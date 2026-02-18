Jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Venezuela, donde se reunió con autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para evaluar “el tema de seguridad” y “el plan de tres fases” del presidente Donald Trump respecto al país suramericano, informó este miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

El alto oficial estadounidense se reunió con la presidenta encargada y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington, informó el gobierno de Caracas.

Estados Unidos y Venezuela “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, precisó el mensaje.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026

En la red social X, la encargada de Negocios de EE.UU. en el país caribeño, Laura Dogu, indicó que la visita concluyó este miércoles, luego de reunirse “con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases” de Trump y “avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos”.

Según la diplomática, Donovan, en el cargo desde hace dos semanas, celebró previamente un encuentro con “su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales”.

El plan al que hace referencia Dogu tiene, según Washington, tres fases para la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas y tres regiones cercanas.

Reuniones fueron “productivas”

Las tres fases serían la de estabilización del país y “restauración de la seguridad”, la recuperación de la economía y una “transición” a una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”.

Según otra publicación de la embajada en X, el general Donovan reiteró a las autoridades de Caracas el compromiso de su país “con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

En la misma red social, el Comando Sur calificó de “productivas” las reuniones con las autoridades venezolanas, en las que también participaron la encargada de Negocios y el subsecretario adjunto de Defensa Nacional de EE.UU., Joseph M. Humire.

“El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, agregó la división militar en X.

El Gobierno de Rodríguez mantiene estrechos contactos con Estados Unidos dirigidos, principalmente, a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Donovan visitó Venezuela una semana después de que lo hiciera el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.

