necesitas dárselo a la persona correcta, a quien lo valore y lo cuide. No entregues tu corazón a quien solo quiere pasar el rato. Tú mereces algo real, algo que te sume, no que te desgaste.
Cuida mucho tus ansias, porque podrías estar comiendo de más, ya sea por estrés o por aburrimiento. No canalices emociones en la comida, mejor busca actividad, distracción sana, ejercicio o algo que te haga sentir bien. Este 18 de febrero es para sanar, poner límites, elegir mejor y recordar que lo mejor llega cuando tú también te lo permites. Acuario, no estás para sobrevivir, estás para brillar.
CAPRICORNIO – 18 de febrero de 2026
Capricornio, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con nostalgia y recuerdos que se te van a meter como canción dolida en la madrugada. Habrá momentos en los que te sentirás bajoneado, extrañando a una persona que ya no está a tu lado, pero que de alguna manera todavía te recuerda. Y es normal, corazón, porque aunque te hagas el fuerte, también sientes, también te pesa, también te duele.
Si ha existido distanciamiento con tu pareja o con una amistad cercana, vienen reconciliaciones donde el amor y la pasión jugarán un papel importante. A veces no se trata de hablar tanto, sino de reconectar, de recordar por qué se eligieron. Eso sí, no te hagas el santo, porque en el amor también hay que ponerle sabor. La rutina mata más relaciones que los pleitos, así que aviva la chispa, sé creativo, atrévete, porque quien se descuida, luego anda llorando. Pero también este día te dice algo bien claro: manda a la jodida a la gente tonta que solo te roba energía. Aprende a deshacerte de quienes te drenan, te critican o te hacen sentir menos. Este inicio de año todavía trae una etapa de crecimiento enorme para ti, pero solo si limpias tu camino. No puedes avanzar cargando gente que estorba.
Si una vez te traicionaron fue porque confiaste demasiado. Capricornio, tú das oportunidades como si fueran dulces, y luego te sorprendes cuando te muerden la mano. Ya no des terceras oportunidades. Quien falla una vez puede aprender, quien falla dos ya es costumbre, y quien falla tres ya te está viendo la cara. Si tienes un amor estable, este es un momento ideal para dar el siguiente paso. No pierdas más tiempo pensando “y si sí” o “y si no”. La vida se encarga de acomodar lo que tenga que acomodar, pero tú también tienes que moverte. No esperes a que sea tarde para valorar lo que tienes. Vienen días en los que comenzarás a quitar de tu camino personas que te dañan por dentro. Y aunque duela, será liberador. Porque cuando sueltas lo que no suma, haces espacio para lo que sí mereces.
Capricornio, este 18 de febrero es para madurar, para elegirte, para amar con intensidad pero con inteligencia. No estás para vivir de migajas emocionales ni para cargar problemas ajenos. Estás para construir una vida más plena, más tranquila y con gente que te aporte. Recuerda: no todo el que se acerca es amigo, no todo el que te habla bonito te quiere, y no todo lo que extrañas te conviene. Sigue adelante, que lo mejor apenas comienza.
SAGITARIO – 18 de febrero de 2026
Sagitario, este miércoles 18 de febrero del 2026 viene con una sacudida emocional bien fuerte, porque descubrirás el verdadero rostro de una persona que tenías en un pedestal. Se te va a caer la venda de los ojos, y todo eso que te negaste a creer resultará ser cierto. Y aunque duela, es mejor ver la verdad ahora que seguir viviendo engañado. A veces el universo te quita máscaras para que no sigas perdiendo el tiempo.
También es momento de hacer a un lado las indiferencias que han surgido con amistades. Si hay rencillas, distancias o malos entendidos, este día es ideal para aclarar. No te quedes con orgullo inútil, porque la vida es corta y a veces uno pierde gente valiosa por tonterías. Habla, arregla, suelta, pero no te quedes atorado. Sagitario, la responsabilidad de ser feliz está en ti, no en los demás. Deja de lamentarte por errores pasados. Ya lo que pasó, pasó, y no puedes vivir mirando por el retrovisor. Ponte los pantalones y enfrenta lo que está llegando a tu vida, porque vienen cambios importantes, sobre todo en el área amorosa.
No temas a esos cambios, porque podrían llevarte a encontrar algo que de verdad valga la pena. A veces el amor de tu vida no llega cuando estás cómodo, llega cuando te sacuden y te obligan a renacer. Así que abre el corazón, pero con inteligencia, no con desesperación. Un familiar necesitará mucho de ti en estos días. No le des la espalda. Tú eres de los que se hacen los fuertes y dicen “yo puedo solo”, pero cuando alguien que amas ocupa apoyo, ahí es donde se demuestra el corazón. Acércate, pregunta, acompaña, porque la familia es raíz, y cuando uno la cuida, la vida también lo cuida.
También descubrirás malas intenciones de una amistad. Alguien cerca no es tan leal como aparenta. Y tú, por noble, a veces confías de más. Este día te enseña que no todo mundo merece acceso a tu vida. Pon límites, aprende a guardar tus planes, porque hay gente que sonríe contigo mientras por dentro te envidia. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la tiznada a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir mal. No naciste para vivir de rodillas, Sagitario. Tú naciste para ser feliz, para volar alto, para rodearte de gente que te impulse, no que te hunda.
Este 18 de febrero es para abrir los ojos, limpiar tu círculo, sanar relaciones verdaderas y soltar las falsas. No tengas miedo de quedarte solo un rato, porque a veces la soledad es mejor que la compañía equivocada. Sagitario, lo mejor está por venir, pero primero tienes que dejar de cargar lo que ya no va contigo. Suelta, avanza y recuerda: quien te quiera, que se quede… y quien no, que se vaya con todo y drama.