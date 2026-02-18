Joven de Texas mató a su madre a puñaladas y huyó con un niño de 4 años

Un joven identificado como Raymond Isaac Carmona, de 20 años, enfrenta cargos de asesinato, secuestro y robo de propiedad en relación con la muerte de su madre, Andrea Colgrove, de 63 años, informaron autoridades de Texas.

El crimen ocurrió el 31 de enero en una vivienda ubicada en Cotton Drive, en Mansfield, ciudad situada al sureste de Fort Worth. La Mansfield Police Department acudió al lugar tras el aviso de un familiar que encontró a la mujer inconsciente en el suelo.

Paramédicos confirmaron su fallecimiento en la escena. De acuerdo con el médico forense del condado de Tarrant, la causa de muerte fue una herida de arma blanca en el cuello.

Niño desaparecido y vehículo robado

Durante la investigación, las autoridades determinaron que Colgrove era la tutora legal de su nieto de cuatro años, quien no se encontraba en la vivienda. También faltaba un Toyota Corolla 2009 color beige.

La policía identificó rápidamente a Carmona como principal sospechoso tanto del homicidio como de la desaparición del menor y el robo del vehículo. El niño fue ingresado en bases de datos estatales y nacionales como persona desaparecida.

Arresto tras Alerta Amber

Días después, las autoridades detectaron que el vehículo había cruzado varias fronteras estatales y fue localizado en Missouri. El 3 de febrero se emitió una Alerta Amber en ese estado.

Poco después, la Missouri State Highway Patrol ubicó un automóvil que coincidía con la descripción frente a una gasolinera Casey’s en el condado de Christian.

Según la policía, el arresto se produjo apenas minutos después de difundirse la alerta. En imágenes de cámara corporal, los agentes rodean el vehículo con armas desenfundadas y ordenan al conductor mostrar las manos. El sospechoso fue detenido y el menor recuperado sano y salvo.

Las autoridades destacaron que la rápida intervención fue posible gracias a la tecnología de lectores automáticos de placas y a información proporcionada por ciudadanos.

Extradición y proceso judicial

Detectives de Mansfield viajaron a Missouri para entrevistar al sospechoso, quien posteriormente habría admitido su participación en la muerte de su madre, según la policía.

El 14 de febrero fue extraditado a Texas y recluido en el Centro Correccional del condado de Tarrant con una fianza superior al millón de dólares.

El menor quedó bajo custodia de los servicios de protección infantil. Las autoridades no han precisado la relación exacta entre el acusado y el niño.

La investigación continúa mientras el caso avanza en el sistema judicial.

