Kennedy Jr. vuelve a presumir sus músculos en un controversial video al lado del cantante Kid Rock

De nueva cuenta, Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), decidió presumir a través de un video lo musculoso que luce su cuerpo derivado de las rutinas de ejercicio realizadas esta vez en compañía del cantante Kid Rock.

El objetivo del abogado de 72 años consiste en promover entre la ciudadanía ejercitarse y alimentarse de manera balanceada para estar en forma evitando al máximo la obesidad y las enfermedades desarrolladas por los malos hábitos alimenticios.

A lo largo de los 90 segundos que dura el video titulado “Rockear entrenar”, el exdemócrata que en 20204 decidió aliarse con Donald Trump para lograr su retorno a la Casa Blanca y el cantante cinco veces nominado a los Premios Grammy aparecen sin camisa utilizando aparatos de ejercicio en un gimnasio montado en una cabaña e incluso en el interior de una sauna.

Durante algunos instantes, a ambos personajes también se les observa en el interior de un tanque de hidromasaje e incluso practicando pickleball antes de cerrar la jornada de entrenamiento bebiendo un vaso de leche entera para refrescarse uy recuperar la energía perdida.

I’ve teamed up with @KidRock to deliver two simple messages to the American people: GET ACTIVE + EAT REAL FOOD. pic.twitter.com/PkK8IfkPU4 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 17, 2026

Es de llamar la atención que en todo el video no deja de escucharse el tema musical “Bawitdaba” interpretado por Kid Rock, el cual fue un éxito en 1998.

“Me he asociado con @KidRock para transmitir dos mensajes simples al pueblo estadounidense: MANTÉNGASE ACTIVO + COMA COMIDA REAL”, escribió Kennedy Jr. en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la cual utilizó para compartir el video.

La verdadera razón de producir este video es promover la iniciativa Make America Healthy Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable) un lema muy apegado al concepto MAGA creado por Donald Trump.

Con respecto a la aparición de Kid Rock es porque se ha convertido en una figura influyente del Partido Republicano al declarar abiertamente simpatizante de las políticas impulsadas por Trump.

En cuestión de horas, el video promovido por el sobrino del expresidente asesinado en noviembre de 1963 ya llevaba 13 millones de reproducciones y comentarios tanto favorables como controversiales, pues Kennedy Jr. es visto como un oportunista por un amplio sector de demócratas.

